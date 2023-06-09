Рууд повесил баранку Звереву и третий раз вышел в финал «Большого шлема»

Теги Ролан Гаррос ATP Александр Зверев Каспер Рууд Теннис

Четвертая ракетка мира Каспер Рууд обыграл Александра Зверева в полуфинале «Ролан Гаррос» – 6:3, 6:4, 6:0.

Норвежец третий раз вышел в финал турнира «Большого шлема». В прошлом году он проиграл Рафаэлю Надалю на «Ролан Гаррос» и Карлосу Алькарасу на US Open.

Сейчас у Рууда 10 титулов, все на турнирах ATP 250.

За первый титул «Большого шлема» он поборется с Новаком Джоковичем (0:4 в личных встречах).

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55 комментариев

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Serik Alik
Можно сколько угодно хейтить Рууда за то, что у него нет больших и значимых титулов, за так называемые водокачки и т.п., но парень играет стабильно и с умом. +третий финал бш за полтора сезона.
+51
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+51
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Verdo
журналист: Саша, ты сегодня как страус спрятал голову в песок
зверев: ну хотя бы жопа как у льва торчала?
+27
-3
+24
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imaxim
Рууд ни разу не брал у Новака даже сета. В воскресенье Джокович будет играть только против своих нервов
+24
-1
+23
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Петя Петров
А куда спрятались Сашкины яйца в этом матче?
+18
-2
+16
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Паскаль Шимбонда
Вот вам и Рууд, который ездит по «водокачкам» и «самый ненастоящий топ-10 в истории». А у парня уже 3 финал ТБШ, если что)
+16
-1
+15
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Никита Волк
Ответ Vale1
"Что мне делать?" - несколько раз спрашивал Зверев у своего отца по ходу матча. Отлично подготовился к полуфиналу РГ, ничего не скажешь... С трудом представляю, как Даня делал бы то же самое))) Эх, Саня, Саня... Так чемпионами Шлемов не становятся...
Это точно, Даня никого бы ничего не спрашивал, он бы просто сначала Жиля с корта выгнал, а потом и себя
+14
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+14
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Iva_Nova
Очень, очень симпатичный парень этот Каспер :) само обаяние :)
(посмотрим, что я скажу после финала о нём;))
+11
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+11
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Vale1
Ответ Serik Alik
Можно сколько угодно хейтить Рууда за то, что у него нет больших и значимых титулов, за так называемые водокачки и т.п., но парень играет стабильно и с умом. +третий финал бш за полтора сезона.
Вот именно) Очень хорошо подводится к главным стартам сезона, значит. В том числе и психологически. Надеюсь, он еще выиграет "Мастерс", уже наиграл на него, как мне кажется, как и Андрюха.
+13
-2
+11
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инок
Очень качественный теннис от Рууда. Финал обещает быть интересным
+9
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+7
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Arti22
Ответ инок
Очень качественный теннис от Рууда. Финал обещает быть интересным
(Нет)
+8
-1
+7
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ano
Редкий случай - болела за обоих. Оба молодцы. Рууд хорошо прибавил по сезону, Александру просто уважение, ну не его день сегодня. Оба защитили прошлогодние достижения, что до этого смотрелось нереально. Но смогли.
+7
0
+7
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ProLL
Ответ Vale1
"Что мне делать?" - несколько раз спрашивал Зверев у своего отца по ходу матча. Отлично подготовился к полуфиналу РГ, ничего не скажешь... С трудом представляю, как Даня делал бы то же самое))) Эх, Саня, Саня... Так чемпионами Шлемов не становятся...
В смысле? Примерно так Даня и делает, когда ничего не получается - разводит руками, показывает Серваре большой палец, мол, офигенную ты тактику придумал на матч. И, конечно, ругается на французском в адрес тренера. Жиль говорил, что после матчей уже много раз Медведеву перед ним приходилось извиняться за своё поведение. Вот уж Даня тут последний, кого стоило приводить в пример.
+5
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Евгений Фабиянчук
Ответ Йенс Мустерманн
Идемо, Новак, дави омегу.
молодец, хороший мальчик
+6
-1
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Денис Шмелев
Ответ Jefri AG
Вечный финалист и унылая посредственность. В прошлом году взял за щеку у Надаля, послезавтра возьмёт у Джоковича.
Тем не менее по количеству финалов на ТБШ вошел в топ-3 среди поколения 90-х гг.: лучше только Тим и Медведев.
Игра - симпатичная. Не только стабилен на задней линии, но хорош также у сетки. Зверева у сетки как котенка переиграл.
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Ночная Фурия
Ответ Jefri AG
Реальные топы меряются титулами, а не финалами. Вон у Кевина Андерсона было два финала на шлемах, кто его вообще сейчас помнит.
Его будут помнить хотя бы потому, что после его полуфинала с Изнером на Уиме в 5м сете появился тай-брейк после 12:12.
на следующий же год этот тай и понадобился ☺
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Фанат спорта01
Ответ Nikolay Stavrogin
Лидер некст джена. Официально. Ставлю 3 финала шлема выше нескольких мастерсов Зверева и Циципаса, на которых биги давно не выкладываются. Пиковый соперник у Новака в финале
Медведев?
4финалами,титулом и 6-ю мастерсами тогда кто?
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Паскаль Шимбонда
Ответ Vano from Tbilisi
c 1-й победой над топ-10(да и тот полуживой датчанин).Что как бы намекает на дикое везение с сеткой.
Факт остается фактом. Кто мешает другим выйти 3 раза в финал ТБШ?
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Денис Шмелев
Ответ Jefri AG
Реальные топы меряются титулами, а не финалами. Вон у Кевина Андерсона было два финала на шлемах, кто его вообще сейчас помнит.
Ну Андерсона, думаю, все помнят, кто смотрел теннис в те годы, включая меня.

Три раза стать "победителем" своей половины сетки на ТБШ - результат всё равно незаурядный. Да, сетка - довольно легкая, но в очередной раз ее легкостью воспользовался Рууд, а, например, не Руне и не Зверев. Это говорит о характере, классе и хорошой физике.
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antoha1896
Трудяга! Без лишнего пафоса вышел в третий финал ТБШ. Когда-нибудь воздастся, но скорее всего, не в этот раз
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ToniKroos1999
В финале Рууда ждет примерно то же, что и год назад
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Sawka-promakawka
Ответ Йенс Мустерманн
Идемо, Новак, дави омегу.
Вот это переобувание 🤣
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Biathlon Fan
Ответ costa0545
Каспер, не в обиду будет сказано, но он чем-то похож на Мугурусу, та тоже только стабильно хорошо выступала на шлемах, а на других турнирах сливала кому угодно)))
Только у Кукурузы есть шлемаки, в у Каспера пока нет. Надеюсь, это изменится в ближайшее время. Каспер-трудяга и не понторез, пусть и ему судьба улыбнётся
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afry
Ответ Nikolay Stavrogin
Лидер некст джена. Официально. Ставлю 3 финала шлема выше нескольких мастерсов Зверева и Циципаса, на которых биги давно не выкладываются. Пиковый соперник у Новака в финале
А Медведев уже официально не некс джен?)
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Ан Кот
ничего, Новак и не таких коней ломал)
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costa0545
Очень интересно, опять проиграет)))
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