Джокович 34-й раз вышел в финал «Шлема» и обновил свой же рекорд

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Карлос Алькарас Теннис

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович обыграл Карлоса Алькараса в полуфинале «Ролан Гаррос» – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

В начале третьего сета испанец начал испытывать физические проблемы. После судорог Алькарас взял лишь один гейм.

Джокович вышел в седьмой финал французского «Большого шлема» – он двукратный чемпион турнира. В целом это будет его 34-й финал на ТБШ, он обновил свой же рекорд.

За рекордный 23-й титул ТБШ Джокович поборется с Александром Зверевым или Каспером Руудом.

Судороги сломали эпичный матч Джоковича и Алькараса. Новак – в финале «Ролан Гаррос»

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78 комментариев

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modelist
Друзья, только не надо говорить, что Джоковичу повезло! До судорог или травмы Алькараса скорости были запредельные практически в каждом гейме. То что молодой организм не выдержал - это как раз самая настоящая победа Джоковича! Он по своей системе здоровья может уже диссертацию написать и лекции читать, как в свои 36 быть выносливее и сильнее 20 летних!
Браво Новак! А Алькарасу тоже большой респект и уважение, ему безусловно есть над чем работать!
+74
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+59
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Ma-Tzu
Ответ modelist
Друзья, только не надо говорить, что Джоковичу повезло! До судорог или травмы Алькараса скорости были запредельные практически в каждом гейме. То что молодой организм не выдержал - это как раз самая настоящая победа Джоковича! Он по своей системе здоровья может уже диссертацию написать и лекции читать, как в свои 36 быть выносливее и сильнее 20 летних! Браво Новак! А Алькарасу тоже большой респект и уважение, ему безусловно есть над чем работать!
Да при чем тут организм. Чел неудачно приземлился и потянул икроножную.
Чистый рандом и невезение
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SKA Rostov1992
Ответ Петя Петров
К чему это. Просто не повезло с травмой. Если бы не это, то вполне уже отдыхал бы Джокович
Травма Карлоса стала следствием того, что Новак затащил его на самую глубину. Не готов он ещё к такому интенсивному теннису на протяжении даже 3 часов. Уровень игры в первых двух сетах был запредельный. Именно из за этого Карлос не выдержал, а не потому что ему «просто не повезло»
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Великий Алонсо
Ответ SKA Rostov1992
Да уж, великие продолжают ломать поколение за поколением. Новак похоже ещё года 3 будет на шлемах главным фаворитом с такой игрой. Весь грунтовой сезон занимался не пойми чем, а как Гаррос снова всех выносит. А в следующем году ещё Рафа вернётся, похоже очередным некстгенам надо ждать минимум 2025 год. Страшно подумать, Джок в 36 лет серьезно претендует на календарный шлем...большая тройка безумна
Куда Рафа вернётся? На пару финальных выставочных матчей? С него уже песок сыпется, с Новаком то его не надо сравнивать.
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+14
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SKA Rostov1992
Да уж, великие продолжают ломать поколение за поколением. Новак похоже ещё года 3 будет на шлемах главным фаворитом с такой игрой. Весь грунтовой сезон занимался не пойми чем, а как Гаррос снова всех выносит. А в следующем году ещё Рафа вернётся, похоже очередным некстгенам надо ждать минимум 2025 год. Страшно подумать, Джок в 36 лет серьезно претендует на календарный шлем...большая тройка безумна
+14
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Viacheslav Iudaev
Ответ Ma-Tzu
Да при чем тут организм. Чел неудачно приземлился и потянул икроножную. Чистый рандом и невезение
Травма поэтому и случилась, что не готов был чел к запредельным нагрузкам. Это аксиома спорта, кто был спортсменом, тот понимает
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Верховенский1990
А ведь всякие эксперты клоуны уже начали списывать Величайшего, когда он проигрывал на грунтовых водокачках всяким Музетти.
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Alex Morhan
Ответ Eugenie Nation
Липовая победа и липовый титул. Это будет самый коллапсный календарный шлем в истории тенниса
И это говорит фан Рафы ...
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Kironbet
Ответ modelist
Друзья, только не надо говорить, что Джоковичу повезло! До судорог или травмы Алькараса скорости были запредельные практически в каждом гейме. То что молодой организм не выдержал - это как раз самая настоящая победа Джоковича! Он по своей системе здоровья может уже диссертацию написать и лекции читать, как в свои 36 быть выносливее и сильнее 20 летних! Браво Новак! А Алькарасу тоже большой респект и уважение, ему безусловно есть над чем работать!
Кстати да, удивительно, но большинство топило за то, что Карась выиграет за счет своей бешенной физухи и скорости, типо молодость побьёт "пенсионера" тенниса... Но по факту случилось прямо противоположное- физуха молодого с треском лопнула и все на этом закончилось. И это при том, что Карась провел на корте меньше 10 часов за этот РГ, а Джокер 14,5! Я теперь начинаю задумываться, а не поэтому ли он рвет ритм так сильно и сокращает розыгрыши, потому что просто не вывозит затяжные матчи? Не готово тело мОлодца к схватке с матерым волком! В битве рыба против Волка- очевидная победа у Волчары! ;)
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Skip
Повезло с травмой Карлито, жалко, что после двух сетов борьбы не получилось...

Но наверно разница есть небольшая в том, что Ноле не бежит за безнадежным мячом, а Алькарас добегает и ещё и выигрывает, но честно говоря то, что делает Карлос - это на крайнем пределе физических возможностей...

диета, подготовка - тут Джок вообще не превзойден...
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Macren
Ну Новаче, ну волчище! Теперь нам нужен 65 шлем для биг3! Идемо!
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Наглая Кайса
Великий 🔥 Поэтому не стоит преуменьшать победы Медведева над ним 👍🏻
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Marik5
Новака с победой,Карлитосу выздоровления!!!!!!!
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imaxim
Ответ Петя Петров
К чему это. Просто не повезло с травмой. Если бы не это, то вполне уже отдыхал бы Джокович
Да конечно)) просто Карлос физически не вытянул и сломался
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добрый грек
Красавец
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Arti22
Заслуженно
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Makhasamatman Buch
Ответ Ma-Tzu
Да при чем тут организм. Чел неудачно приземлился и потянул икроножную. Чистый рандом и невезение
И организм слабый
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Ан Кот
красава Новак
так держать Величайший!
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DosSantosAveiro
Все прогнозы, что не читал - все на Алькараса ставили. Ни одного на Джокера. Ну что ж, тем лучше. С победой, Ноле! Идемо!
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costa0545
Чтобы никто не говорил, но биг три не просто так, столько лет кошмарит, весь теннисистный тур, есть на турнире один из них, значит он всех сокрушит и выиграет шлем, вспоминаю высказывание Чеснокова, перед финалом нашего Даниила и Рафаэля, когда он сказал, что последний не сможет выдержать пять сетов, а фигушки, он ещё и подвесной подвесил Медведеву, и здесь Карасик стеклянный, раз и сдулся в свои то двадцать лет, и старичок его обыграл как пацана, не ещё Джокер всем молодым кровь по портит, рано его списали)))
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Iva_Nova
Ментальный монстр, конечно! :)
Всех наших - с финалом! :)
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pulyalke
вспомните лицо карлоса когда он уже при травме новака с довольным лицом проигрывал розыгрыш - слишком поверил в себя)) карма
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Верховенский1990
7 финалов РГ, 8 финалов Уимблдона, 9 финалов Юсо и 10 финалов АО - фантастика! А ведь это еще далеко не предел.
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And Justice for All
Кто мог бы подумать после поражения от Чеккинато 5 лет назад здесь же, что Джокович будет в шаге от первого в истории третьего карьерного шлема в мужском разряде?
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Alex Morhan
Ответ Юрий Р.
Остался один шаг для бессмертия. Вперёд, легенда.
Лучше не загоняться по этому поводу, а то можно перегореть
+4
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