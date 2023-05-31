Роналду вне заявки «Аль-Насра» на последний матч в лиге Саудовской Аравии. Клуб лишился шансов на титул в прошлом туре

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Фатех Футбол

Криштиану Роналду не сыграет за «Аль-Наср» в последнем матче сезона.

Сегодня команда примет «Аль-Фатех» в 30-м туре чемпионата Саудовской Аравии. 38-летний португалец не попал в заявку – ни в стартовый состав, ни в запас.

27 мая «Аль-Наср» лишился шансов завоевать титул, хотя лидировал до подписания Роналду зимой. Чемпионом стал «Аль-Иттихад».

Криштиану забил 14 мячей за 16 игр в лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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50 комментариев

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Roman
Уже дает интервью, где чихвостит тренера, бассейн, партнеров, клубную базу и всех вокруг
+74
-6
+68
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Пирс Морган
Ответ Roman
Уже дает интервью, где чихвостит тренера, бассейн, партнеров, клубную базу и всех вокруг
Уже записываю
+40
-2
+38
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Пирс Морган
Ответ T622222
- Играйте все на меня. Крикнул Роналду и слил титул 🤣🤣💦💦💦💦
"Мои победы, Ваши поражения"
+27
-1
+26
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Люблю Марго Робби
Ну сделал дело, гуляй смело
+23
-1
+22
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T622222
- Играйте все на меня. Крикнул Роналду и слил титул 🤣🤣💦💦💦💦
+25
-6
+19
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Эдвард Джеймс Кенуэй
У Аль Насра появился шанс выиграть матч
+18
-2
+16
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wolkov
роналду эталонно слил свое наследие за 2 последних года, прямо скажем
+17
-2
+15
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revo
Ответ Пирс Морган
И какое он сделал дело?
Развалил клуб))
+13
0
+13
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AF007
Ну вот и всё, худший игрок в истории с позором закончил свою карьеру
+16
-4
+12
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Azrail
Ответ Roman
Уже дает интервью, где чихвостит тренера, бассейн, партнеров, клубную базу и всех вокруг
Тут наоборот. Очевидно, ему плевать на эту "ненужную" игру, вот и не зачем играть. Профессионал.
+12
-1
+11
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иц а мэн
Ответ wolkov
роналду эталонно слил свое наследие за 2 последних года, прямо скажем
его позорное офсайдное наследие будут помнить и относиться к этому с большим презрением ещё долго
+14
-5
+9
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Заяцволк
Ааааха, Климов писал в прошлой новости, что Кри не сыграет, чтобы не быть освистанным болельщиками, а ему там кто-то минуса почему-то поставил ))
+10
-1
+9
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Barcelona Forever
Обиделась наверное 🤣
+8
-1
+7
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Svobodu Mne
Обуза
+7
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Гинер_ЦСКА
И только в последнем матче до них начало доходить...
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AF007
Ответ wolkov
роналду эталонно слил свое наследие за 2 последних года, прямо скажем
И так будет с каждым, кто посмеет встать на пути богоравного Лео Кинга
+6
-2
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Yuriy Matochkin
Эффект Роналду
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Tristan...
И тут стал предлавочником...
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udod
Ответ Roman
Уже дает интервью, где чихвостит тренера, бассейн, партнеров, клубную базу и всех вокруг
- Верблюды у них не той системы - заявил Роналду
+2
0
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#nikon
В Саудовской Аравии никто не бросит в Роналду камень.

Там один песок.
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Блуждающий странник
Эх, спортс, а вы сделали ветку отдельную для чемпионата Саудовской Аравии. Поспешили, теперь она не нужна никому
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Мгер Цолакян
Роналду вне заявки «Аль-Насра» на последний матч в лиге Саудовской Аравии. Клуб лишился шансов на титул в прошлом туре, хотя лидировал до подписания Роналду зимой.

Свою задачу он выполнил. Пора в Баварию.
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Кирилл Павлюченко
Библейский "Вечный жид" Агасфер в наши дни стал "Вечным португалом," который вынужден скитаться по всем чемпионатам в поисках пристанища.
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Джанни Версаче
Ответ #nikon
В Саудовской Аравии никто не бросит в Роналду камень. Там один песок.
В Каабе же есть чёрный камень, сгодится для этого
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alexis2020
Ответ Заяцволк
Ааааха, Климов писал в прошлой новости, что Кри не сыграет, чтобы не быть освистанным болельщиками, а ему там кто-то минуса почему-то поставил ))
Потому что у Климова каждый второй комментарий это критика Роналду, остальные комментарии собственно восхищение Месси. Фаны Роналду его минусуют, фаны Месси плюсуют. Тот комментарий видимо увидело больше фанов португальца
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