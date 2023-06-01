Моуринью впервые проиграл еврокубковый финал. Было 5 побед

Жозе Моуринью впервые проиграл еврокубковый финал.

« » уступила «Севилье» в финале (1:1, пен. 1:4).

Это был шестой еврокубковый финал в карьере , не считая матчей за Суперкубок УЕФА.

Ранее команды португальского специалиста всегда побеждали – Моуринью завоевал Кубок УЕФА и Лигу чемпионов с «Порту», Лигу чемпионов с «Интером», Лигу Европы с «Манчестер Юнайтед» и Лигу конференций с «Ромой».

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