Глава Федерации велосипедного спорта России: «Войнова добровольно отказалась от нейтрального статуса»
Призер Олимпийских игр по велотреку Анастасия Войнова добровольно отказалась от нейтрального статуса ICU.
Об этом сообщил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.
Ранее стало известно, что Международный союз велосипедистов (UCI) россиянкам запретил Войновой и Марии Новолодской участвовать в международных соревнованиях.
«Прежде чем подать документы на получение нейтрального статуса, спортсмен должен подписать декларацию, в которой, в частности, нужно указать, имеешь ли ты какое-нибудь отношение к российской армии.
Информация о ней есть на сайте Росгвардии, поэтому в этой ситуации можно было даже ничего не подавать, а просто написать: «Ребята, thank you very much, но мне ничего не надо».
Так что она добровольно отказалась от нейтрального статуса», – сказал Екимов.
Перевожу на реальный язык, она служит в Росгвардии поэтому поняла, что шансов ноль и не стала подавать заявку
И могли бы в главных не 2 совпадающие по смыслу новости выкладывать, а например, что Дронова сегодня выиграла первый этап Вуэльты Андалусии