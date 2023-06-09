Рууд повесил баранку Звереву и третий раз вышел в финал «Большого шлема»

Четвертая ракетка мира Каспер Рууд обыграл Александра Зверева в полуфинале «Ролан Гаррос» – 6:3, 6:4, 6:0.

Норвежец третий раз вышел в финал турнира «Большого шлема». В прошлом году он проиграл Рафаэлю Надалю на «Ролан Гаррос» и Карлосу Алькарасу на US Open.

Сейчас у Рууда 10 титулов, все на турнирах ATP 250.

За первый титул «Большого шлема» он поборется с Новаком Джоковичем (0:4 в личных встречах).

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