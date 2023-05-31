Роналду занял 5-е место в списке бомбардиров лиги Саудовской Аравии с 14 голами в 16 матчах. У лидера 21 мяч в 26 играх
Криштиану Роналду не удалось стать лучшим бомбардиром лиги Саудовской Аравии за полгода.
Форвард «Аль-Насра» отметился 14 голами за 16 игр в чемпионате и занял пятое место в рейтинге.
Первым стал Абдерразак Амдалла из «Аль-Иттихада» – у него 21 мяч в 26 матчах.
Талиска («Аль-Насра») забил 20 голов (23 игры), Одион Игало («Аль-Хилаль») – 19 (27), Фирас Аль-Брейкан («Аль-Фатех») – 17 (30).
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Кришти: 9 голов с игры за 16 матчей(0.56 за игру)
Получается, в среднем за матч Талиска забивал больше, еще и успевал заниматься плеймейкингом. Кришти в тени Талиски, и это в 38 лет, в лучшей лиге мира!
Жаль этогг добряка
Математика не для слабых 🤡
Те самые качества, которые сделали его великим, сейчас приводят к тому, что он выглядит посмешищем. Уходить надо вовремя, а не " и это в 38 лет".
Вряд ли улучшится прям, поскольку возраст в такие годы сильно сказывается с каждым сезоном. Но если поставят хорошего тренера, то могут и трофей зацепить, ибо разница небольшая с победителями. Ну и соответственно +/- стата, учитывая что отыграл пол сезона всего.
Никто не спорит что у него была великая карьера, но уходить надо вовремя, чтобы не оказаться слабее людей, известных только тем, что они оказываются рядом с тобой.
верблюд 🐫, ты скорее всего тоже ребенок, особенный ребенок, поэтому чувства сострадания вряд ли испытываешь, так что можешь хейтить и дальше. Но забавно слышать от такого как ты оправдания в другую сторону. лей токсиотходы постоянно. зачем тебе серьезно отвечать на какие то вопросы? 😂