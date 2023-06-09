НБА. Плей-офф. Финал. «Майами» примет «Денвер» в 4-м матче
Сегодня в рамках четвертого матча финальной серии плей-офф НБА 2023 года «Майами» примет «Денвер».
НБА
Финал
Четвертый матч
- Дата проведения
- 10 июня, 03.30, «FTX Arena»
«Денвер» ведет в серии – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Хоронить Майами у них же дома !
А у себя забирать титул