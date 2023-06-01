Моуринью впервые проиграл еврокубковый финал. Было 5 побед

Теги Рома Жозе Моуринью Севилья серия А Италия Лига Европы УЕФА Футбол

Жозе Моуринью впервые проиграл еврокубковый финал.

«Рома» уступила «Севилье» в финале Лиги Европы (1:1, пен. 1:4).

Это был шестой еврокубковый финал в карьере Жозе Моуринью, не считая матчей за Суперкубок УЕФА.

Ранее команды португальского специалиста всегда побеждали – Моуринью завоевал Кубок УЕФА и Лигу чемпионов с «Порту», Лигу чемпионов с «Интером», Лигу Европы с «Манчестер Юнайтед» и Лигу конференций с «Ромой».

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189 комментариев

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Сижу на факсах Барселоны
Нельзя выиграть Лигу Севильи у Севильи
+140
-18
+122
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Сергей Логинов
Сам себе выкопал яму выбором пенальтистов
+106
-5
+101
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Comicsfan323
Ответ internazionale_nerazzurri
Жозе ты все равно «особенный». Такая грусть на душе.
Особенный антифутбол. Отвратительно просто
+79
-29
+50
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internazionale_nerazzurri
Жозе ты все равно «особенный». Такая грусть на душе.
+75
-31
+44
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Burel
Ответ internazionale_nerazzurri
Жозе ты все равно «особенный». Такая грусть на душе.
полный провал талмача в Роме. Два шестых места, хотя второй раз даже 7е по факту. Явно не для этого его подписывали
+63
-27
+36
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Дмитрий Калашников
Ответ Сергей Логинов
Сам себе выкопал яму выбором пенальтистов
вот вот, Эль Шаарави, Вейналдум, Белотти , есть , но он.... эх
+29
-2
+27
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Buharoid
Ответ Александр Петрович
Футбол Моуринью не имеет право на ... Нет, на жизнь имеет На трофеи и титулы не имеет Ибо это анти футбол Скучный и нудный А великие титулованные команды - команды , дарящие нам радость от просмотра, эмоции , шоу . Такие как сегодня Манчестер сити , а недавно Барса, Реал, Ливерпуль, Бавария.
А футбол Севильи с миллионом навесов имеет право на все вот это?
+36
-10
+26
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internazionale_nerazzurri
Уважаемые. Данный пост о Жозе Моуриньо.
Если болели за «Севилью» поздравляю, но есть другие материалы о их чемпионстве.
Не стоит сейчас на несчастье, неудаче человека глумится.
«Рома» полубитая, травмированная играли до конца. Жозе виноват, что автогол произошёл или вместо Белотти пробивать стоило в концовке основного времени?
Конечно, португалец играет в устаревший футбол, как любят называть автобусом, но если не нравится смотрите сверхгибридный, классный Ман. Сити.
А Жозе для меня, как для болельщика «Интера» останется волшебником, который подарил удивительные эмоции. Никогда не забуду. Легенда.
+31
-10
+21
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Красный чай
Ну тут Севилья в Лиге Европы. Этим все сказано.
+25
-6
+19
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белошип
Жалко этого добряка)
+23
-7
+16
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Vatikan
Ответ pasha_t
Моуриньо уже всем всё давно доказал
Севилья тоже
+18
-4
+14
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паяльная лампа
Ответ pasha_t
Незя вигать лигу сивили у сивили
ну не расстраивайся так
+16
-2
+14
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Kuba bratan
Странный выбор пенальтистов. Почему не били Вейналдум, Белотти, Эль-Шаарави?
+12
0
+12
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Александр Петрович
Футбол Моуринью не имеет право на ...
Нет, на жизнь имеет
На трофеи и титулы не имеет
Ибо это анти футбол
Скучный и нудный
А великие титулованные команды - команды , дарящие нам радость от просмотра, эмоции , шоу .
Такие как сегодня Манчестер сити , а недавно Барса, Реал, Ливерпуль, Бавария.
+41
-31
+10
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Ben Shelton
автогол коронный, монтиэль похоронный
+11
-2
+9
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quaterbackathome
Ответ Александр Петрович
Футбол Моуринью не имеет право на ... Нет, на жизнь имеет На трофеи и титулы не имеет Ибо это анти футбол Скучный и нудный А великие титулованные команды - команды , дарящие нам радость от просмотра, эмоции , шоу . Такие как сегодня Манчестер сити , а недавно Барса, Реал, Ливерпуль, Бавария.
Эх, стереотипы стереотипы)
+8
-1
+7
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Иван Рыбаков
Ну тут была слишком непреодолимая сила.
+9
-2
+7
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евГений
Ответ Дмитрий Калашников
вот вот, Эль Шаарави, Вейналдум, Белотти , есть , но он.... эх
Факт, такие крутые атакующие игроки и какая-то «серость» вышла бить...
+7
-1
+6
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Дмитрий Калашников
Моур какой Манини, какой Ибаньес? Был Белотти, Эль шаарави. Вейналдум, Смоллинг! Это твое поражение, Жозе!
+6
0
+6
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Совесть Черданцева
Ответ Сергей Анисимов
Вселенная должна была захлопнуться. И это пришлось на особенном.
Вселенная бы схлопнулась, если в финале Севилья играла бы с командой Эмери
+8
-2
+6
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#SharkTeam
Ответ Burel
полный провал талмача в Роме. Два шестых места, хотя второй раз даже 7е по факту. Явно не для этого его подписывали
Зато ЛК выиграл, ты что. Чашку для чемпов за 3-м десятком рейтинга
+7
-1
+6
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pasha_t
Моуриньо уже всем всё давно доказал
+17
-11
+6
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Юрий Кечко
Прости Жозе, Лига Европы в сделку не входила
+5
-1
+4
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Хызыр
Ответ Александр Петрович
Футбол Моуринью не имеет право на ... Нет, на жизнь имеет На трофеи и титулы не имеет Ибо это анти футбол Скучный и нудный А великие титулованные команды - команды , дарящие нам радость от просмотра, эмоции , шоу . Такие как сегодня Манчестер сити , а недавно Барса, Реал, Ливерпуль, Бавария.
Кому нам? Ты за себя отвечай. Как вы все не поймете, что вкус у всех разный?
+7
-3
+4
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TeLLer
Странный выбор стартовых пенальтистов поставил Жозе
+4
0
+4
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