Международная федерация плавания одобрила переход Кирпичниковой в сборную Франции

Международная федерация плавания (World Aquatics) одобрила переход россиянки Анастасии Кирпичниковой в сборную Франции.

Кирпичниковой 22 года, она трехкратная чемпионка Европы по плаванию на короткой воде и серебряный призер чемпионата мира на короткой воде. В апреле этого года пловчиха сообщила о планах выступать за Францию, где она живет и тренируется.

«После изучения документов, предоставленных Федерацией плавания Франции, а также ввиду разъяснений и дополнительной документации, сообщаем, что World Aquatics одобрила запрос спортсменки на смену спортивного гражданства», – говорится в пресс-релизе международной федерации.

Кирпичникова о переходе в сборную Франции: «Те, кто пишет гадости, может, когда-то и имели отношение к спорту, но не прошли мой путь, чтобы комментировать это»