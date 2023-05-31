Бензема уведомил «Реал» о переходе в «Аль-Иттихад» (Foot Mercato)

Предложение «Аль-Иттихада» убедило Карима Бензема сменить команду.

Как передает Foot Mercato, несколько часов назад форвард уведомил «Реал» о решении перейти в лигу Саудовской Аравии.

Сообщалось, что француз будет получать в новом клубе 100 млн евро в год.

Бензема обсудил с Роналду Саудовскую Аравию, его интересовали лига и жизнь в стране. Форвард «Реала» близок к переходу в «Аль-Иттихад»

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