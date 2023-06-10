Гордон и Йокич набрали на двоих 50 очков в 4-м матче финальной серии

Теги Денвер Майами НБА видео НБА плей-офф Аарон Гордон Никола Йокич Баскетбол

Форвард «Денвера» Аарон Гордон и центровой Никола Йокич помогли команде одержать третью победу над «Майами» (108:95, 3-1) в финальной серии.

Гордон и Йокич набрали на двоих 50 очков.

В активе Гордона 27 очков (11 из 15 с игры), 7 подборов и 6 передач, Йокич набрал 23 очка (8 из 19 с игры), 12 подборов, 4 передачи, 3 перехвата и 3 блок-шота.

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6 комментариев

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FlaShy
Аарон, который играет под 50 номером, из-за СДК, сегодня отомстил Уйэду)
А если без шуток, то тот обмен на Харриса+ Хэмптона (где оба сейчас ?) и вероятно далекий пик 25 года, показывает, как можно и нужно строить чемпионскую команду.
Обмен КСП, подписание Брюса Брауна, пик другого Брауна, грамотные обмены с уходом токсичных игроков ( где-то сейчас в ЛА грустит Хайланд), вера в игроков после тяжелых травм.
Фронт офис Наггетс заслужил этот успех, и остался последний шаг!
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Денис Храпунов
Ответ FlaShy
Аарон, который играет под 50 номером, из-за СДК, сегодня отомстил Уйэду) А если без шуток, то тот обмен на Харриса+ Хэмптона (где оба сейчас ?) и вероятно далекий пик 25 года, показывает, как можно и нужно строить чемпионскую команду. Обмен КСП, подписание Брюса Брауна, пик другого Брауна, грамотные обмены с уходом токсичных игроков ( где-то сейчас в ЛА грустит Хайланд), вера в игроков после тяжелых травм. Фронт офис Наггетс заслужил этот успех, и остался последний шаг!
Ещё окружение команды грамотными ветеранами, как тот же Джефф Грин. Все это дало команде глубину и прочность. И даже если ваш третий игрок Портер проваливает серию, на его место обязательно придет кто-то из ребят. Брауны и Гордон включатся в нужный момент.
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AnSw33r
Гордон сегодня приятно удивил !
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Vagant
У Гордона это карьер-хай по очкам в матче ПО.
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A. V.
В итоге серию выиграл Гордон. В принципе уже понятно, кто чемпион и осталось дождаться кто станет mvp (джокер хорош, но мюррей вносит интригу)
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Денис Храпунов
Ответ A. V.
В итоге серию выиграл Гордон. В принципе уже понятно, кто чемпион и осталось дождаться кто станет mvp (джокер хорош, но мюррей вносит интригу)
На самом деле нет. Йокич настолько монументально проводит плей-офф, и финальную серию, что нет никакой намеки на интригу в этой номинации.
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