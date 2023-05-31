Глава Федерации велосипедного спорта России: «Войнова добровольно отказалась от нейтрального статуса»

Теги велотрек Вячеслав Екимов UCI сборная России жен Анастасия Войнова ТАСС Велоспорт

Призер Олимпийских игр по велотреку Анастасия Войнова добровольно отказалась от нейтрального статуса ICU.

Об этом сообщил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

Ранее стало известно, что Международный союз велосипедистов (UCI) россиянкам запретил Войновой и Марии Новолодской участвовать в международных соревнованиях.

«Прежде чем подать документы на получение нейтрального статуса, спортсмен должен подписать декларацию, в которой, в частности, нужно указать, имеешь ли ты какое-нибудь отношение к российской армии.

Информация о ней есть на сайте Росгвардии, поэтому в этой ситуации можно было даже ничего не подавать, а просто написать: «Ребята, thank you very much, но мне ничего не надо».

Так что она добровольно отказалась от нейтрального статуса», – сказал Екимов.

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33 комментария

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Atsuktuvas
Ответ GLW
где она отказалась? она не подала заявку, потому что шансов ноль
Это не нас послали, это мы сами захотели пойти...
+52
-8
+44
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GLW
где она отказалась? она не подала заявку, потому что шансов ноль
+49
-7
+42
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Ебздрогыч
Ну раз так, то можно Родине послужить в составе Росгвардии, взятый Бахмут патрулировать на велосипеде
+53
-20
+33
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ГЕНПЛАН
Ответ Идеальный шторм
Артемовск
Ну тогда и Луганск - Ворошиловград))
+19
-2
+17
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Цзю Константина
о как вывернул)))заявку мы не подавали, но она отказалась от того, чего у нее и не было))))))
+17
-2
+15
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Atsuktuvas
Ответ Идеальный шторм
Артемовск
Там уже никакого города нет...
+15
-2
+13
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Ivan Balashov
Ответ Идеальный шторм
Артемовск
Откуда такая тяга к совковым топонимам?
+14
-2
+12
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Atsuktuvas
Ответ Аморалинни
Конечно, ведь всу постарались все дома взорвать при отходе)
ох уже это всу - что не планируют, все им удается сделать...
+13
-3
+10
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Олег Кузнецов
Ответ GLW
где она отказалась? она не подала заявку, потому что шансов ноль
Войнова выбрала службу в Росгвардии с плюшками в виде: жалование, звания, награды, льготы и пенсия по выслуге лет в 40+....Ее выбор, действительно добровольно.
+10
-1
+9
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Олег Мохов
фамилия уж больно милитаристская у нее
+11
-3
+8
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Синяя Кровь
как это "добровольно" если ей и так запретили? пусть идет воюет раз так гвардию любит.
+14
-6
+8
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Melnikov1968
Сначала запретили, а потом отказалась? Или отказалась, а потом запретили?
+5
0
+5
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podkop09
Из разряда "Как преподнести новости в выгодном для себя патриотическом свете".
Перевожу на реальный язык, она служит в Росгвардии поэтому поняла, что шансов ноль и не стала подавать заявку
+3
0
+3
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anatol&#8242;
Она же еще в начале апреля объявила что уходит в декрет и пропускает сезон, странные новости. Интереснее по Новолодской, она же с этого года за британскую команду заявлена.

И могли бы в главных не 2 совпадающие по смыслу новости выкладывать, а например, что Дронова сегодня выиграла первый этап Вуэльты Андалусии
+2
0
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Atsuktuvas
Ответ Аморалинни
особенно весенний контрнаступ бгг
Рублевка, Белгород вообще в истерике от смеха катаются... ))
+3
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Виталий
Ответ ГЕНПЛАН
Ну тогда и Луганск - Ворошиловград))
И Сталинград?)
+1
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Kappa Pride
Ответ ГЕНПЛАН
Ну тогда и Луганск - Ворошиловград))
и не Соледар, а Карло-Либкнехтовск😂
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ГЕНПЛАН
Ответ Виталий
И Сталинград?)
Если он уже в составе ОРДЛО почему нет?))
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Atsuktuvas
Ответ Аморалинни
Да тут толко я от смеха катаюсь с таких)))
Главное берегите себя, чтобы совсем не укакатится... ))
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ГЕНПЛАН
Ответ Аморалинни
особенно весенний контрнаступ бгг
Дезинформация противника, проведение отвлекающих операций - не, не слышали бгг.
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haymaker
Ответ Аморалинни
особенно весенний контрнаступ бгг
Думаешь, отменят?
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GullitRuud
Сначала её не допустили , а после этого она добровольно отказалась . Логика хоть стой хоть падай .)) Нет в стране русского общества и национального самосознания , а значит настоящих граждан .
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ЧакСевернаяКорея
Ответ Олег Кузнецов
Войнова выбрала службу в Росгвардии с плюшками в виде: жалование, звания, награды, льготы и пенсия по выслуге лет в 40+....Ее выбор, действительно добровольно.
Что же ты так не сделал? Получал бы бесплатное пиво ведрами,как ты его сейчас хлещешь с зарплаты бестолковой офисной работы.
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