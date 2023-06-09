Директор «Алании»: «Нам отказывают сыграть стыковые матчи в Грозном и отдают наше место командам без стадиона. Несправедливо»

Гендиректор «Алании» недоволен недопуском клуба к стыковым матчам за право играть в Мир РПЛ.

В минувшем сезоне лиги владикавказцы заняли 3-е место, но клубу отказали в выдаче лицензии для Премьер-лиги.

Вместо « » стыковые матчи проводит финишировавшая 5-й « ».

«Несправедливо, когда нам отказывают сыграть стыковые матчи на стадионе в Грозном и отдают наше место командам без своего стадиона. Вы понимаете, о каких командах я говорю.

Мы писали письма лично Дюкову (президент – прим. Sports.ru) и просили разрешить провести матчи на стадионе в Грозном, который в ста километрах от нас, но получили отказ. Это очень печально для нашей команды, которая заслужила стыковые матчи своей игрой.

Отказ в лицензии связан с отсутствием стадиона. Мы просили провести полсезона на арендованной арене, но лицензию нам не дали. Я бы понял, если бы мы на несколько лет просили переехать, но тут только полсезона.

Но жизнь на этом не заканчивается, сейчас у наших игроков отпуск. А 19-го числа у нас начинается сбор, будеv готовиться к новому сезонe, где снова попробуем пробиться на верхние позиции.

Успеют ли достроить стадион? К сожалению, от нас это не зависит. Это республиканский стадион, мы не можем управлять этим. Но надеюсь, что все будет хорошо», — сказал Руслан Сиукаев.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?