Гордон и Йокич набрали на двоих 50 очков в 4-м матче финальной серии
Форвард «Денвера» Аарон Гордон и центровой Никола Йокич помогли команде одержать третью победу над «Майами» (108:95, 3-1) в финальной серии.
Гордон и Йокич набрали на двоих 50 очков.
В активе Гордона 27 очков (11 из 15 с игры), 7 подборов и 6 передач, Йокич набрал 23 очка (8 из 19 с игры), 12 подборов, 4 передачи, 3 перехвата и 3 блок-шота.
Джимми Батлер – главный оригинал НБА. Готовит альбом в стиле кантри, ужасно играет в теннис, считает Неймара величайшим
Шакира, Погба и Неймар болели за «Майами». Их обожает Джимми Батлер
А если без шуток, то тот обмен на Харриса+ Хэмптона (где оба сейчас ?) и вероятно далекий пик 25 года, показывает, как можно и нужно строить чемпионскую команду.
Обмен КСП, подписание Брюса Брауна, пик другого Брауна, грамотные обмены с уходом токсичных игроков ( где-то сейчас в ЛА грустит Хайланд), вера в игроков после тяжелых травм.
Фронт офис Наггетс заслужил этот успех, и остался последний шаг!