«Реал Мадрид» купил левого защитника из команды Ла Лиги.

вернулся из « » и подписал контракт со «сливочными» на 4 года.

Гарсия – воспитанник «Реала». В 2020-м он перешел в «Райо».

Сообщалось, что « » активирует опцию обратного выкупа футболиста за 10 млн евро, однако заплатит только 5 млн, так как в 2021-м включил в первоначальную сделку 50-процентный доход от перепродажи.

В завершившемся сезоне Фран отыграл 3 408 минут в – больше всего среди полевых футболистов.

У него 2 гола – в ворота «Барселоны» и «Атлетико» – и 3 ассиста. Подробная статистика Гарсии доступна здесь.

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