7-я ЛЕ для «Севильи», Бензема уходит из «Реала», Блинкова обыграла 5-ю ракетку мира, Ла Лига одобрит план «Барсы», «Динамо» продлило Смолова, ретроматч сборной Хиддинка с «Зенитом» и другие новости

Теги утренний дайджест Футбол

1. «Севилья» выиграла Лигу Европы, вырвав победу у «Ромы» Жозе Моуринью в серии пенальти. Джанлука Манчини сперва ассистировал Пауло Дибале, но затем забил в свои ворота и не реализовал удар в послематчевой серии, а Рожер попал в штангу.

Для севильцев это 7-я победа в турнире – они выиграли все 7 финалов, в которых приняли участие. А вот Моуринью впервые проиграл еврокубковый финал.

2. Карим Бензема уведомил «Реал» о том, что собирается перейти в «Аль-Иттихад». В клубе еще надеются убедить француза остаться до 2024-го, но уж готовят прощальный контент для соцсетей. Зато Карло Анчелотти останется в «Реале» на следующий сезон, а клуб усилит каждую линию летом.

3. Андрей Рублев обыграл Корентена Муте во втором круге «Ролан Гаррос». Карен Хачанов прошел Раду Албота, Карлос Алькарас – Таро Даниэля, Новак Джокович – Мартона Фучовича, а вот Александр Шевченко уступил Лоренцо Музетти. 

Анастасия Павлюченкова победила Людмилу Самсонову во втором круге турнира, Дарья Касаткина обыграла Маркету Вондроушову, а Анна Блинкова – пятую ракетку мира Каролин Гарсия. Также успеха добились Элина Аванесян, Камилла Рахимова и Анастасия Потапова.

4. Возможно, камбэк Месси в «Барселону» все же состоится: Ла Лига позвонила отцу Лео и попросила время до 5 июня. В понедельник «Барсе» одобрят финансовый план. «ПСЖ» тем временем показал новую домашнюю форму. Месси, Неймар и Мбаппе участвовали в презентации.

5. Нападающий Федор Смолов и «Динамо» заключили контракт до 2024 года с возможностью продления на сезон.

6. Лариса Куклина, Василий Томшин и еще три биатлониста получили ставки в Центре спортивной подготовки. Об этом рассказал комментатор Дмитрий Губерниев.

7. Сборная России Хиддинка и «Зенит» проведут ретроматч к 15-летию успехов на Евро-2008 и в Кубке УЕФА. Игра пройдет 15 июня на «Петровском».

8. УЕФА хочет ввести годовой лимит расходов на трансферы и зарплаты. План разработан из-за опасений, что новые правила ФФП выгодны АПЛ.

9. Криштиану Роналду не был включен в заявку «Аль-Насра» на последний матч в лиге Саудовской Аравии, впрочем, команда справилась и без него. Португалец занял 5-е место в списке бомбардиров лиги Саудовской Аравии с 14 голами в 16 матчах. У лидера 21 мяч в 26 играх.

10. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин хочет запатентовать фразу «I’m okay. Russian machine never breaks». Он подал заявку в Роспатент.

11. В 1/8 финала молодежного чемпионата мира Англия проиграла Италии, Нигерия выбила Аргентину, а Бразилия разгромила Тунис.

12. Международный союз велосипедистов не допустил к соревнованиям призеров Олимпийских игр Анастасию Войнову и Марию Новолодскую. Глава Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов сообщил, что Войнова «добровольно отказалась от нейтрального статуса».

13. Георгий Щенников покинет ЦСКА по окончании сезона. Он провел в системе клуба 20 лет.

14. Стив Керр может заменить Грегга Поповича в «Сан-Антонио», Кенни Эткинсон может возглавить «Голден Стэйт».

Цитаты дня.

Глава НОК Финляндии: «МОК был пророссийским на протяжении всего конфликта на Украине. Жесткие меры – результат давления отдельных стран, комитетов и федераций»

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Ротенберг о КХЛ и сборной Финляндии: «Мы так натренировали финнов, что они несколько лет подряд были в медалях на любых турнирах»

Мостовой о «Зените»: «Убери легионеров из состава – будет команда уровня «Сочи». Так считают все, кто разбирается в футболе, думаю»

Неманя Пейчинович: «США много раз убивали, бомбили нас, сейчас ставят своих политиков. В Сербии все понимают, что источник проблем – Америка»

Жозе Моуринью: «Рома» убита чувством несправедливости. Судья казался испанцем. Ламела должен был получить вторую желтую»

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13 комментариев

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Абдулов Алексей
Мдэ... Три часа тягомотного футбола, чтоб по итогу мы стали свидетелями того, как футболисты Ромы не умеют бить пенальти... 🤦‍♂️
+17
-4
+13
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Ashylda228
Хоть где-то победил качественный футбол, а не автобус
+12
-6
+6
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nait27
Севилья действительно очаровывает,
А если бы они вылетели в сегунду по итогу лиги, они все равно в ЛЧ бы попали?
+3
0
+3
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Глеб Римский
УБЕРИТЕ РЕКЛАМУ СО ЗВУКОМ!!!!! ОНА ВЫКЛЮЧАЕТ МУЗЫКУ В НАУШНИКАХ, МОЖЕТ ВКЛЮЧИТЬСЯ ГРОМКО В МЕСТАХ, ГДЕ ЭТО СОВСЕМ НЕ НУЖНО И ВООБЩЕ ЭТО ПЕРЕБОР!!!!!!!
+3
0
+3
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Yuriy Chistyakov
Ответ Элер
Севилья как Реал Мадрид только в ЛЕ
Не надо преуменьшать заслуги Севильи
+3
-1
+2
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Димон Маковец
Выше головы не прыгнешь,лига Европы турнир Севильи
+1
0
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Жозе не проиграл, но Севилья снова выиграла.
Это магия кубка УЕФА/ЛЕ...
+1
-1
0
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Кирилл Павлюченко
Долго вчера Небеса решали - кому отдать предпочтение в финале - Моуру или Севилье?! - "оба матери-истории ценны" - и остановились всё же на Андалусии.
0
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