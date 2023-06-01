«Севилья» выиграла ЛЕ/Кубок УЕФА в 7-й раз – это рекорд. Она еще не уступала в финалах

Теги Рома Севилья серия А Италия Ла Лига Лига Европы УЕФА Хосе Луис Мендилибар Футбол

«Севилья» выиграла Лигу Европы в 7-й раз, обновив рекорд.

Команда Хосе Луиса Мендилибара одолела «Рому» в серии пенальти после 1:1 в игровое время.

До этого испанский клуб выигрывал турнир (с учетом Кубка УЕФА) в 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 и 2020 годах. Ни одного финала он не проиграл.

У ближайших преследователей по три титула – у «Интера», «Ливерпуля», «Ювентуса» и «Атлетико».

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216 комментариев

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limitforever
Ну что тут сказать. Лига Европы - простой турнир, в котором играют 160 команд, а побеждает всегда Севилья.
+158
-4
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Egor Aleksandrovich
Рома проигрывает и теперь сыграет с Акроном в Пути регионов
+96
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Ragnar.lothbrock
Давать бить пенки защитникам: фатальная ошибка
+88
-11
+77
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JENNINGS
Очень жаль, персонально болел за Жозе и его римскую «Рому», но - это «Севилья», короли ЛЕ!
Поздравляю всех болельщиков испанского клуба с победой!
+77
-20
+57
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Экспертное мнение
Мендилибар не парился и просто отдал все пенальти аргентинцам +Ракитичу, и дело в шляпе))) Монтиель автор победного пенальти на ЧМ и ЛЕ, красиво и символично.
+52
-4
+48
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Си Эм Панк
это читерство)
+40
-6
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Севилья наверно даже с Мостовым возьмет Лигу Европы. Хозяева турнира
+33
-1
+32
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h9zbx6jdsd
Надоели
+47
-25
+22
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Давид Agabekyan
Ответ Старик Стариканов
Судья многое сделал для победы Севильи
Например отправил Манчини и Ибаньеса бить
+24
-2
+22
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Bazilic
Ракитич - великий
+23
-1
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zzzeeerrrooo
Севилья заслужила более цельный футбол показывали
Ракитич настоящий монстр
+20
-1
+19
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gPk
Браво , Cевилья.Наказали убийцу футбола
+22
-4
+18
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ster3
Ответ Дима Дмитриев
Хороший матч, но комментаторы убили финал. Минин, ты откуда такой вообще?
Почему? Помоему неплохо комментировали
+21
-4
+17
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rwpanda
Севилья в ЛЕ не контрится
+17
-1
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Давид Agabekyan
Ответ Bazilic
Монтиель?)
Он тоже не сразу забил
+17
-2
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ChecoPerezzz
UEFA Sevilla League
+12
-1
+11
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Bazilic
Ответ Экспертное мнение
Мендилибар не парился и просто отдал все пенальти аргентинцам +Ракитичу, и дело в шляпе))) Монтиель автор победного пенальти на ЧМ и ЛЕ, красиво и символично.
Не ломать то, что работает тоже мастерство
+12
-1
+11
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Левая бровь Анчелотти
Не удивлён победой Севильи. Абсолютные доминаторы в Лиге Европы. В серии пенальти были абсолютно уверены в себе, а у футболистов Ромы явно тряслись коленки. Футбол победил антифутбол! Браво!
+16
-6
+10
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Михо
Ответ Дима Дмитриев
Хороший матч, но комментаторы убили финал. Минин, ты откуда такой вообще?
Да нормально отработали, не придирайтесь, Шнякин похуже Минина был
+17
-7
+10
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bel01
Мелкое колдовство Маура не перебило великое волшебство Севильи.
Нет, ну это что-то и вправду не из этого мира.
+11
-1
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Теннисный абсолют
Севилья выиграла все дуэли в Кубке ЛЕ начиная с 1/4 финала.
21 дуэль всего.
Жестоко)))
+11
-2
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Фарид Харисов
Поздравляю Севилью!

Кстати, занятное наблюдение — если команда не забила с игры в самой концовке и ушла на серию пенальти, то она ее не выиграет.
Испания с Марокко, Франция с Аргентиной, Рома с Севильей.
Потому что после штанг, перекладин и сумасшедших сейвов на 120 минуте у почти забивших сдают нервы и опускаются руки.
+8
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Зизуха
Кто бы сомневался
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Bazilic
Вратарь из Марокко и пенальтисты из Аргентины - нечестная игра
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Дмитрий Крутенко
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Севилья наверно даже с Мостовым возьмет Лигу Европы. Хозяева турнира
Только Царь сможет их остановить!
+7
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