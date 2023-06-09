Роберто Манчини: «Ман Сити» Пепа – не сильнейшая команда мира, но они знают, как играть лучше всех»

Теги Интер Роберто Манчини Симоне Индзаги Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Роберто Манчини не считает «Манчестер Сити» сильнейшей командой мира.

Бывший главный тренер «Ман Сити» и «Интера» высказался о команде Пепа Гвардиолы перед финалом Лиги чемпионов.

«Перед финалом не может быть прогнозов. «Манчестер Сити» Гвардиолы – это не сильнейшая команда мира, но они знают, как играть лучше всех.

Я хорошо знаю Симоне Индзаги, видел его рост как игрока и тренера. Верьте в него. Не он ли был мишенью критиков еще несколько недель назад? Работа тренера нелегка», – сказал тренер сборной Италии Роберто Манчини в интервью La Stampa.

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17 комментариев

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Милан37
А кто тогда сильнейшая команда в мире если не Сити ?
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iegord
Просто интересно, кого он тогда считает сильнейшей командой?
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Искуственный интеллект
Твои команды играли лучше??
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FEZ10
Манчестер сити не самая сильная команда в мире ,но они знают как играть лучше всех 🧐.Разве это не признание что они лучшие ?
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паяльная лампа
Ответ Милан37
А кто тогда сильнейшая команда в мире если не Сити ?
сборная Италии видимо в его голове)
+3
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Андрей Хенто
Две бывшие его команды, с Интером у него получилось больше+ плюс он итальянец и отдает предпочтение своим. Но вне зависимости от исхода финала для меня Сити в этом сезоне это однозначно сильнейшая команда. Просто уничтожили Мадрид, опытнейшую команду, которой абсолютно ничего не позволили практически создать и только благодаря Тибо счет не был крупнее. Отчасти это конечно поражение Анчелотти, который выбрал столь осторожную тактику, тем не менее факт остается фактом.
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Михо
А какая лучше на сегодняшний день? Баварию и Реал вынести это довольно показательно. Но финал это всегда отдельная игра, в которой может произойти что угодно
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& Co1366
Неужели сборная Италии сильнейшая в мире?
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DolJun
за этот сити, в большинстве своем, только болелы барсы и местные кулес, за интер, в большинстве своем, все цивилизованное футбольное сообщество. надеюсь футбол победит и гвардиола получит медаль за почетное 2ое место.
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Savardus
Ответ iegord
Просто интересно, кого он тогда считает сильнейшей командой?
Италию, которая на ЧМ не отобралась)
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Андрей Хенто
Ответ Savardus
Италию, которая на ЧМ не отобралась)
Северная Македония))
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iegord
Ответ Spiker1606
Интер. В финале увидишь.
Даже если Интер в финале выиграет 7:0, он точно не станет от этого лучшей командой мира
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Милан37
Ответ DolJun
за этот сити, в большинстве своем, только болелы барсы и местные кулес, за интер, в большинстве своем, все цивилизованное футбольное сообщество. надеюсь футбол победит и гвардиола получит медаль за почетное 2ое место.
Сити 2 - 0 будет
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DolJun
Ответ Милан37
Сити 2 - 0 будет
интересный прогноз, любопытно будет сравнить после финала.
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