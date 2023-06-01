«Севилья» выиграла ЛЕ/Кубок УЕФА в 7-й раз – это рекорд. Она еще не уступала в финалах

«Севилья» выиграла Лигу Европы в 7-й раз, обновив рекорд.

Команда Хосе Луиса Мендилибара одолела «Рому» в серии пенальти после 1:1 в игровое время.

До этого испанский клуб выигрывал турнир (с учетом Кубка УЕФА) в 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 и 2020 годах. Ни одного финала он не проиграл.

У ближайших преследователей по три титула – у «Интера», «Ливерпуля», «Ювентуса» и «Атлетико».

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