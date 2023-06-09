Зарема – Радимову: «Предлагаю запоребриковому капитану ознакомиться с морфемным анализом слова «клоун»
Зарема Салихова ответила экс-игроку «Зенита» Владиславу Радимову на слова о судействе.
Ранее КДК РФС дисквалифицировал защитника «Спартака» Георгия Джикию на 2 матча (1 – условно) за брань в адрес судьи. Экс-капитан «Зенита» иронично высказался о том, что его в свое время за подобное неспортивное поведение отстранили на 5 матчей: «Зареме пора отставить слезы по судейству после такого».
«Радимов получил 5 матчей дисквалификации за угрозу физической расправой.
Предлагаю запоребриковому капитану ознакомиться с морфемным анализом слова «клоун». Подробное объяснение значения слова имеется у КДК на примере кейса Виллиана Роши (бразильского защитника ЦСКА не дисквалифицировали за слово «клоун» в адрес форварда красно-белых Александра Соболева – Sports.ru).
«Лестно», что такой великий игрок следит за хронологией моей жизни. Может, мемуары пишет? Но в 2004 году я уже училась на 2-м курсе университета», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Клоунесса - ЗАРЕМА
Шапито - Спартак
Наличие или отсутствие интеллекта - природная данность, которую можно слегка подтренировать или потерять, но значительно повысить никакими тренировками невозможно.
Если интеллект от природы низок, то сколько алгебру не зубри, сколько музыку не слушай, сколько на картины в музеях не пялься - умнее не станешь. И это именно про Салихову.
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эта короткий обрубок, кусок дерева или металла совсем там уже попутала?
Разве что окончания😂
Но в роли местной dурочки для Спортс вполне себе подходит.