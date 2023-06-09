«Волгарь» может стать фарм-клубом «Зенита». «Газпром» предлагает Радимова на пост тренера (Иван Карпов)

«Волгарь» может стать фарм-клубом «Зенита».

Об этом сообщает журналист Иван Карпов. По его данным, бывший капитан «Зенита» и экс-тренер «Зенита-2» может возглавить клуб, занявший 12-е место в по итогам сезона.

Генеральный директор астраханцев Андрей Никитин уже несколько раз летал в Санкт-Петербург на переговоры с « » и « » о финансировании команды, а также чтобы обсудить выбор нового главного тренера.

Ранее на содержание « » «Газпром» выделял 100 млн рублей и еще 100 млн – на развитие молодежного футбола. В 2022 году губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин обратился к председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру с просьбой увеличить дотации на футбол в области.

Тогда договорились о том, что «Газпром» в виде эксперимента единоразово выделит на основную команду 400 млн. Если займут место не ниже 5-го – денег дадут больше под задачу выхода в Мир РПЛ.

Тогда же компания предложила назначить тренером кого-то из бывших игроков «Зенита» – Александра Кержакова, Константина Зырянова или Владислава Радимова. Назначение Кержакова стало невозможно после резонансного интервью Нобелю Арустамяну, Зырянов возглавил «Черноморец».

Сперва Радимов отказался, но «Газпром» уговаривает его принять «Волгарь». Сегодня планируется новая встреча Никитина с Радимовым, и с высокой долей вероятности она закончится достижением договоренностей.

В этом случае «Газпром» продолжит финансирование на прежнем уровне или увеличит его.

По мнению Карпова, «Зениту» нужна команда, где можно было бы развивать своих тренеров и игроков, и «Волгарь» – идеальный кандидат на роль фактически фарм-клуба.

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