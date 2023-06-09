ЦСКА подтвердил продление контракта с Дивеевым до 2028 года

ЦСКА сообщил о новом контракте Игоря Дивеева.

Клуб подтвердил подписание долгосрочного соглашения с защитником.

Новый договор и рассчитан до 2028 года. Ранее сообщалось, что зарплата футболиста составит 1,5 миллиона евро в год.

Дивеев, который проводит пятый сезон в ЦСКА, в общей сложности провел за красно-синих 132 матча, в которых забил 11 голов.

Фото: телеграм-канал ЦСКА

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