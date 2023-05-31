Анчелотти останется в «Реале» на следующий сезон. Клуб усилит каждую линию летом

Теги Карло Анчелотти Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Федерация футбола Бразилии Футбол

Карло Анчелотти останется тренером «Реала» в следующем сезоне.

As со ссылкой на источники в мадридском клубе пишет, что Анчелотти останется.

«Реал» ждал от Карло информации по этому поводу на фоне предложения о работе со сборной Бразилии. Тренер подтвердил, что хочет остаться. Он уже работает над планированием состава на следующий сезон.

Marca подтверждает эту информацию, добавляя, что сборная Бразилии может подождать с назначением Анчелотти до 2024 года. В Бразильской конфедерации футбола хотят, чтобы итальянец готовил команду к ЧМ-2026.

Ожидается, что летом «Реал» подпишет по одному новичку в каждую линию, а в атаку подпишут двух новых футболистов. Одним из них станет форвард «Эспаньола» Хоселу, который придет на замену Мариано Диасу. Подписание второго новичка в атаку зависит от решения Карима Бензема о будущем.

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34 комментария

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Cruel Snake
Если Бензема действительно примет это космическое предложение из Саудовской Аравии, то надо брать Харри Кейна. Очень кстати будет... Ну должен всё таки этот топ игрок взять в руки трофей 🏆
Мбаппе "неблагонадежный" и сильные сомнения по поводу Холланда в следующем сезоне
+17
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+14
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Iker El Santo
Ответ Ophiomorph
Анчи заслужил уважение, но что-то мне кажется, что перестройку команды он не совсем тянет.
да тут скорее руководство клуба не форсирует эту перестройку и выжимает все соки из золотого поколения
+14
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+13
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Los Galácticos
После сезона 2023/2024 с Анчелотти могут уйти и Кроос с Модричем а Бензема уже может даже этим летом, впереди Реал ждет непростая перестройка.
+6
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Homelender_666
Ответ Cruel Snake
Если Бензема действительно примет это космическое предложение из Саудовской Аравии, то надо брать Харри Кейна. Очень кстати будет... Ну должен всё таки этот топ игрок взять в руки трофей 🏆 Мбаппе "неблагонадежный" и сильные сомнения по поводу Холланда в следующем сезоне
Согласен. Нет смысла гнаться за Холландом, т.к. он счастлив в Сити и необделён трофеями, а Мбаппе после прошлогодней выходки вообще не должен рассматриваться как потенциальный игрок Реала. Не понимаю тех фанов, которые переобулись.
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Ophiomorph
Анчи заслужил уважение, но что-то мне кажется, что перестройку команды он не совсем тянет.
+4
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Бестрофейник 19/20
Ответ Cruel Snake
Если Бензема действительно примет это космическое предложение из Саудовской Аравии, то надо брать Харри Кейна. Очень кстати будет... Ну должен всё таки этот топ игрок взять в руки трофей 🏆 Мбаппе "неблагонадежный" и сильные сомнения по поводу Холланда в следующем сезоне
Бензема уже не тянет уровень Реала. Не поспевает за молодыми и скоростными партнёрами. Кейн был бы идеальным вариантом
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takehiko
Ответ Cruel Snake
Если Бензема действительно примет это космическое предложение из Саудовской Аравии, то надо брать Харри Кейна. Очень кстати будет... Ну должен всё таки этот топ игрок взять в руки трофей 🏆 Мбаппе "неблагонадежный" и сильные сомнения по поводу Холланда в следующем сезоне
Было бы действительно круто, но не думаю что Перес отдаст 100 миллионов за него
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Ophiomorph
Ответ Iker El Santo
да тут скорее руководство клуба не форсирует эту перестройку и выжимает все соки из золотого поколения
Просто совсем уж унизительный мастер-класс от Сити показал, что больше нельзя выезжать на игре ветеранов.
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Сикарио
Ответ Анвар Масимов
я на это надеюсь , что Месси не придет в Барсу
а кому это интересно?
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Анвар Масимов
Ответ Сикарио
не будет мессе в босрелоне
я на это надеюсь , что Месси не придет в Барсу
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Сикарио
Ответ Анвар Масимов
нужны , но их не будет
не будет мессе в босрелоне
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Анвар Масимов
Ответ Аскар Атаев
Посмотрим как будет играть команда в следующем сезоне , нужны трансферы . Удачи Карло и Реалу
нужны , но их не будет
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omsk1716
Ответ Cruel Snake
Если Бензема действительно примет это космическое предложение из Саудовской Аравии, то надо брать Харри Кейна. Очень кстати будет... Ну должен всё таки этот топ игрок взять в руки трофей 🏆 Мбаппе "неблагонадежный" и сильные сомнения по поводу Холланда в следующем сезоне
Кейн хорош, но платить за него 100+ это слишком много. По сути эти деньги не оправдают себя. Лучше взять более молодых типа Влаховича или Осимхена. Также Фирмино бесплатно попробовать подписать
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SAKE01
Ответ Cruel Snake
Если Бензема действительно примет это космическое предложение из Саудовской Аравии, то надо брать Харри Кейна. Очень кстати будет... Ну должен всё таки этот топ игрок взять в руки трофей 🏆 Мбаппе "неблагонадежный" и сильные сомнения по поводу Холланда в следующем сезоне
Мы бесплатно подпишем великого Хоселу.
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10ztv
Ответ Артём Толоконников
Лучше Лаутаро
он нестабилен
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Артём Толоконников
Ответ Cruel Snake
Если Бензема действительно примет это космическое предложение из Саудовской Аравии, то надо брать Харри Кейна. Очень кстати будет... Ну должен всё таки этот топ игрок взять в руки трофей 🏆 Мбаппе "неблагонадежный" и сильные сомнения по поводу Холланда в следующем сезоне
Лучше Лаутаро
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Iker El Santo
Ответ Ophiomorph
Просто совсем уж унизительный мастер-класс от Сити показал, что больше нельзя выезжать на игре ветеранов.
согласен,но у клуба нет бездонной кубышки с нефтяными деньгами,а тут ещё и реконструкция стадиона. Перес выкручивается покупкой молодых бразильцев,но очень многие позиции( правый край защиты,центр полузащиты, нападающий) нуждаются в качественном и даже количественном усилении
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Altim
Это правильное решение для Реала.
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DonaldBrashear 2.0
Перес ерундой занимается, вообще трансферы не делает, все ждет не понятно чего. Итак ясно, что ни Мбаппе ни Холланд в 2024 году не придут в Реал, работать уже сейчас надо.

Надо брать Кейна, если получится, брать еще сильных игроков (а не Хоселу), в Джуде не особо уверен, но тоже не помешает, конечно.

Перес что-то вообще работать не хочет и тратить не хочет, тогда и требовать не надо ничего от тренера и команды.

с другой стороны, Анчи сам виноват, вообще не дает шансов молодежи, не развивает, считаю, это его главным минусом, нет развития молодежи.
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инок
Правильное решение оставить Карло, но трансферы не просто необходимы, они обязаны быть хорошими, без этого не выиграть конкуренцию, особенно в ЛЧ.
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Иззат Туляганов
форвард «Эспаньола» Хоселу не выглядит усиленнием( А что требовать будут с такими трансферами, как обычно требл?
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realsila
не думаю что это приведет к хорошему, Анчи как всегда 1 сезон хорошо проводит, а дальше... Ну всё равно надеюь что он сможет вывести реал на чемпионсуий уровень
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headmaster
Судя по последним новостям, острый вопрос "Усилит кем?". А то по слухам, как будто не Реал закупается, а Лудогорец.
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Fanat REALa
если Бензема уйдёт то обязательно надо брать Кейна. И двух трех крайних защитников ТОП уровня тоже.
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Dikki Shelton
Было бы неплохо. Ждем хорошую и качественную трансферную компанию летом . Время пришло. 👌
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