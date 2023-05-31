Анчелотти останется в «Реале» на следующий сезон. Клуб усилит каждую линию летом
Карло Анчелотти останется тренером «Реала» в следующем сезоне.
As со ссылкой на источники в мадридском клубе пишет, что Анчелотти останется.
«Реал» ждал от Карло информации по этому поводу на фоне предложения о работе со сборной Бразилии. Тренер подтвердил, что хочет остаться. Он уже работает над планированием состава на следующий сезон.
Marca подтверждает эту информацию, добавляя, что сборная Бразилии может подождать с назначением Анчелотти до 2024 года. В Бразильской конфедерации футбола хотят, чтобы итальянец готовил команду к ЧМ-2026.
Ожидается, что летом «Реал» подпишет по одному новичку в каждую линию, а в атаку подпишут двух новых футболистов. Одним из них станет форвард «Эспаньола» Хоселу, который придет на замену Мариано Диасу. Подписание второго новичка в атаку зависит от решения Карима Бензема о будущем.
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Мбаппе "неблагонадежный" и сильные сомнения по поводу Холланда в следующем сезоне
Надо брать Кейна, если получится, брать еще сильных игроков (а не Хоселу), в Джуде не особо уверен, но тоже не помешает, конечно.
Перес что-то вообще работать не хочет и тратить не хочет, тогда и требовать не надо ничего от тренера и команды.
с другой стороны, Анчи сам виноват, вообще не дает шансов молодежи, не развивает, считаю, это его главным минусом, нет развития молодежи.