Рууд повесил баранку Звереву и третий раз вышел в финал «Большого шлема»
Четвертая ракетка мира Каспер Рууд обыграл Александра Зверева в полуфинале «Ролан Гаррос» – 6:3, 6:4, 6:0.
Норвежец третий раз вышел в финал турнира «Большого шлема». В прошлом году он проиграл Рафаэлю Надалю на «Ролан Гаррос» и Карлосу Алькарасу на US Open.
Сейчас у Рууда 10 титулов, все на турнирах ATP 250.
За первый титул «Большого шлема» он поборется с Новаком Джоковичем (0:4 в личных встречах).
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зверев: ну хотя бы жопа как у льва торчала?
(посмотрим, что я скажу после финала о нём;))
Игра - симпатичная. Не только стабилен на задней линии, но хорош также у сетки. Зверева у сетки как котенка переиграл.
на следующий же год этот тай и понадобился ☺
4финалами,титулом и 6-ю мастерсами тогда кто?
Три раза стать "победителем" своей половины сетки на ТБШ - результат всё равно незаурядный. Да, сетка - довольно легкая, но в очередной раз ее легкостью воспользовался Рууд, а, например, не Руне и не Зверев. Это говорит о характере, классе и хорошой физике.