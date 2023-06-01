Моуринью впервые проиграл еврокубковый финал. Было 5 побед
Жозе Моуринью впервые проиграл еврокубковый финал.
«Рома» уступила «Севилье» в финале Лиги Европы (1:1, пен. 1:4).
Это был шестой еврокубковый финал в карьере Жозе Моуринью, не считая матчей за Суперкубок УЕФА.
Ранее команды португальского специалиста всегда побеждали – Моуринью завоевал Кубок УЕФА и Лигу чемпионов с «Порту», Лигу чемпионов с «Интером», Лигу Европы с «Манчестер Юнайтед» и Лигу конференций с «Ромой».
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Если болели за «Севилью» поздравляю, но есть другие материалы о их чемпионстве.
Не стоит сейчас на несчастье, неудаче человека глумится.
«Рома» полубитая, травмированная играли до конца. Жозе виноват, что автогол произошёл или вместо Белотти пробивать стоило в концовке основного времени?
Конечно, португалец играет в устаревший футбол, как любят называть автобусом, но если не нравится смотрите сверхгибридный, классный Ман. Сити.
А Жозе для меня, как для болельщика «Интера» останется волшебником, который подарил удивительные эмоции. Никогда не забуду. Легенда.
Нет, на жизнь имеет
На трофеи и титулы не имеет
Ибо это анти футбол
Скучный и нудный
А великие титулованные команды - команды , дарящие нам радость от просмотра, эмоции , шоу .
Такие как сегодня Манчестер сити , а недавно Барса, Реал, Ливерпуль, Бавария.