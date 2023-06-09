ЦСКА подтвердил продление контракта с Дивеевым до 2028 года

Теги ЦСКА премьер-лига Россия фото Игорь Дивеев Футбол

ЦСКА сообщил о новом контракте Игоря Дивеева.

Клуб подтвердил подписание долгосрочного соглашения с защитником.

Новый договор ЦСКА и Игоря Дивеева рассчитан до 2028 года. Ранее сообщалось, что зарплата футболиста составит 1,5 миллиона евро в год.

Дивеев, который проводит пятый сезон в ЦСКА, в общей сложности провел за красно-синих 132 матча, в которых забил 11 голов.

Фото: телеграм-канал ЦСКА

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JENNINGS
Фото с Бабаевым есть - верю!
+46
0
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kaka10
В условиях кривоногих лимитичиков Дивеев действительно топ защитник
+31
-1
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эдвард Джеймс Кенуэй
Следующим жду фото с Мойзесом
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Фалафель
Ну и прикид у Бабаева. Как будто подросток фанат Ласкового мая из 90ых
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Войнов
Ну вот , а то Европа, Европа ))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RBChannel
Ответ kaka10
В условиях кривоногих лимитичиков Дивеев действительно топ защитник
В таких условиях и Набабкин почти в 40 играет. Это точно не делает Дивеева топ защитником, а вот баланс на его счете поднимает. Тот же Роше сильнее и стабильнее Игоря, плюс еще не такой хрустальный
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
вот теперь можно и о переходе Игоря в Зенит с зарплатой два миллиона поговорить...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rumov
Как болельщик Зенита, очень рад этому контракту.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марина Ермолаева
Ураааааааа. Игорёк остаётся. Я так рада. Этот мальчишечка ещё покажет себя с хорошей стороны. Спасибо ему за преданность клубу😍😍😍
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мистер Блин
россия нынче страна контрактов)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Сергеевич
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Следующим жду фото с Мойзесом
А я еще с Языджи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RBChannel
Ответ Марина Ермолаева
Игорёк молодец.Такие травмы у него были. Выбрался и снова в бой. Молодец, что остался с нами
Ну, если рассуждать по симпатии, то - наверное… С точки зрения построить сильную команду, нужно было продавать за максимум в Зенит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марина Ермолаева
Ответ RBChannel
В таких условиях и Набабкин почти в 40 играет. Это точно не делает Дивеева топ защитником, а вот баланс на его счете поднимает. Тот же Роше сильнее и стабильнее Игоря, плюс еще не такой хрустальный
Игорёк молодец.Такие травмы у него были. Выбрался и снова в бой. Молодец, что остался с нами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мистер Блин
Ответ kaka10
В условиях кривоногих лимитичиков Дивеев действительно топ защитник
ну разве что только в этих условиях)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
olander
Может теперь хоть играть начнёт, после того, как бабок выбил с Романа?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Запостил - было!👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
мутятя
Молодцы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Колесников
Бабаев - рок-звезда)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RBChannel
Не знаю, что в нем топового. Часто травмирован, привозит через матч, зп чисто за паспорт.
Верным решением было бы продать его по максимальной планке в Зенит и забрать там нужных игроков, которые полируют лавку. Но у менеджмента ЦСКА свой путь, как у Самурая:))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Водяра
Бабаев:»Дивеев нас ничем не удивил.»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Северный болельщик
Лучше фото с Бабаевым, чем видео с дзюбой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nurlan-zenit
Поздравляю болельщиков ЦСКА, еще Мойзес и Марио, и будет круто)
Сильный ЦСКА для чемпионата всегда отлично)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ukrainec228
Зачем он нужен, непонятно
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий