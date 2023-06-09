Дивеев и ЦСКА продлили контракт до 2028-го, зарплата – 1,5 млн евро в год. «Зенит» предлагал защитнику 2 млн (Иван Карпов)
Игорь Дивеев и ЦСКА договорились о новом контракте на пять лет.
Как сообщает журналист Иван Карпов, 23-летний защитник и московский клуб продлили контракт до лета 2028 года.
Зарплата игрока составит 1,5 млн евро в год. Официальное объявление будет сегодня вечером.
Инсайдер утверждает, что «Зенит» предлагал Игорю зарплату 2 млн евро в год.
Дивеев проводит в ЦСКА пятый сезон. Его подробная статистика – здесь.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Главное, чтобы вернулся на свой былой высокий уровень и прекратил косячить )
Инфа от kaper.pro
Пьяный в дымину Миллер подруливает, такой ,к Дивееву, панибратски обнимает и дыша перегаром суёт запястье Дивееву прямо в лицо и бормочет "Часы...дорогие...золотые..Хочешь? Иди в Зенит".
А Дивеев смотрит в ответ пронзительным взглядом честного, трудового человека и говорит "Не надо мне вашего буржуинского счастья. А часы лучше отдайте РОНО", дует в пионерский горн, вскакивает на деревянного коня и скачет в направлении базы ЦСКА.
Карп же, разумеется, всё это время сидит в шкафу с микрофоном, тяжело дышит и пишет. Чтоб нам рассказать.
- Сидишь? Знаю, что сидишь. Ты у нас в шкафчиках живёшь просто. Расскажи там в Москве, правду только, не ври! Скажи нам, львам такие пионэры ни к чему. Проверка энто была, просто проверка. Котлы эти я никому не отдам, с первой зп они у меня, поддельные. Китай из Апрашки. Память. - И уходит. А в шкафчике тихо.