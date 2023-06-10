Форвард « » и центровой помогли команде одержать третью победу над «Майами» (108:95, 3-1) в финальной серии.

Гордон и Йокич набрали на двоих 50 очков.

В активе Гордона 27 очков (11 из 15 с игры), 7 подборов и 6 передач, Йокич набрал 23 очка (8 из 19 с игры), 12 подборов, 4 передачи, 3 перехвата и 3 блок-шота.

Джимми Батлер – главный оригинал НБА. Готовит альбом в стиле кантри, ужасно играет в теннис, считает Неймара величайшим

Шакира, Погба и Неймар болели за «Майами». Их обожает Джимми Батлер