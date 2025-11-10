У «Барсы» две победы и ничья после 1:2 от «Реала». Дальше – «Атлетик»
«Барселона» не проигрывает после поражения в класико.
«Барселона» не проигрывает 3 матча подряд после поражения в класико.
Команда Ханси Флика обыграла «Сельту» в гостевом матче 12-го тура Ла Лиги (4:2).
После поражения от «Реала» (1:2) каталонцы еще не уступали – «Барселона» одержала победы над «Эльче» (3:1) и «Сельтой» в Ла Лиге и сыграла вничью с «Брюгге» в Лиге чемпионов (3:3).
22 ноября сине-гранатовые сыграют с «Атлетиком».
Что «Динамо» делать с Карпиным?10478 голосов
Оставлять, дать поработать
Увольнять сейчас
Увольнять в зимнюю паузу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости