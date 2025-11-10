«Бенфика» после возвращения Моуринью не проигрывает в чемпионате Португалии – 8 матчей. Сегодня 2:2 с «Каза Пия» с пропущенным на 91-й. Лиссабонцы на 6 очков отстают от «Порту»

«Бенфика» не проигрывает при Жозе Моуринью в чемпионате.

У «Бенфики» ни одного поражения в чемпионате Португалии после возвращения Жозе Моуринью – 5 побед и 3 ничьих с 20 сентября.

Лиссабонский клуб сыграл вничью с «Каза Пия » (2:2) в 11-м туре, пропустив 91-й минуте от Ренато Ньяга.

«Бенфика» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Порту» составляет 6 очков, от «Спортинга » – 3.

29 ноября «Бенфика » сыграет в гостях с «Насьоналом».