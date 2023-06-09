«Волгарь» может стать фарм-клубом «Зенита». «Газпром» предлагает Радимова на пост тренера (Иван Карпов)

Теги Зенит Константин Зырянов Владислав Радимов премьер-лига Россия Александр Кержаков бизнес Первая лига Газпром Алексей Миллер Черноморец Новороссийск Волгарь Футбол

«Волгарь» может стать фарм-клубом «Зенита».

Об этом сообщает журналист Иван Карпов. По его данным, бывший капитан «Зенита» и экс-тренер «Зенита-2» Владислав Радимов может возглавить клуб, занявший 12-е место в Первой лиге по итогам сезона.

Генеральный директор астраханцев Андрей Никитин уже несколько раз летал в Санкт-Петербург на переговоры с «Газпромом» и «Зенитом» о финансировании команды, а также чтобы обсудить выбор нового главного тренера.

Ранее на содержание «Волгаря» «Газпром» выделял 100 млн рублей и еще 100 млн – на развитие молодежного футбола. В 2022 году губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин обратился к председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру с просьбой увеличить дотации на футбол в области.

Тогда договорились о том, что «Газпром» в виде эксперимента единоразово выделит на основную команду 400 млн. Если займут место не ниже 5-го – денег дадут больше под задачу выхода в Мир РПЛ.

Тогда же компания предложила назначить тренером кого-то из бывших игроков «Зенита» – Александра Кержакова, Константина Зырянова или Владислава Радимова. Назначение Кержакова стало невозможно после резонансного интервью Нобелю Арустамяну, Зырянов возглавил «Черноморец».

Сперва Радимов отказался, но «Газпром» уговаривает его принять «Волгарь». Сегодня планируется новая встреча Никитина с Радимовым, и с высокой долей вероятности она закончится достижением договоренностей.

В этом случае «Газпром» продолжит финансирование на прежнем уровне или увеличит его.

По мнению Карпова, «Зениту» нужна команда, где можно было бы развивать своих тренеров и игроков, и «Волгарь» – идеальный кандидат на роль фактически фарм-клуба.

Как «Газпром» купил «Зенит»? Сколько миллиардов потратил? Государство все устраивает? Исследование главного контракта

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

Материалы по теме

92 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan_Tikhonov
Зачем? У Зенита уже есть Оренбург и Сочи
+97
-19
+78
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Docentr9
То есть даже шифроваться не станут?)
+60
-5
+55
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DavidRobertJosephBeckham
Он же и был в 00-ые Волгарь-Газпром) Возвращение к истокам, так сказать)
+48
-5
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vzi
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Он же и был в 00-ые Волгарь-Газпром) Возвращение к истокам, так сказать)
Он никогда им и не переставал быть. Просто убрали из названия Газпром, чтобы не отсвечивали.
+31
-1
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Криштиану Роналду
Значит в следующем сезоне Волгарь выйдет в РПЛ.
+36
-7
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Пичугин
Радиму надо соглашаться. Астраханская вобла с пивом, потом водочку под астраханский арбузик. Сказка.
+23
-3
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stasinho7
Четвёртым?
+21
-2
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Брэд Либил
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Он же и был в 00-ые Волгарь-Газпром) Возвращение к истокам, так сказать)
Ага. Астраханский Волгарь-Газпром и ижевский Газовик-Газпром были.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Kolesnikov
Если это поможет Волгарю выйти в РПЛ, то дай бог. Пусть новые города выходят в РПЛ. Лучше Астрахань, Владикавказ, Красноярск, Волгоград, Новороссийск, Хабаровск, чем бесконечная третьесортная Москва в лице Химок, Родины и Велеса.
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Рогач
Тот самый легендарный тренер Радимов, который с Зенитом2 проиграл ФК Красава 0-6
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a2wai
Это четвертый или пятый фарм Зенита по счету?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mbest77
Ответ Брэд Либил
Ага. Астраханский Волгарь-Газпром и ижевский Газовик-Газпром были.
В Новой Москве есть поселок - Газопровод.
Надо там клуб создать: газопроводский Газовик-Газпром.
Фарм-клуб Зенита в Москве это тема )
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ильин
Ответ schwein
Я запутался, разве почетное место Зенита-2 в местных умах еще не занято? Для Волгаря светит Зенит-5 или 6 в лучшем случае.
Так в этом и дело, что теперь Зенит-2 уже не Зенит-2, ибо Волгарь будет приоритетнее явно.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
юра георгиевский
Ответ elkipalki
Сочи, Оренбург, НН, теперь еще и Волгарь. 4 фармы)
А Нижний Новгород каким боком фарм ..... ?! А. Кержаков давно ушёл из тренеров этого клуба, сейчас там главным тренером работает спартаковец Юран, который никогда и некому проигрывать не собирался.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman
Ответ Игорь Пичугин
Радиму надо соглашаться. Астраханская вобла с пивом, потом водочку под астраханский арбузик. Сказка.
Аж пивка захотелось, тем паче что сегодня пятница
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
elkipalki
Ответ Xm.md
Третий фарм клуб?
Четвертый уже
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
schwein
Ответ Andrew Petrov
даёшь фарм клабы Зенита во всех регионах🤣
Так подождите, не об этом ли просят столичные фанаты, когда говорят, что Газпром должен спонсировать весь футбол, а не только Зенит?
+10
-8
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ильин
Ответ schwein
Радимов уже давно не тренер Зенита-2
Да причём тут Радимов, если речь про фарм? Меня не настолько волнует судьба Радимова
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bergkamp007
Радимов не тренер, Зенит-2 тому пример
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zenith forever
Ответ Andrey Maximkin
Регламент кубка уж не знают как переписать, чтобы ваш политпроект от пердива не отлетал на постоянной основе
Ну да, переписывают регламент кубка, чтобы Зениту не попался условный Акрон, Спартак подсовывают, как более слабый клуб, а Зенит второй состав ставит.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Блистательно
Как же достало это повсеместное кумовство. Более бездарного тренера не сыскать.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
юра георгиевский
У Зенита ещё московский фарм-клуб есть, это наш спартачок, подмахнул, так подмахнул Зениту в Питере аж с рекордом, за всю историю встреч — 7:1. Хорошо отработал, молодчага.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Garikus89
Забавно, что стоит Карпову написать любую чушь про игрока любой команды - его стебут в комментах. Но стоит написать что-то связанное с Зенитом - все прям верят) В чем инсайд? Карп после пьянки зашел в Гугл и увидел название Волгарь-Газпром?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem22
Ответ schwein
Было время что Газпром уходил из Волгаря.
хз за что тебя минусуют, так и было, Газпром перестал давать денег. Одно время вообще Волгарь-2 играл во второй лиге, а просто Волгарь не играл
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AlexM37
Ответ Stasinho7
Четвёртым?
Сообразим на четверых?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий