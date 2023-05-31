Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду примет «Аль-Фатех» в заключительном туре

Теги Криштиану Роналду результаты высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Фатех Футбол

«Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет с «Аль-Фатехом» в лиге Саудовской Аравии.

Перед заключительным туром команда 38-летнего португальца уже потеряла шансы на чемпионство и обеспечила себе второе место в таблице, набрав 64 очка.

«Аль-Иттихад Джидда» стал чемпионом страны, набрав 69 очков.

Чемпионат Саудовской Аравии

30-й тур

Аль-Наср Эр-Рияд – Аль-Фатех
Дата проведения
31 мая, 21.00, «King Saud University Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

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12 комментариев

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Лимит Лимитович
Слава богу, можно будет не смотреть этот убогий финал ЛЕ, а глянуть нормальный футбол
+13
-1
+12
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Tiffony999rus77
Будет дежурный гол с пенальти и после матча пафосная речь в инстаграме, что мы вернемся сильнее, что победить бла бла.
+12
0
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rigobersong
Ответ GuruFutbola
Кринж даже в арабскую лч не вышел, что за неудачник 🤣
Аль-Наср с Абубакаром 1е место и борьба за все титулы!

С роналду 2е место и вылет из всех турниров!:)
+11
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+9
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GuruFutbola
Кринж даже в арабскую лч не вышел, что за неудачник 🤣
+4
-2
+2
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Tazemyrat Kemalow
Вперёд КринжСемьЖалку СмотретьАналДу👰💉💰🍌👙🐪👸🇵🇹🤣
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Uragan Boy
Надеюсь больше никогда не увидим на ветке чемпионат саудовской Аравии
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Andrey Ashhabadskiy
Позорное завершение принцессы
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Барсик Юрана
Аль - фатех верим 🙏🏿
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Kuryanin
Альфа-самец против Альфа-теха
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