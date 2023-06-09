Роберто Манчини: «Ман Сити» Пепа – не сильнейшая команда мира, но они знают, как играть лучше всех»
Роберто Манчини не считает «Манчестер Сити» сильнейшей командой мира.
Бывший главный тренер «Ман Сити» и «Интера» высказался о команде Пепа Гвардиолы перед финалом Лиги чемпионов.
«Перед финалом не может быть прогнозов. «Манчестер Сити» Гвардиолы – это не сильнейшая команда мира, но они знают, как играть лучше всех.
Я хорошо знаю Симоне Индзаги, видел его рост как игрока и тренера. Верьте в него. Не он ли был мишенью критиков еще несколько недель назад? Работа тренера нелегка», – сказал тренер сборной Италии Роберто Манчини в интервью La Stampa.
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