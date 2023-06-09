Ролан Гаррос. 1/2 финала. Алькарас сыграет с Джоковичем, Рууд – со Зверевым
Карлос Алькарас сыграет с Новаком Джоковичем в полуфинале «Ролан Гаррос».
Каспер Рууд встретится с Александром Зверевым.
Сетка турнира здесь.
«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
22 мая – 11 июня 2023
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
1/2 финала
- Дата проведения
- 9 июня, 15.45
- Дата проведения
- 9 июня, 18.30
Но какая разница, если это все равно заговор против Джоковича, чтобы он не выиграл еще один шлем. Легенда тенниса зависит от условий и не сможет выиграть в жару, хотя тут будут хотя бы шансы пробивать защиту Алькараса, так как корт быстрее
это же какими дилетантами надо быть либо узколобыми хейтерами что ВСЕРЬЁЗ думать что Джоке выгодно играть днём,что Джокович забоялся играть вечером и сам поставил матч на День
*RG-14 - Rafael Nadal (обезвоживание от жары) - Джока тогда прямо блеванул на корте
*Kei Nishikori - US OPEN-14 (обезвоживание от жары) - проиграл своему лютейшему клиенту Полуфинал Шлема...
ещё можно привести много примеров из карьеры Новака когда он на жаре выглядит как варёный,почти каждый Матч с Надалем на РГ был так,до того как ввели Ночные сессии,Финал с Циципасом,Финал со Стэном,во вторник с Хачановым и тд и тп-пока Жара-Новак не в своей тарелке,кепки,полотенца,отсутствие энергии.
Когда главное в Австралии Джок играет в вечернюю сессию хейтеры пищат что всё под Джока (как и было под Федерера) - я согласен что это привелегия.
но когда на самом Исторически Сложном для Себя Шлеме Очевидно Главный Матч Дня а может и Сезона а может и Десятилетия - ставят в пекло на день а не на вечернюю сессию (на которую продают отдельно билеты) - ещё и против Испанского бычка новой формации который в жаре жил в жаре родился - Тут двух мнений у адекватных людей быть не может - естественно так поставили под Алькараса,я уверен что Орги не хотят сейчас по сути предрешить судьбу гонки за GS Рафа-Джок ,интрига должа жить дальше
Алькарас 3:1
Сегодня Алькарас будет ломать стену
20-ти летняя Рыба vs 36-ти летнего Волка
Acapulco-21
Cincinnati-21
Paris - Masters-21
И каждый раз Киса был однозначным фаворитом (1,20 / 1,28 / 1,34),но каждый раз кэф рос,хотя место проведения и условия были более благоприятными для Зверева,сегодня и вовсе 1,90
даже в солнцепёк поставили ,не смотря на денюжки свои...