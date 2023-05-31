Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду примет «Аль-Фатех» в заключительном туре
«Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет с «Аль-Фатехом» в лиге Саудовской Аравии.
Перед заключительным туром команда 38-летнего португальца уже потеряла шансы на чемпионство и обеспечила себе второе место в таблице, набрав 64 очка.
«Аль-Иттихад Джидда» стал чемпионом страны, набрав 69 очков.
30-й тур
- Дата проведения
- 31 мая, 21.00, «King Saud University Stadium»
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
Статистика чемпионата Саудовской Аравии
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С роналду 2е место и вылет из всех турниров!:)