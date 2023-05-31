Бензема уведомил «Реал» о переходе в «Аль-Иттихад» (Foot Mercato)
Предложение «Аль-Иттихада» убедило Карима Бензема сменить команду.
Как передает Foot Mercato, несколько часов назад форвард уведомил «Реал» о решении перейти в лигу Саудовской Аравии.
Сообщалось, что француз будет получать в новом клубе 100 млн евро в год.
Бензема обсудил с Роналду Саудовскую Аравию, его интересовали лига и жизнь в стране. Форвард «Реала» близок к переходу в «Аль-Иттихад»
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P.S. молодец, успел отредактировать:)
Удачи в новом клубе 🔥
Отдал Мадриду всего себя. Завоевал кучу трофеев, став героем многих решающих матчей.
А теперь просто идёт зарабатывать сказочную пенсию для него самого, его детей и внуков.
Еще несколько лет назад трудно было представить, что Бензема возьмет ЗМ, но он сделал это, и много всего другого замечательного для клуба за все эти годы. Пусть теперь отдыхает и наслаждается жизнью и славой.
Hasta la vista! 👏👏👏