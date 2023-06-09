«Реал» вернул левого защитника Франа Гарсию из «Райо». Он забил «Барсе» и «Атлетико» и сыграл больше всего за сезон в Ла Лиге

Теги Реал Мадрид Ла Лига трансферы Райо Вальекано Фран Гарсия Футбол

«Реал Мадрид» купил левого защитника из команды Ла Лиги.

Фран Гарсия вернулся из «Райо Вальекано» и подписал контракт со «сливочными» на 4 года.

Гарсия – воспитанник «Реала». В 2020-м он перешел в «Райо».

Сообщалось, что «Реал» активирует опцию обратного выкупа футболиста за 10 млн евро, однако заплатит только 5 млн, так как в 2021-м включил в первоначальную сделку 50-процентный доход от перепродажи.

В завершившемся сезоне Фран отыграл 3 408 минут в Ла Лиге – больше всего среди полевых футболистов.

У него 2 гола – в ворота «Барселоны» и «Атлетико» – и 3 ассиста. Подробная статистика Гарсии доступна здесь.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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42 комментария

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Иван Баланар
Ответ Raul14
Комментарий удален модератором
на соседней ветке я оставил коммент-факт, что после введения ВАРа у Мадрида уже есть победа в ЛЧ, а у фк 2:8 подряд два вылет из ЛЕ, но они и это заминусовали. ахаха
+86
-18
+68
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Очевидное невероятное
Игрок хороший 👍
+61
-4
+57
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Max Semenik
50% кэшбека - это они, конечно, здорово Райо развели.
+23
-3
+20
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Андрей Хенто
Один из быстрейших игроков Лиги, с Винисиусом могут образовать отличную связку, молниеносную я бы даже сказал)
+20
-8
+12
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M93
Ответ PokaNeBatya
Комментарий удален модератором
Это один и тот же человек, которого никогда не банят и мультиакки никого не волнуют. Вон на ветке все комментарии в поддержку Франа заминусованы люто за несколько минут.
+13
-2
+11
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Александр Тихомиров
Ответ иц а мэн
один из бездарных игроков лиги*, ты опечатался
это тот что у тебя на аве наверно)
+9
0
+9
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diegorezao
Ответ Иван Баланар
на соседней ветке я оставил коммент-факт, что после введения ВАРа у Мадрида уже есть победа в ЛЧ, а у фк 2:8 подряд два вылет из ЛЕ, но они и это заминусовали. ахаха
обещают в следующем сезоне дойти до финала лч и разорвать там любого.
+8
-2
+6
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ZA.RMA
Ответ иц а мэн
>хороший пхпхахахахахпх, очередной середняк из днищенской кастильи
>очередной бездарный комментарий
+13
-8
+5
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diegorezao
Ответ PokaNeBatya
Комментарий удален модератором
да и пусть, минусики и плюсики на спортсе не отметки Богов
+6
-2
+4
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Killer_na_belom_barse$
Ответ иц а мэн
один из бездарных игроков лиги*, ты опечатался
Ну если даже такие бездарные забивают барсе и атлетико)
+3
0
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белошип
Ответ Raul14
Комментарий удален модератором
У игроков Реала в крови наг!бать кабинет)
+3
-1
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The Evil Within
Кто не видел Франа, просто посмотрите фото. Настоящая машина, хоть бери цитату из Терминатора про живую плоть поверх экзоскелета.
Неудивительно, что именно он сыграл больше всех в прошлой Ла Лиге среди всех игроков чемпионата.
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Геннадий Чеботарев
Ответ Syndycate
Отличный игрок за свои деньги👍
было бы очень хорошо,если бы он повторил путь Дани. Но такое бывает очень редко.
+2
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Maksat Hasanow
Ответ Max Semenik
50% кэшбека - это они, конечно, здорово Райо развели.
Ну Реал всегда так делает.
+3
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Uragan Boy
Ответ ZA.RMA
>очередной бездарный комментарий
здесь у многих своее мнение, и обратите много таких комов. Поэтому не надо вам злиться
+3
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Arthurino
Лучший ЛЗ турнира. Левый фланг будет в огне в следующем сезоне, учитывая скорости Франа и Вини

Рычагберка и его братия тут как тут с минусами, стоит лишь упомянуть лучший клуб в истории футбола
+6
-5
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Никита Воронин
Ответ Иван Баланар
на соседней ветке я оставил коммент-факт, что после введения ВАРа у Мадрида уже есть победа в ЛЧ, а у фк 2:8 подряд два вылет из ЛЕ, но они и это заминусовали. ахаха
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Иван Баланар
Ответ Никита Воронин
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Йозеф Блаттер
Топовый игрок, разве что не такой распиаренный.
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Dikki Shelton
Неплохой игрок. Набрался опыта, должен помочь Реалу.
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*****Mr.Vaart_23*****
он еще и лучших игрок райо 2 сезона подряд, с такой игрой менди и алабы,мб даже и игрок основы будет
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Botikool
Хорошая новость, игрок неплохой
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King_X
Отличная новость, рад, что слухи подтвердились. Игрок толковый и потенциал хороший имеет

Интересно, как сезон у Гуттьерьеса сложился, что выходил - видел, но как по качеству - не знаю, матчи не смотрел
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PokaNeBatya
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PokaNeBatya
welcome back Fran Garcia!
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