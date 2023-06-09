Зарема – Радимову: «Предлагаю запоребриковому капитану ознакомиться с морфемным анализом слова «клоун»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия судьи КДК РФС Георгий Джикия Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова ответила экс-игроку «Зенита» Владиславу Радимову на слова о судействе.

Ранее КДК РФС дисквалифицировал защитника «Спартака» Георгия Джикию на 2 матча (1 – условно) за брань в адрес судьи. Экс-капитан «Зенита» иронично высказался о том, что его в свое время за подобное неспортивное поведение отстранили на 5 матчей: «Зареме пора отставить слезы по судейству после такого».

«Радимов получил 5 матчей дисквалификации за угрозу физической расправой.

Предлагаю запоребриковому капитану ознакомиться с морфемным анализом слова «клоун». Подробное объяснение значения слова имеется у КДК на примере кейса Виллиана Роши (бразильского защитника ЦСКА не дисквалифицировали за слово «клоун» в адрес форварда красно-белых Александра Соболева – Sports.ru).

«Лестно», что такой великий игрок следит за хронологией моей жизни. Может, мемуары пишет? Но в 2004 году я уже училась на 2-м курсе университета», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

Материалы по теме

48 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Ответ MR Hahn
Клоунесса.
Зарема
+43
-2
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zenith forever
Вот же ..... из университета. Не нужен слову клоун морфемный анализ. Оно состоит только из корня. Научили эскортницу необычному слову, но она с ним сразу селу в лужу.
+44
-3
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
У нее в слове морфийный несколько ошибок.
+39
-6
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
политбольшинство
Смешно когда уфимская эскортница про поребрики рассуждает
+21
-3
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Baskakov
Тут и ознакамливаться не нужно физрук- абаскаль
Клоунесса - ЗАРЕМА
Шапито - Спартак
+23
-5
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Интересно, а как будет феминитив от слова "клоун"?
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MR Hahn
Ответ Игорь Новиков
Интересно, а как будет феминитив от слова "клоун"?
Клоунесса.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cst Cap
Ответ Zenith forever
Вот же ..... из университета. Не нужен слову клоун морфемный анализ. Оно состоит только из корня. Научили эскортницу необычному слову, но она с ним сразу селу в лужу.
Присела на бордюр
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jacek Suomilinen
Мадемуазель Собак слыла культурной девушкой: в ее словаре было около ста восьмидесяти слов. При этом ей было известно одно такое слово, которое Эллочке даже не могло присниться. Это было богатое слово: гомосексуализм. Фима Собак, несомненно, была культурной девушкой.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Ответ Cst Cap
Присела на бордюр
На поребрик😁
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Питекантроп
Настоящая спартакиня. Лицо клуба.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Жердин
Ой, профурсетка обиделась? Никакие тесты IQ и красные дипломы не помогут скрыть недостаток ума, когда потребуется его явное и оперативное предъявление.

Наличие или отсутствие интеллекта - природная данность, которую можно слегка подтренировать или потерять, но значительно повысить никакими тренировками невозможно.

Если интеллект от природы низок, то сколько алгебру не зубри, сколько музыку не слушай, сколько на картины в музеях не пялься - умнее не станешь. И это именно про Салихову.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
qiqe
запоребриковому
===========================
эта короткий обрубок, кусок дерева или металла совсем там уже попутала?
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
charly_54
Знает весь спортс как Зарема училась))))
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cst Cap
Морфема Салихова ©
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор
Ответ Дмитрий Башлыков
Ну надо же, "бордюрная красотка" пытается выговорить новое слово.
Причём в её деревеньке не было ни бордюров, ни поребриков. Одни направления.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мистер Громов
Ответ Локоть Артеста
Зареме хочется козырнуть умным словечком. Не сомневаюсь что она неглупая женщина, но ведёт она себя как базарная баба.
Морфемы - это составные части слова, такие как приставка, корень, суффикс, окончание. В слове "клоун" есть только корень и разбирать этой ✌️неглупой женщине✌️ там нечего.

Разве что окончания😂
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Добрый Ретроград
Чёт не припомню коренных внутрипоребриковых типа зарёмы. Чья б корова мычала.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зелёный гопник
Предлагаю эскoрtнице не лезть в футбол 👍🏻
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mariofrank08
Ответ Игорь Новиков
Интересно, а как будет феминитив от слова "клоун"?
Клоунесса
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cst Cap
Ответ Дмитрий9779
На поребрик😁
Бордюры Собянина! Переделаны из поребриков
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Ответ Мукунку хороший
Мне она тоже непонятна.. Но то что ненавидит вас и может приложить по полной.. это факт..
Показывает свою безграмотность,злость и зависить...да не бомбит у нее,не бомбит...есть на что равняться, ещё видимо днище не пробито,но вы на правильном пути.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мистер Громов
Ответ Мукунку хороший
Мне она тоже непонятна.. Но то что ненавидит вас и может приложить по полной.. это факт..
Да не может она никого приложить, на неё и внимания то никто не обращает.
Но в роли местной dурочки для Спортс вполне себе подходит.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Башлыков
Ну надо же, "бордюрная красотка" пытается выговорить новое слово.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yury Kanareykin
Ответ Давид Agabekyan
Зарема
Зарема и клоунесса, это слова синонимы.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий