Зарема – Радимову: «Предлагаю запоребриковому капитану ознакомиться с морфемным анализом слова «клоун»

Зарема Салихова ответила экс-игроку «Зенита» Владиславу Радимову на слова о судействе.

Ранее КДК РФС дисквалифицировал защитника «Спартака» Георгия Джикию на 2 матча (1 – условно) за брань в адрес судьи. Экс-капитан « » иронично высказался о том, что его в свое время за подобное неспортивное поведение отстранили на 5 матчей: « пора отставить слезы по судейству после такого».

« получил 5 матчей дисквалификации за угрозу физической расправой.

Предлагаю запоребриковому капитану ознакомиться с морфемным анализом слова «клоун». Подробное объяснение значения слова имеется у КДК на примере кейса Виллиана Роши (бразильского защитника не дисквалифицировали за слово «клоун» в адрес форварда красно-белых – Sports.ru).

«Лестно», что такой великий игрок следит за хронологией моей жизни. Может, мемуары пишет? Но в 2004 году я уже училась на 2-м курсе университета», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?