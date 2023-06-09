Международная федерация дзюдо присудила золото ЧМ-2023 россиянину Иналу Тасоеву. Результат пересмотрен из-за судейской ошибки

Международная федерация дзюдо присудила золото ЧМ-2023 россиянину Иналу Тасоеву.

Тасоев уступил французу Тедди Ринеру в финальном поединке в категории свыше 100 кг.

В дополнительное время, которое длится до первого набранного очка (golden score), Тасоев провел действие, близкое к результативному, но судьи оставили счет неизменным.

Сейчас результаты пересмотрены, оба спортсмена объявлены победителями.

«Во время финала между Ринером и Тасоевым возникла ситуация, когда ни судья на ковре, ни судейская комиссия IJF не поставили никакой оценки.

Тщательная экспертиза показала, что, согласно действующим правилам судейства, за контратаку Инала Тасоева могла быть присуждена оценка.

Поэтому Международная федерация дзюдо объявляет обоих спортсменов победителями соревнований и присуждает Иналу Тасоеву золотую медаль и соответствующие рейтинговые очки», – говорится в сообщении на сайте IJF.

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