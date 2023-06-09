Во время полуфинальной серии УНИКС – «Зенит» в чат игроков санкт-петербургского клуба добавились генеральный директор футбольной команды Александр Медведев и гендиректор баскетбольной команды .

Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против» со ссылкой на одного из участников чата, который говорил на условиях анонимности.

По словам источника, руководители напутствовали игроков команды на вдохновенную игру, задвигали мотивирующие речи и поддерживали дух команды. Также они учили баскетболистов правильно «ставить заслон».

Отмечается, что игроки, особенно легионеры, «немного опешили от происходившего», но присланные руководством обучающие видео про постановку заслона и отсечение соперника на подборе смотрели.

Медведев подтвердил информацию о чате игроков баскетбольного «Зенита».

«Я давно в этом чате. А про заслон – был приведен энергичный пример Барриоса (футболист «Зенита» – Sports.ru) при постановке заслона в футболе», – сказал Медведев.

прошел « » в семи матчах и стал победителем сезона Лиги ВТБ.

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