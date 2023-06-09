Дивеев и ЦСКА продлили контракт до 2028-го, зарплата – 1,5 млн евро в год. «Зенит» предлагал защитнику 2 млн (Иван Карпов)

Игорь Дивеев и ЦСКА договорились о новом контракте на пять лет.

Как сообщает журналист Иван Карпов, 23-летний защитник и московский клуб продлили контракт до лета 2028 года.

Зарплата игрока составит 1,5 млн евро в год. Официальное объявление будет сегодня вечером.

Инсайдер утверждает, что « » предлагал Игорю зарплату 2 млн евро в год.

проводит в пятый сезон. Его подробная статистика – здесь.

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