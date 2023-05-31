Бензема уведомил «Реал» о переходе в «Аль-Иттихад» (Foot Mercato)

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Футбол

Предложение «Аль-Иттихада» убедило Карима Бензема сменить команду.

Как передает Foot Mercato, несколько часов назад форвард уведомил «Реал» о решении перейти в лигу Саудовской Аравии.

Сообщалось, что француз будет получать в новом клубе 100 млн евро в год.

Бензема обсудил с Роналду Саудовскую Аравию, его интересовали лига и жизнь в стране. Форвард «Реала» близок к переходу в «Аль-Иттихад»

Похоже, Бензема уходит из «Реала». «Аль-Иттихад» дает контракт на 200 млн

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108 комментариев

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Криштиану Роналду
Спасибо за все легенда и удачи тебе в новом клубе!
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Ебздрогыч
Лига чемпионов это лига чемпионов, но сто лямов - это сто лямов!
+57
-7
+50
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Отец Абду
Ответ Metalloid
Забьёт больше Роналду, скриньте )
РоналдО давно закончил карьеру и на данный момент является владельцем Вальядолида:)

P.S. молодец, успел отредактировать:)
+58
-10
+48
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Ruslan Isaev
Ответ Ебздрогыч
Лига чемпионов это лига чемпионов, но сто лямов - это сто лямов!
Так у него больше лиг чемпионов чем у 90% футболистов.
+35
-3
+32
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Metalloid
Забьёт больше Роналду, скриньте )
+37
-16
+21
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Антон Колесников
Ответ Ruslan Isaev
Так у него больше лиг чемпионов чем у 90% футболистов.
у 99,999999%
+19
0
+19
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Андрей Хенто
Ну что ж, спасибо за все Кариму, вписал свое имя золотыми буквами в историю Королевского клуба, побил кучу рекордов, стал самым титулованным игроком в истории Мадрида. Заслужил поиграть в свое удовольствие за отличные деньги. Хотелось конечно чтобы он ушел после следующего сезона под бурные овации на уже обновленном Бернабеу, но уже как есть.
+22
-5
+17
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Пугливый Кот
Ответ Metalloid
Забьёт больше Роналду, скриньте )
Роналдо никогда не играл во второсортных чемпионатах, что тут скринить??
+16
-4
+12
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Акира_1
100 лямов в год. Бензема сорвал джекпот в арабском казино.
+7
-1
+6
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Evgeny_K.
Такими темпами Роналду в следующем сезоне опять не сможет выиграть чемпионат Саудовской Аравии
+8
-2
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&_Bishep_&
Ответ Криштиану Роналду
Спасибо за все легенда и удачи тебе в новом клубе!
Великая легенда. Удачи в дальнейшей карьере и в жизни. На всегда вписал свое имя в историю клуба.
+6
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+4
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Этот Райола хочет денег
Я так понимаю, саудовцы сперли конспекты Переса по созданию суперлиги)
+5
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Davron Mamadzhanov
Бензема за это время стал одной из легенд Реала, мы всегда будем тебя помнить❤️
Удачи в новом клубе 🔥
+4
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Uragan Boy
Ответ juventus97@vk.com
Если и Месси перейдёт...
уверен что Месси не перейдёт
+3
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Егор Егор
Ответ Отец Абду
РоналдО давно закончил карьеру и на данный момент является владельцем Вальядолида:) P.S. молодец, успел отредактировать:)
Любому нормальному человеку и так понятно, кого он имел ввиду, а ты духоту развел на ровном месте из-за буковки.
+3
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Фаррух Самаркандец
Ответ King_X
Надеюсь, набрасывают СМИ Эту зарплату ему и в 37, и в 38 дадут Смысл сейчас переходить, можно через сезон Тем более этот сезон просто хорошим получился(из-за травм), надо на топовой ноте уходить
Не факт. Китайская лига тому пример
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bel01
Карим молодец.
Отдал Мадриду всего себя. Завоевал кучу трофеев, став героем многих решающих матчей.
А теперь просто идёт зарабатывать сказочную пенсию для него самого, его детей и внуков.
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AKM 88
Очень жаль, что уходит, но уходит красиво! Удачи Кариму! Будем помнить, чтить и уважать его заслуги перед реалом, на самом высоком уровне! Это было здорово!!!
+2
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STaTeLy WaYnE
Ждем чемпионат СА в ФИФА 24
+3
-1
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Gornostaev
Роналлу, Бэйл, Каземиро, Варан, Серхио и теперь Карим... От того легендарного Реала остались Модрич и Кроос, ну и Карвахаль. Заканчивается целая эпоха, но такова жизнь...
Еще несколько лет назад трудно было представить, что Бензема возьмет ЗМ, но он сделал это, и много всего другого замечательного для клуба за все эти годы. Пусть теперь отдыхает и наслаждается жизнью и славой.
Hasta la vista! 👏👏👏
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Fma wozo
Ответ LaffyTaffy
получается летом Реал будет покупать супердорогого элитного форварда. Кейн? Холланд? Влахович? Соболев? Мбаппе?
Почтальона
+1
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Fma wozo
Ответ Davidworld
После поражения от Сити, я написал: этот Реал закончился, собирайте новую команду. Фаны Реала заминсовали)
Реал на долгие годы закончился
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Мурик07
Ответ Ман Сити
Он в курсе что это не тот Этихад, на котором его недавно унизили?
14-0 кубки ЛЧ. Лично Бензема титулованнее чем чем весь Сити за всю историю своего никчемного существования
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Fma wozo
Ответ s_kapa
Карим, спасибо и удачи!
Спасибо?)))
+1
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Fma wozo
Ответ Alex Torres
Кто теперь у нас будет капитан?
Водняной
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