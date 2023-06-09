Во время полуфинала с УНИКСом в чат игроков добавились боссы «Зенита». Они учили баскетболистов правильно ставить заслон

Теги Зенит УНИКС Зенит Александр Медведев Единая лига ВТБ Вильмар Барриос Александр Церковный Баскетбол

Во время полуфинальной серии УНИКС – «Зенит» в чат игроков санкт-петербургского клуба добавились генеральный директор футбольной команды Александр Медведев и гендиректор баскетбольной команды Александр Церковный.

Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против» со ссылкой на одного из участников чата, который говорил на условиях анонимности.

По словам источника, руководители напутствовали игроков команды на вдохновенную игру, задвигали мотивирующие речи и поддерживали дух команды. Также они учили баскетболистов правильно «ставить заслон».

Отмечается, что игроки, особенно легионеры, «немного опешили от происходившего», но присланные руководством обучающие видео про постановку заслона и отсечение соперника на подборе смотрели. 

Медведев подтвердил информацию о чате игроков баскетбольного «Зенита».

«Я давно в этом чате. А про заслон – был приведен энергичный пример Барриоса (футболист «Зенита» – Sports.ru) при постановке заслона в футболе», – сказал Медведев.

УНИКС прошел «Зенит» в семи матчах и стал победителем сезона Лиги ВТБ.

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10 комментариев

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Bartez1986
с предпоследнего абзаца офигел. в футболе есть заслоны, оказывается
+8
0
+8
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Sonder
Ответ Bartez1986
с предпоследнего абзаца офигел. в футболе есть заслоны, оказывается
Медведев 9 метров отсчитал и стеночку из Барриосов расставил – заслон ворот
+3
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+3
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Bartez1986
Ответ Сергей Орлов
Есть, конечно. При стандартах вовсю используются.
ну это все же не заслоном называется. борьба за мяч - да. но заслон в футболе, если его так называть, это все же блокировка. что считается нарушением
+2
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Vano from Tbilisi
Ответ Bartez1986
с предпоследнего абзаца офигел. в футболе есть заслоны, оказывается
у зенита немного свои правила на поле
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Сергей Орлов
Ответ Bartez1986
я не в теме?))) Я на уровне чемпионата области в футбол играл. это НЕ называется заслоном. в футболе нет такого понятия. обычная толкотня в штрафной, где каждый работает руками. посмотрите, что такое заслон в баскетболе, и увидите разницу
1.Баскетбол мой любимый вид спорта, я прекрасно знаю что такое заслон. 2. Именно такие приёмы применяются при стандартах в футболе, речь не о толкотне. 3. В вашем первенстве бани такие приёмы, конечно же, не используются.
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Tim Timson
Ответ Bartez1986
с предпоследнего абзаца офигел. в футболе есть заслоны, оказывается
при стандартах есть конечно, и видно что из баскета. а паровозик сборной Англии прямо списан)
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