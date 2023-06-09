«Реал» вернул левого защитника Франа Гарсию из «Райо». Он забил «Барсе» и «Атлетико» и сыграл больше всего за сезон в Ла Лиге
«Реал Мадрид» купил левого защитника из команды Ла Лиги.
Фран Гарсия вернулся из «Райо Вальекано» и подписал контракт со «сливочными» на 4 года.
Гарсия – воспитанник «Реала». В 2020-м он перешел в «Райо».
Сообщалось, что «Реал» активирует опцию обратного выкупа футболиста за 10 млн евро, однако заплатит только 5 млн, так как в 2021-м включил в первоначальную сделку 50-процентный доход от перепродажи.
В завершившемся сезоне Фран отыграл 3 408 минут в Ла Лиге – больше всего среди полевых футболистов.
У него 2 гола – в ворота «Барселоны» и «Атлетико» – и 3 ассиста. Подробная статистика Гарсии доступна здесь.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Неудивительно, что именно он сыграл больше всех в прошлой Ла Лиге среди всех игроков чемпионата.
Рычагберка и его братия тут как тут с минусами, стоит лишь упомянуть лучший клуб в истории футбола
Интересно, как сезон у Гуттьерьеса сложился, что выходил - видел, но как по качеству - не знаю, матчи не смотрел