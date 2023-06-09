НБА. Плей-офф. Финал. «Майами» примет «Денвер» в 4-м матче

Теги результаты Денвер Майами НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня в рамках четвертого матча финальной серии плей-офф НБА 2023 года «Майами» примет «Денвер».

НБА

Плей-офф

Финал

Четвертый матч

Майами – Денвер
Дата проведения
10 июня, 03.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

«Денвер» ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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Финал НБА разогревается! «Майами» играет в свой баскетбол, «Денвер» впервые проигрывает в плей-офф дома

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14 комментариев

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Костя Кот
трипл-дабл от Коди Зеллера!!!!
+4
-1
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Nuteruoli
Ещё две. Let’s go, Nuggets!
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-2
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Кирилл Павлюченко
Для Денвера это четвёртая игра, а для Майами - финал
+3
-2
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serhio_ramos_
Будет 2-2
+6
-6
0
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Стихоплет
Кристиан Браун добавил огня в третьей игре. Посмотрим, оставит ли его Мелоун на 4ую
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blooooomka
За хит!
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Fazy10
за Хит , серия не должна закончится так быстро
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scorp19
Денвер !
Хоронить Майами у них же дома !
А у себя забирать титул
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ПП ПП
Я понимаю что Майами упрется и будет работать на 150 %. Но не понимаю как это им поможет. Если только Спо не придумает что то гениальное. Денвер должен брать игру.
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ST-L
Ответ Стихоплет
Кристиан Браун добавил огня в третьей игре. Посмотрим, оставит ли его Мелоун на 4ую
что значит оставит ли? вы думаете он посадит его на скамейку и не будет выпускать? в старте очевидно никто не будет выпускать его хоть 30 набери он сегодня
0
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Стихоплет
Ответ ST-L
что значит оставит ли? вы думаете он посадит его на скамейку и не будет выпускать? в старте очевидно никто не будет выпускать его хоть 30 набери он сегодня
Ну по минутам в третьем матче соизмеримо с Портером играл)
+1
-1
0
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ST-L
Ответ Стихоплет
Ну по минутам в третьем матче соизмеримо с Портером играл)
это вообще ничего не значит
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