Роналду вне заявки «Аль-Насра» на последний матч в лиге Саудовской Аравии. Клуб лишился шансов на титул в прошлом туре
Криштиану Роналду не сыграет за «Аль-Наср» в последнем матче сезона.
Сегодня команда примет «Аль-Фатех» в 30-м туре чемпионата Саудовской Аравии. 38-летний португалец не попал в заявку – ни в стартовый состав, ни в запас.
27 мая «Аль-Наср» лишился шансов завоевать титул, хотя лидировал до подписания Роналду зимой. Чемпионом стал «Аль-Иттихад».
Криштиану забил 14 мячей за 16 игр в лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Там один песок.
Свою задачу он выполнил. Пора в Баварию.