7-я ЛЕ для «Севильи», Бензема уходит из «Реала», Блинкова обыграла 5-ю ракетку мира, Ла Лига одобрит план «Барсы», «Динамо» продлило Смолова, ретроматч сборной Хиддинка с «Зенитом» и другие новости

1. «Севилья» выиграла Лигу Европы, вырвав победу у «Ромы» Жозе Моуринью в серии пенальти. Джанлука Манчини сперва ассистировал Пауло Дибале, но затем забил в свои ворота и не реализовал удар в послематчевой серии, а Рожер попал в штангу.

Для севильцев это 7-я победа в турнире – они выиграли все 7 финалов, в которых приняли участие. А вот Моуринью впервые проиграл еврокубковый финал.

2. Карим Бензема уведомил «Реал» о том, что собирается перейти в «Аль-Иттихад». В клубе еще надеются убедить француза остаться до 2024-го, но уж готовят прощальный контент для соцсетей. Зато Карло Анчелотти останется в «Реале» на следующий сезон, а клуб усилит каждую линию летом.

3. Андрей Рублев обыграл Корентена Муте во втором круге «Ролан Гаррос». Карен Хачанов прошел Раду Албота, Карлос Алькарас – Таро Даниэля, Новак Джокович – Мартона Фучовича, а вот Александр Шевченко уступил Лоренцо Музетти.

Анастасия Павлюченкова победила Людмилу Самсонову во втором круге турнира, Дарья Касаткина обыграла Маркету Вондроушову, а Анна Блинкова – пятую ракетку мира Каролин Гарсия. Также успеха добились Элина Аванесян, Камилла Рахимова и Анастасия Потапова.

4. Возможно, камбэк Месси в «Барселону» все же состоится: Ла Лига позвонила отцу Лео и попросила время до 5 июня. В понедельник «Барсе» одобрят финансовый план. «ПСЖ» тем временем показал новую домашнюю форму. Месси, Неймар и Мбаппе участвовали в презентации.

5. Нападающий Федор Смолов и «Динамо» заключили контракт до 2024 года с возможностью продления на сезон.

6. Лариса Куклина, Василий Томшин и еще три биатлониста получили ставки в Центре спортивной подготовки. Об этом рассказал комментатор Дмитрий Губерниев.

7. Сборная России Хиддинка и «Зенит» проведут ретроматч к 15-летию успехов на Евро-2008 и в Кубке УЕФА. Игра пройдет 15 июня на «Петровском».

8. УЕФА хочет ввести годовой лимит расходов на трансферы и зарплаты. План разработан из-за опасений, что новые правила ФФП выгодны АПЛ.

9. Криштиану Роналду не был включен в заявку «Аль-Насра» на последний матч в лиге Саудовской Аравии, впрочем, команда справилась и без него. Португалец занял 5-е место в списке бомбардиров лиги Саудовской Аравии с 14 голами в 16 матчах. У лидера 21 мяч в 26 играх.

10. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин хочет запатентовать фразу «I’m okay. Russian machine never breaks». Он подал заявку в Роспатент.

11. В 1/8 финала молодежного чемпионата мира Англия проиграла Италии, Нигерия выбила Аргентину, а Бразилия разгромила Тунис.

12. Международный союз велосипедистов не допустил к соревнованиям призеров Олимпийских игр Анастасию Войнову и Марию Новолодскую. Глава Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов сообщил, что Войнова «добровольно отказалась от нейтрального статуса».

13. Георгий Щенников покинет ЦСКА по окончании сезона. Он провел в системе клуба 20 лет.

14. Стив Керр может заменить Грегга Поповича в «Сан-Антонио», Кенни Эткинсон может возглавить «Голден Стэйт».

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