Анчелотти останется в «Реале» на следующий сезон. Клуб усилит каждую линию летом

Карло Анчелотти останется тренером «Реала» в следующем сезоне.

As со ссылкой на источники в мадридском клубе пишет, что Анчелотти останется.

«Реал» ждал от Карло информации по этому поводу на фоне предложения о работе со сборной Бразилии. Тренер подтвердил, что хочет остаться. Он уже работает над планированием состава на следующий сезон.

Marca подтверждает эту информацию, добавляя, что может подождать с назначением до 2024 года. В Бразильской конфедерации футбола хотят, чтобы итальянец готовил команду к ЧМ-2026.

Ожидается, что летом « » подпишет по одному новичку в каждую линию, а в атаку подпишут двух новых футболистов. Одним из них станет форвард «Эспаньола» Хоселу, который придет на замену Мариано Диасу. Подписание второго новичка в атаку зависит от решения Карима Бензема о будущем.

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