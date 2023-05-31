Роналду занял 5-е место в списке бомбардиров лиги Саудовской Аравии с 14 голами в 16 матчах. У лидера 21 мяч в 26 играх

Теги Криштиану Роналду рейтинги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Одион Игало Аль-Фатех Аль-Иттихад Джидда Абдерразак Амдалла Талиска Фирас Аль-Брейкан Футбол

Криштиану Роналду не удалось стать лучшим бомбардиром лиги Саудовской Аравии за полгода.

Форвард «Аль-Насра» отметился 14 голами за 16 игр в чемпионате и занял пятое место в рейтинге.

Первым стал Абдерразак Амдалла из «Аль-Иттихада» – у него 21 мяч в 26 матчах.

ТалискаАль-Насра») забил 20 голов (23 игры), Одион Игало («Аль-Хилаль») – 19 (27), Фирас Аль-Брейкан («Аль-Фатех») – 17 (30).

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81 комментарий

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Ебздрогыч
Роналду и 4 некрасивых нападающих
+59
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+52
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AnMe
Неплохо справляется старичок
+34
-2
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ BananaMantana
ну да действительно. думаю все понимают, что в следующем сезоне будет лучше. тут просто посреди зимы без адаптации. чисто на опыте и старых жилах но все таки забил 🤷‍♂️ мог больше судя по запоротым моментам
🤣🤣 адаптация в саудовской аравии
+20
-3
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Гегенпрессинг Рангника
Можно понять, у Роналду партнёры слабее и команда аутсайдер, без него бы и вовсе вылетели. Вроде так глоры в прошлом году пели 😁
+35
-19
+16
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VERBLYUD
Талиска: 18 голов с игры за 23 матча(0.78 за игру)
Кришти: 9 голов с игры за 16 матчей(0.56 за игру)

Получается, в среднем за матч Талиска забивал больше, еще и успевал заниматься плеймейкингом. Кришти в тени Талиски, и это в 38 лет, в лучшей лиге мира!
+16
-4
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ 2vdhrvmmzf
Я тут под одним постом видел самый заплюсованный коммент где доказывали что его клуб середнячок…
Это база от фанатов Кришти. Они ещё тактично умалчивают, что когда пришёл лучший игрок у них был отрыв 5 очков от Иттихада. С одной стороны и сейчас отрыв 5 очков, но есть один нюанс 🤣
+19
-7
+12
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Greatest Of All Time
Если бы не забрал у Талиски пенальти, сейчас Талиска выиграл бы Золотую бутсы.
+8
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Фанат Лионеля Месси
Если бы не Рон ,то Талиска спокойно взял бы золотую медальку и бутсу
Жаль этогг добряка
+11
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Ярик01
Забрал у лидера команды пенальти.
+5
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TheFrosty
Ответ андрей быцюк
ага, за полгода настрелял на 5 голов меньше чем лидер за год🤡
21-14=5
Математика не для слабых 🤡
+5
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aerosol
Ответ AnMe
(Не долюбливаю я тебя с хейтом в сторону Месси, но отвечу.) Вряд ли улучшится прям, поскольку возраст в такие годы сильно сказывается с каждым сезоном. Но если поставят хорошего тренера, то могут и трофей зацепить, ибо разница небольшая с победителями. Ну и соответственно +/- стата, учитывая что отыграл пол сезона всего.
Banana старый персофан Кринжа, убеждал меня что у него самый совершенный дриблинг; хотя все мы забыли когда Кринж кого-то обыгрывал, и дриблинга у него никогда нормального не было, он либо болтает ногами стоя на месте как клоун, либо бей беги - пробрасывает, разгоняется и потом резко убирает мяч пяткой под себя, меняя направление, это единственный его рабочий финт. Поэтому мне смешно когда говорят что он один из величайших)) как игрок без дриблинга может быть величайшим?)
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MrWillSee
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Можно понять, у Роналду партнёры слабее и команда аутсайдер, без него бы и вовсе вылетели. Вроде так глоры в прошлом году пели 😁
У Талиски партнеры тоже слабые, хотя стоп..
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Этот Райола хочет денег
Ответ GuruFutbola
Кринжу пора по проще что-то найти и не позориться)
Медиалига. Там ему персональное зеркало на поле по райдеру поставят
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ андрей быцюк
ага, за полгода настрелял на 5 голов меньше чем лидер за год🤡
Кришти за полгода забил меньше 10 голов без учёта пенальти 🤣🤣
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Nikolay Kozlov
Ответ VERBLYUD
Талиска: 18 голов с игры за 23 матча(0.78 за игру) Кришти: 9 голов с игры за 16 матчей(0.56 за игру) Получается, в среднем за матч Талиска забивал больше, еще и успевал заниматься плеймейкингом. Кришти в тени Талиски, и это в 38 лет, в лучшей лиге мира!
Я сейчас скажу вещь для кого то дикую, но если чуть вдуматься, вполне справедливую: прямо сейчас Талиска сильнее Роналду. Просто сильнее.

Те самые качества, которые сделали его великим, сейчас приводят к тому, что он выглядит посмешищем. Уходить надо вовремя, а не " и это в 38 лет".
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people people
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Первое место лучше чем второе? Или это вторично? Когда играет Роналду нужно смотреть не на трофеи, а на количество голов с пенальти ☹️
Тот кто забивает в среднем больше лучше как бомбардир, это же логично
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AnMe
Ответ BananaMantana
ну да действительно. думаю все понимают, что в следующем сезоне будет лучше. тут просто посреди зимы без адаптации. чисто на опыте и старых жилах но все таки забил 🤷‍♂️ мог больше судя по запоротым моментам
(Не долюбливаю я тебя с хейтом в сторону Месси, но отвечу.)
Вряд ли улучшится прям, поскольку возраст в такие годы сильно сказывается с каждым сезоном. Но если поставят хорошего тренера, то могут и трофей зацепить, ибо разница небольшая с победителями. Ну и соответственно +/- стата, учитывая что отыграл пол сезона всего.
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нелюбитель футбола
Ответ VERBLYUD
Талиска: 18 голов с игры за 23 матча(0.78 за игру) Кришти: 9 голов с игры за 16 матчей(0.56 за игру) Получается, в среднем за матч Талиска забивал больше, еще и успевал заниматься плеймейкингом. Кришти в тени Талиски, и это в 38 лет, в лучшей лиге мира!
Половину голов с игры забил командам, которые расступались перед ним... Вторую половину вратарям, которые в это время молились... А-ха-ха-ха..😄..
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Nikolay Kozlov
Ответ Duck Nightingale
Боагодаря Роналду ты узнал кто такой Талиска)
Это так, но это никак не отменяет сказанного мной.

Никто не спорит что у него была великая карьера, но уходить надо вовремя, чтобы не оказаться слабее людей, известных только тем, что они оказываются рядом с тобой.
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BananaMantana
Ответ Streetbor
половина мячей с пенальти, не густо как-то для лучшего футболиста мира по версии Пирса Моргана))
у Месси в первом сезоне Лиги 1 было куда хуже. адаптируется только Леонель, для Роналду требования, выше 🤷‍♂️
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VictiM VIP
Вижу много комментариев про пенальти... Ребят, если бы пенальти было бы бить легко - у Месси был бы трофей со сброной ...
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BananaMantana
Ответ VERBLYUD
У Месси не было проблем с адаптацией. Игрокам такого уровня не нужна адаптация. Просто у Лео было много травм, болезнь и подготовка к матчам сборной, ведь по контракту сборная для него была в приоритете.
ну а у Роналду погиб ребенок летом. (всего плохого тем кто шутил на эти темы) . не нащупал поддержки от клуба, а наоборот, ещё и набив авторитета от тен хага, который аки пацана захотел повыпускать Роналду на пару минут газон понюхать и он послал жто шапито. оказался в верблюжей лиге в нестабильности психическом состоянии и все равно тренируется, убивает итд.

верблюд 🐫, ты скорее всего тоже ребенок, особенный ребенок, поэтому чувства сострадания вряд ли испытываешь, так что можешь хейтить и дальше. Но забавно слышать от такого как ты оправдания в другую сторону. лей токсиотходы постоянно. зачем тебе серьезно отвечать на какие то вопросы? 😂
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BananaMama
Ответ VictiM VIP
Вижу много комментариев про пенальти... Ребят, если бы пенальти было бы бить легко - у Месси был бы трофей со сброной ...
Так он и выиграл трофей, когда пенальти стали в каждом матче ставить))
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psa.1207
Все четверо некрасиивыеее 😭
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Gunner-98
Больше трети голов с пенальти, впрочем ничего нового...
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