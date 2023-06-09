НБА. Плей-офф. Финал. «Майами» примет «Денвер» в 4-м матче

Сегодня в рамках четвертого матча финальной серии плей-офф НБА 2023 года «Майами» примет «Денвер».

НБА

Финал



Четвертый матч

«Денвер» ведет в серии – 2-1



ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

«Ты уродливый. Тебе лучше уйти». Джимми Батлер стал бездомным в 13 лет, но сейчас примирился с родителями

«Это дилетантский взгляд». Эрик Споэльстра такой скрытный, что нагрубил журналистке

Чудо-поход «Хит» немыслим без самого важного – панамок Тайлера Хирро

Анализ финалов конференций через типы владений

Финал НБА разогревается! «Майами» играет в свой баскетбол, «Денвер» впервые проигрывает в плей-офф дома