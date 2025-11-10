  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Киву о 2:0 с «Лацио»: «Понравилось желание «Интера» играть и доминировать. Мы понимали, что и как делать»
Киву о 2:0 с «Лацио»: «Понравилось желание «Интера» играть и доминировать. Мы понимали, что и как делать»

Кристиан Киву: понравилось желание «Интера» играть и доминировать.

Кристиан Киву похвалил настрой игроков «Интера» после победы над «Лацио» в 11-м туре Серии А (2:0).

«Мне понравилось желание играть и доминировать. Мы понимали, что и как нужно делать, и я бы сказал, что у нас это очень хорошо получалось.

Для меня это очень важно. Команда состоит из 22 игроков, и все они готовы работать. Мы все усердно работаем над индивидуальным и командным прогрессом. Это не всегда легко, потому что многое изменилось. Игроки сразу освоились в реалиях нашей команды. Они преуспевают, зная, что у них много возможностей для совершенствования.

Всегда непросто сохранять такой настрой каждые три дня. Необходимо понимать моменты, и мы хорошо справились с этим. Стоит отдать должное тем, кто вносил свой вклад с замены, позволяя другим отдыхать. Я работаю с чемпионами, которые наслаждаются процессом и, несмотря на усталость, всегда находят в себе силы».

О Лаутаро Мартинесе

«Это результат работы, которую он делает для команды. Голы всегда приходят, когда ты спокоен, если ты лидер. Ему нужно быть спокойнее, больше улыбаться и осознавать, сколько труда и души он вкладывает в эту команду.

Независимо от того, забивает он или нет, мы все равно счастливы, он лидер», – сказал главный тренер «Интера».

