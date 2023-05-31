Роналду занял 5-е место в списке бомбардиров лиги Саудовской Аравии с 14 голами в 16 матчах. У лидера 21 мяч в 26 играх

Криштиану Роналду не удалось стать лучшим бомбардиром лиги Саудовской Аравии за полгода.

Форвард «Аль-Насра» отметился 14 голами за 16 игр в чемпионате и занял пятое место в рейтинге.

Первым стал из « » – у него 21 мяч в 26 матчах.

(« ») забил 20 голов (23 игры), («Аль-Хилаль») – 19 (27), Фирас Аль-Брейкан («Аль-Фатех») – 17 (30).

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