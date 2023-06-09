Джокович 34-й раз вышел в финал «Шлема» и обновил свой же рекорд
22-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович обыграл Карлоса Алькараса в полуфинале «Ролан Гаррос» – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
В начале третьего сета испанец начал испытывать физические проблемы. После судорог Алькарас взял лишь один гейм.
Джокович вышел в седьмой финал французского «Большого шлема» – он двукратный чемпион турнира. В целом это будет его 34-й финал на ТБШ, он обновил свой же рекорд.
За рекордный 23-й титул ТБШ Джокович поборется с Александром Зверевым или Каспером Руудом.
Судороги сломали эпичный матч Джоковича и Алькараса. Новак – в финале «Ролан Гаррос»
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Браво Новак! А Алькарасу тоже большой респект и уважение, ему безусловно есть над чем работать!
Чистый рандом и невезение
Но наверно разница есть небольшая в том, что Ноле не бежит за безнадежным мячом, а Алькарас добегает и ещё и выигрывает, но честно говоря то, что делает Карлос - это на крайнем пределе физических возможностей...
диета, подготовка - тут Джок вообще не превзойден...
так держать Величайший!
Всех наших - с финалом! :)