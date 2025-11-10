«Бенфика» после возвращения Моуринью не проигрывает в чемпионате Португалии – 8 матчей. Сегодня 2:2 с «Каза Пия» с пропущенным на 91-й. Лиссабонцы на 6 очков отстают от «Порту»
«Бенфика» не проигрывает при Жозе Моуринью в чемпионате.
У «Бенфики» ни одного поражения в чемпионате Португалии после возвращения Жозе Моуринью – 5 побед и 3 ничьих с 20 сентября.
Лиссабонский клуб сыграл вничью с «Каза Пия» (2:2) в 11-м туре, пропустив 91-й минуте от Ренато Ньяга.
«Бенфика» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Порту» составляет 6 очков, от «Спортинга» – 3.
29 ноября «Бенфика» сыграет в гостях с «Насьоналом».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
