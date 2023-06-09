ЦСКА подтвердил продление контракта с Дивеевым до 2028 года
ЦСКА сообщил о новом контракте Игоря Дивеева.
Клуб подтвердил подписание долгосрочного соглашения с защитником.
Новый договор ЦСКА и Игоря Дивеева рассчитан до 2028 года. Ранее сообщалось, что зарплата футболиста составит 1,5 миллиона евро в год.
Дивеев, который проводит пятый сезон в ЦСКА, в общей сложности провел за красно-синих 132 матча, в которых забил 11 голов.
Фото: телеграм-канал ЦСКА
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Верным решением было бы продать его по максимальной планке в Зенит и забрать там нужных игроков, которые полируют лавку. Но у менеджмента ЦСКА свой путь, как у Самурая:))
Сильный ЦСКА для чемпионата всегда отлично)