У «Барсы» две победы и ничья после 1:2 от «Реала». Дальше – «Атлетик»

«Барселона» не проигрывает после поражения в класико.

«Барселона» не проигрывает 3 матча подряд после поражения в класико.

Команда Ханси Флика обыграла «Сельту» в гостевом матче 12-го тура Ла Лиги (4:2).

После поражения от «Реала » (1:2) каталонцы еще не уступали – «Барселона » одержала победы над «Эльче » (3:1) и «Сельтой» в Ла Лиге и сыграла вничью с «Брюгге » в Лиге чемпионов (3:3).

22 ноября сине-гранатовые сыграют с «Атлетиком».