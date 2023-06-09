Международная федерация дзюдо присудила золото ЧМ-2023 россиянину Иналу Тасоеву. Результат пересмотрен из-за судейской ошибки

Теги сборная России Тедди Ринер IJF сборная Франции Инал Тасоев Чемпионат мира по дзюдо Единоборства

Международная федерация дзюдо присудила золото ЧМ-2023 россиянину Иналу Тасоеву.

Тасоев уступил французу Тедди Ринеру в финальном поединке в категории свыше 100 кг. 

В дополнительное время, которое длится до первого набранного очка (golden score), Тасоев провел действие, близкое к результативному, но судьи оставили счет неизменным.

Сейчас результаты пересмотрены, оба спортсмена объявлены победителями.

«Во время финала между Ринером и Тасоевым возникла ситуация, когда ни судья на ковре, ни судейская комиссия IJF не поставили никакой оценки.

Тщательная экспертиза показала, что, согласно действующим правилам судейства, за контратаку Инала Тасоева могла быть присуждена оценка.

Поэтому Международная федерация дзюдо объявляет обоих спортсменов победителями соревнований и присуждает Иналу Тасоеву золотую медаль и соответствующие рейтинговые очки», – говорится в сообщении на сайте IJF. 

«Если бы вручили второе золото, я бы порадовался». Наш дзюдоист проиграл ЧМ из-за ошибки судей – перед ним извинились

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23 комментария

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Александр Сачков
С чем его и поздравляем.
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Адекватник
Риннер, если кто нивкурси вдруг, - легенда спорта. Судья на ковре просто задрожал перед ним. Хорошо хоть исправили.
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Go-go-love
Красавцы!
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Russ Ivan
Очень позитивная новость и редкий момент справедливого пересмотра!
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Bag2879
Неожиданно! Но справедливо! Федерации дзюдо респект. Иналу поздравления.
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mng
Надеюсь, это будет на главной. Отрадное событие во всех смыслах! и за чемпиона радостно, и за справедливое отношение.
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Yaroslove
Это особенно ценно, что подобное решение принято в этих, мягко говоря не самых простых условиях...
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siragh@yandex.ru
Блестяще!!!!
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Сергей
Весьма странно
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Bombanero
Респект федерации. Не побоялись признать и исправить ошибку
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Фёдор Кузнецов
Если ещё и очки рейтинга добавят, то вообще великолепно, рейтинг очень важен при возможном допускк на Олимпиаду
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V_J_I_K
Да ладно... Такого не бывает)
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Kuryanin
Позор. Тасоев - единственный победитель.
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brace
Ответ D-eisler@yandex.ru
укр федерация: АТДАЙТЕ НАМ
На всякий случай, а что, а вдруг?
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Франк Небо
Ответ 4 shizzle ma nizzle
русофобия!!
За 2 года чуть ли не первая справедливость - так всё теперь? Можно даже не рассматривать всю ту ерунду, что до этого была?
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