Ролан Гаррос. 1/2 финала. Алькарас сыграет с Джоковичем, Рууд – со Зверевым

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос результаты ATP Александр Зверев Каспер Рууд Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас сыграет с Новаком Джоковичем в полуфинале «Ролан Гаррос».

Каспер Рууд встретится с Александром Зверевым.

Сетка турнира здесь.

«Ролан Гаррос»

Париж, Франция

22 мая – 11 июня 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

1/2 финала

Карлос Алькарас (Испания) Новак Джокович (Сербия)
Дата проведения
9 июня, 15.45
Онлайн матча

 

Каспер Рууд (Норвегия) Александр Зверев (Германия)
Дата проведения
9 июня, 18.30
Онлайн матча

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17 комментариев

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Евгений Фабиянчук
всем привет! Джокович ВЕЛИЧАЙШИЙ!
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arseny572
Победы Новаку!
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Никита Волк
Ответ Тотал Больше от Киркорова
Вчера когда вывесили расписание сегодняшнего игрового дня - было конечно забавно читать комменты... это же какими дилетантами надо быть либо узколобыми хейтерами что ВСЕРЬЁЗ думать что Джоке выгодно играть днём,что Джокович забоялся играть вечером и сам поставил матч на День *RG-14 - Rafael Nadal (обезвоживание от жары) - Джока тогда прямо блеванул на корте *Kei Nishikori - US OPEN-14 (обезвоживание от жары) - проиграл своему лютейшему клиенту Полуфинал Шлема... ещё можно привести много примеров из карьеры Новака когда он на жаре выглядит как варёный,почти каждый Матч с Надалем на РГ был так,до того как ввели Ночные сессии,Финал с Циципасом,Финал со Стэном,во вторник с Хачановым и тд и тп-пока Жара-Новак не в своей тарелке,кепки,полотенца,отсутствие энергии. Когда главное в Австралии Джок играет в вечернюю сессию хейтеры пищат что всё под Джока (как и было под Федерера) - я согласен что это привелегия. но когда на самом Исторически Сложном для Себя Шлеме Очевидно Главный Матч Дня а может и Сезона а может и Десятилетия - ставят в пекло на день а не на вечернюю сессию (на которую продают отдельно билеты) - ещё и против Испанского бычка новой формации который в жаре жил в жаре родился - Тут двух мнений у адекватных людей быть не может - естественно так поставили под Алькараса,я уверен что Орги не хотят сейчас по сути предрешить судьбу гонки за GS Рафа-Джок ,интрига должа жить дальше Алькарас 3:1
Если что, то Джокович все матчи на этом РГ, кроме матча с Фучовичем, играл днем в пекло, а Алькарас, наоборот, ни одного матча днем не сыграл) Играл либо вечером, как с Циципасом и Шаповаловым, либо поздним днем после 5-6 часов
Но какая разница, если это все равно заговор против Джоковича, чтобы он не выиграл еще один шлем. Легенда тенниса зависит от условий и не сможет выиграть в жару, хотя тут будут хотя бы шансы пробивать защиту Алькараса, так как корт быстрее
+1
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Тотал Больше от Киркорова
Вчера когда вывесили расписание сегодняшнего игрового дня - было конечно забавно читать комменты...
это же какими дилетантами надо быть либо узколобыми хейтерами что ВСЕРЬЁЗ думать что Джоке выгодно играть днём,что Джокович забоялся играть вечером и сам поставил матч на День

*RG-14 - Rafael Nadal (обезвоживание от жары) - Джока тогда прямо блеванул на корте
*Kei Nishikori - US OPEN-14 (обезвоживание от жары) - проиграл своему лютейшему клиенту Полуфинал Шлема...
ещё можно привести много примеров из карьеры Новака когда он на жаре выглядит как варёный,почти каждый Матч с Надалем на РГ был так,до того как ввели Ночные сессии,Финал с Циципасом,Финал со Стэном,во вторник с Хачановым и тд и тп-пока Жара-Новак не в своей тарелке,кепки,полотенца,отсутствие энергии.

Когда главное в Австралии Джок играет в вечернюю сессию хейтеры пищат что всё под Джока (как и было под Федерера) - я согласен что это привелегия.
но когда на самом Исторически Сложном для Себя Шлеме Очевидно Главный Матч Дня а может и Сезона а может и Десятилетия - ставят в пекло на день а не на вечернюю сессию (на которую продают отдельно билеты) - ещё и против Испанского бычка новой формации который в жаре жил в жаре родился - Тут двух мнений у адекватных людей быть не может - естественно так поставили под Алькараса,я уверен что Орги не хотят сейчас по сути предрешить судьбу гонки за GS Рафа-Джок ,интрига должа жить дальше

Алькарас 3:1
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Тотал Больше от Киркорова
*Играть против Джоковича – словно играть со стеной, это потрясающе.(c)Joao Sousa

Сегодня Алькарас будет ломать стену
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Тотал Больше от Киркорова
БЛОКБАСТЕР СЕГОДНЯ В МИРЕ СПОРТА
20-ти летняя Рыба vs 36-ти летнего Волка
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Тотал Больше от Киркорова
Красиво я набрал Форму к Решающим Стадиям эРГэ
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Тотал Больше от Киркорова
Примичательно что Рууд с Кисой сходились по сетке до этого только в QuaterFinals
Acapulco-21
Cincinnati-21
Paris - Masters-21

И каждый раз Киса был однозначным фаворитом (1,20 / 1,28 / 1,34),но каждый раз кэф рос,хотя место проведения и условия были более благоприятными для Зверева,сегодня и вовсе 1,90
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Lanapiano
Как бы там ни было, что бы не случилось, я за Новака🤞
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HI MARS
Матадор,наследник великого Манакора должен остановить халявщика Джоковича
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Тотал Больше от Киркорова
Перспективная ветка,Может войти в ТОП-10 Величайших веток Теннисного раздела и спортса соотвественно
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Тотал Больше от Киркорова
Ответ Никита Волк
Если что, то Джокович все матчи на этом РГ, кроме матча с Фучовичем, играл днем в пекло, а Алькарас, наоборот, ни одного матча днем не сыграл) Играл либо вечером, как с Циципасом и Шаповаловым, либо поздним днем после 5-6 часов Но какая разница, если это все равно заговор против Джоковича, чтобы он не выиграл еще один шлем. Легенда тенниса зависит от условий и не сможет выиграть в жару, хотя тут будут хотя бы шансы пробивать защиту Алькараса, так как корт быстрее
и что он хорошо играл чтоли?или к чему ты это?!
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Никита Волк
Ответ Тотал Больше от Киркорова
и что он хорошо играл чтоли?или к чему ты это?!
А какой тут заговор против Джокера то? То, что его 6 раз за турнир ставят играть днем, а Алькараса впервые? Хотя Алькарас проигрывал исключительно днем, а вечером ему никто ничего не мог противопоставить за последние 2 года
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Тотал Больше от Киркорова
Ответ VaD
Сегодня может состояться смерть тенниса. Давайте все вместе пожелаем Карлосу удачи в его тяжелейшей миссии по спасению этого прекрасного вида спорта.
Орги пытаются вместе с вашей вамсо-бригадой продлить интригу
даже в солнцепёк поставили ,не смотря на денюжки свои...
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Тотал Больше от Киркорова
Ответ VaD
Сегодня может состояться смерть тенниса. Давайте все вместе пожелаем Карлосу удачи в его тяжелейшей миссии по спасению этого прекрасного вида спорта.
что думаешь по Киса-Рууд?
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Тотал Больше от Киркорова
Ответ Евгений Фабиянчук
всем привет! Джокович ВЕЛИЧАЙШИЙ!
по второму матчу есть мысли?
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