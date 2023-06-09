Роберто Манчини: «Ман Сити» Пепа – не сильнейшая команда мира, но они знают, как играть лучше всех»

Роберто Манчини не считает «Манчестер Сити» сильнейшей командой мира.

Бывший главный тренер « » и « » высказался о команде перед финалом .

«Перед финалом не может быть прогнозов. «Манчестер Сити» Гвардиолы – это не сильнейшая команда мира, но они знают, как играть лучше всех.

Я хорошо знаю , видел его рост как игрока и тренера. Верьте в него. Не он ли был мишенью критиков еще несколько недель назад? Работа тренера нелегка», – сказал тренер сборной Италии Роберто Манчини в интервью La Stampa.

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