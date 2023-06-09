Дивеев и ЦСКА продлили контракт до 2028-го, зарплата – 1,5 млн евро в год. «Зенит» предлагал защитнику 2 млн (Иван Карпов)

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Игорь Дивеев деньги Футбол

Игорь Дивеев и ЦСКА договорились о новом контракте на пять лет.

Как сообщает журналист Иван Карпов, 23-летний защитник и московский клуб продлили контракт до лета 2028 года.

Зарплата игрока составит 1,5 млн евро в год. Официальное объявление будет сегодня вечером.

Инсайдер утверждает, что «Зенит» предлагал Игорю зарплату 2 млн евро в год.

Дивеев проводит в ЦСКА пятый сезон. Его подробная статистика – здесь.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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80 комментариев

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Кирилл
Дивей молодец, что не повелся на деньги Зенита и решил остаться в ЦСКА.
Главное, чтобы вернулся на свой былой высокий уровень и прекратил косячить )
+91
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Alexander Olenko
Хорошая новость
+21
-1
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Никита Самарин
Вполне адекватные деньги для топ паспортиста.
+18
-2
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ZarvuR2020
Угомоните Карпова пожалуйста
+16
-4
+12
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Александр Жердин
Ответ Кирилл
Дивей молодец, что не повелся на деньги Зенита и решил остаться в ЦСКА. Главное, чтобы вернулся на свой былой высокий уровень и прекратил косячить )
А вы уверены, что такое предложение по Дивееву действительно было от Зенита? Сколько не было инсайдов от этого Ивана Карпова - всё мимо. До недавнего времени между ЦСКА и Зенитом было джентельменское соглашение не переманивать игроков друг у друга. И клубы его выполняли. Хотя никаких официальных бумаг соответственно не было.
+13
-4
+9
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Islam Gasanov
Надеюсь он станет нашим новым Игнашевичем, либо поднимет свой уровень и уедет в Европу
+10
-3
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Мистер Громов
"На данный момент Иван связывается с различными изданиями, но ему отказывают в работе, во многом это связано с тем, что инсайды порой не соответствуют действительности"

Инфа от kaper.pro
+7
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+6
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Owen_the_Simple
Какая-то куцая фантазия у Карпа. Нужно было говорить, что Зенит предлагал Дивееву три туристических чемодана с деньгами, бутсы из чистого золота, экзотическую танцовщицу З-у, верблюда и тысячу тушинских рабов.
+16
-10
+6
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Саша Пушкин
Ответ Кирилл
Дивей молодец, что не повелся на деньги Зенита и решил остаться в ЦСКА. Главное, чтобы вернулся на свой былой высокий уровень и прекратил косячить )
Хоть у кого-нибудь были сомнения о том, что все эти залихватские разговоры про переход в Европу и прочий Наполи - это лишь потуги выдавить бабки из лыжного клуба?
+25
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+5
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Toppec09
Если вся информация правдива, то дивей молодец, статус коня заслужил. Хорошая новость перед финалом. ЦВБП
+4
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+4
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AllCopone
от этого парня я ничего другого и не ожидал,ещё бы марио вернулся!
+4
-1
+3
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Shuller18
Отличная новость, одной проблемой меньше
+4
-1
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Алексей Александрович
А как же Наполи 🤣
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Andrew Petrov
Дивей красава👍☝Наш человек,армеец!!!
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Owen_the_Simple
Ответ Cst Cap
Бугага, краем глаза прочитал сперва бусы из чистого золота🤣. А здесь не задаётся похоже никто вопросом, зачем чемпиону этот усмиритель Лукаку? Придумывают новости, опровергают, теории строят, сабж уже и молодец теперь. Интересно, он сам-то знает, что 2500к€ профукал на Спортсе?
Можно и бусы. Но лучше часы. В часах больше барства разухабистого.
Пьяный в дымину Миллер подруливает, такой ,к Дивееву, панибратски обнимает и дыша перегаром суёт запястье Дивееву прямо в лицо и бормочет "Часы...дорогие...золотые..Хочешь? Иди в Зенит".
А Дивеев смотрит в ответ пронзительным взглядом честного, трудового человека и говорит "Не надо мне вашего буржуинского счастья. А часы лучше отдайте РОНО", дует в пионерский горн, вскакивает на деревянного коня и скачет в направлении базы ЦСКА.
Карп же, разумеется, всё это время сидит в шкафу с микрофоном, тяжело дышит и пишет. Чтоб нам рассказать.
+3
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Golyaso
Ответ Owen_the_Simple
Какая-то куцая фантазия у Карпа. Нужно было говорить, что Зенит предлагал Дивееву три туристических чемодана с деньгами, бутсы из чистого золота, экзотическую танцовщицу З-у, верблюда и тысячу тушинских рабов.
за танцовщицу плюс
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Babusya
Прекрасная новость, респект Дивееву!
+2
0
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Виктор
Ответ Кирилл
Дивей молодец, что не повелся на деньги Зенита и решил остаться в ЦСКА. Главное, чтобы вернулся на свой былой высокий уровень и прекратил косячить )
А когда это у него был высокий уровень?
+2
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apossym
Ответ Islam Gasanov
Надеюсь он станет нашим новым Игнашевичем, либо поднимет свой уровень и уедет в Европу
Скорее Роша им станет
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Cst Cap
Ответ Owen_the_Simple
Какая-то куцая фантазия у Карпа. Нужно было говорить, что Зенит предлагал Дивееву три туристических чемодана с деньгами, бутсы из чистого золота, экзотическую танцовщицу З-у, верблюда и тысячу тушинских рабов.
Бугага, краем глаза прочитал сперва бусы из чистого золота🤣. А здесь не задаётся похоже никто вопросом, зачем чемпиону этот усмиритель Лукаку? Придумывают новости, опровергают, теории строят, сабж уже и молодец теперь. Интересно, он сам-то знает, что 2500к€ профукал на Спортсе?
+3
-1
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.ru
футболист готов пожертвовать поллимоном только чтобы не играть в Зените... это дорогого стоит
+8
-7
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Александр Жердин
Ответ BORGOMI
Насчёт ЦСКА у Карпова почти все инсайды сбываются
Не знаю, не следил. По Зениту - всë мимо.
+1
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Андрей Сергеевич
А как же джентельменское соглашение о не переманивании игроков?🤔
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Алексей Байбатров
Правильное решение, если нет предложений из Европы. Заработать лишние бабки, но потерять всякое уважение? Нет уж. ЦВБП!
+5
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Cst Cap
Ответ Owen_the_Simple
Можно и бусы. Но лучше часы. В часах больше барства разухабистого. Пьяный в дымину Миллер подруливает, такой ,к Дивееву, панибратски обнимает и дыша перегаром суёт запястье Дивееву прямо в лицо и бормочет "Часы...дорогие...золотые..Хочешь? Иди в Зенит". А Дивеев смотрит в ответ пронзительным взглядом честного, трудового человека и говорит "Не надо мне вашего буржуинского счастья. А часы лучше отдайте РОНО", дует в пионерский горн, вскакивает на деревянного коня и скачет в направлении базы ЦСКА. Карп же, разумеется, всё это время сидит в шкафу с микрофоном, тяжело дышит и пишет. Чтоб нам рассказать.
И АБМ поворачивается к шкафчику, и тихо так, совершенно трезвым голосом, говорит
- Сидишь? Знаю, что сидишь. Ты у нас в шкафчиках живёшь просто. Расскажи там в Москве, правду только, не ври! Скажи нам, львам такие пионэры ни к чему. Проверка энто была, просто проверка. Котлы эти я никому не отдам, с первой зп они у меня, поддельные. Китай из Апрашки. Память. - И уходит. А в шкафчике тихо.
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