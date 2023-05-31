Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду примет «Аль-Фатех» в заключительном туре

«Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет с «Аль-Фатехом» в лиге Саудовской Аравии.

Перед заключительным туром команда 38-летнего португальца уже потеряла шансы на чемпионство и обеспечила себе второе место в таблице, набрав 64 очка.

«Аль-Иттихад Джидда» стал чемпионом страны, набрав 69 очков.

Чемпионат Саудовской Аравии

30-й тур

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

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