Криштиану Роналду не сыграет за «Аль-Наср» в последнем матче сезона.

Сегодня команда примет « » в 30-м туре чемпионата Саудовской Аравии. 38-летний португалец не попал в заявку – ни в стартовый состав, ни в запас.

27 мая « » лишился шансов завоевать титул, хотя лидировал до подписания зимой. Чемпионом стал «Аль-Иттихад».

Криштиану забил 14 мячей за 16 игр в лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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