Ксения Шойгу: «Старт полумарафона «Забег.РФ» будет дан из космоса. И вся наша страна побежит»

Теги Бег Полумарафон Политика Матч ТВ Ксения Шойгу Забег Легкая атлетика

Российские космонавты с МКС дадут старт полумарафону «Забег.РФ» .

Об этом сообщила руководитель оргкомитета полумарафона Ксения Шойгу. 

«Ведем переговоры по участию в нашем забеге стран Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока.

Но покорим и космос. Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев согласились поучаствовать в забеге непосредственно на МКС.

Теперь мы будем бежать и в космосе. Такой промоакции не было ни у кого. Именно из космоса будет дан старт забега. И вся наша страна побежит», – сказала Шойгу. 

Всероссийский полумарафон «Забег.РФ» пройдет 4 июня 2023 года. 

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56 комментариев

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Lordk
Как будто я где-то уже слышал фамилию как у этой необычайно талантливой девушки...
+91
-2
+89
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Savardus
Вся страна и так от вашей фамилии и так уже бежит куда подальше, едва завидев на горизонте
+68
-3
+65
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Геннадий Тимченко
Ответ Lordk
Как будто я где-то уже слышал фамилию как у этой необычайно талантливой девушки...
странные у них с папаней планы - бежать, прихватив с собой всю страну🤬
+48
-1
+47
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ГЕНПЛАН
Бег, это хорошо, тренируйтесь, совсем скоро очень массовый забег намечается))
+47
-8
+39
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Mohnatiy
Ответ Lordk
Как будто я где-то уже слышал фамилию как у этой необычайно талантливой девушки...
Не может быть, наверняка это просто совпадение ☝🏻
+35
-1
+34
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Olga.t
Продолжаем сходить с ума...
Позорьтесь до конца, не сворачивайте с выбранного пути.
+28
-1
+27
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Thomas Schaaf
Как там в Дубае, нормально ведутся переговоры?

Лишнее подтверждение бессмысленности войны. Если бы эта война имела бы "судьбоносное значение" для страны и её будущего, как говорят пропагандисты, то родственники МО не шатались бы по заграницам, а трубопровод, проходящий по территории т.н. "врага" давно бы перекрыли.
+26
-1
+25
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stoudemire
а эта все полумарафоны устраивает пока муж "попочкой" крутит в Сочи))
+25
-1
+24
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stoudemire
Ответ Ale87
Он прямо сейчас на матч тв в "есть тема" про Киевский режим рассуждает 😁
восхваляет или переобулся?))) я смотрю пиарщики ему походу норм программу расписали)
+17
0
+17
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Ale87
Ответ stoudemire
а эта все полумарафоны устраивает пока муж "попочкой" крутит в Сочи))
Он прямо сейчас на матч тв в "есть тема" про Киевский режим рассуждает 😁
+18
-2
+16
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VictorVallecano
Это тот самый руководитель, у которого в федерации чуть ли не рекордное число допинговых случаев?
+12
-1
+11
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Геннадий Тимченко
и куда, по мнению Κсении Шοйгγ, вся наша стρана побежит ❓🤔
+11
-1
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Николай Белкин
Ответ Thomas Schaaf
Как там в Дубае, нормально ведутся переговоры? Лишнее подтверждение бессмысленности войны. Если бы эта война имела бы "судьбоносное значение" для страны и её будущего, как говорят пропагандисты, то родственники МО не шатались бы по заграницам, а трубопровод, проходящий по территории т.н. "врага" давно бы перекрыли.
не, ну ты не путай, это же совершенно другое.
+9
0
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SadButTrue
Добегались.РФ
+10
-1
+9
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stot
Эта пухлая бегунья , как я понимаю, дочь Сергея Хуженетовича .
+6
0
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Mohnatiy
Мало дел у космонавтов, раз их ещё и марафоны бегать заставляют...
+8
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Николай Белкин
Ответ mnogokotin-
Комментарий удален модератором
менталитет у дорвавшихся до власти такой. что поделать..
+4
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garp
Ответ ГЕНПЛАН
Бег, это хорошо, тренируйтесь, совсем скоро очень массовый забег намечается))
ахах кому достанется мелитопольская черешня?
+5
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Мишаня Кашников
Ответ Thomas Schaaf
Как там в Дубае, нормально ведутся переговоры? Лишнее подтверждение бессмысленности войны. Если бы эта война имела бы "судьбоносное значение" для страны и её будущего, как говорят пропагандисты, то родственники МО не шатались бы по заграницам, а трубопровод, проходящий по территории т.н. "врага" давно бы перекрыли.
так это один большой договорной матч, а челядь разменная монета
+4
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Kapitan Klos
Новость, претендующая на звание самой раздражающей с начала года..
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Wayne Gretzky 99
Пригожин был прав, все-таки.
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ГЕНПЛАН
Ответ Mohnatiy
Мало дел у космонавтов, раз их ещё и марафоны бегать заставляют...
Ну а какие там дела - иконы протереть да георгиевские ленточки поправить.))
+3
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DpeMa111
Ответ Адекватник
Обобщение - верный путь к заблуждению. Множество людей уважают Шойгу и множество людей презирают Обаму. Это факт.
Интересно, кто уважает Шойгу, если только совсем недалекие
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Ответ Адекватник
Малия Обама в качестве члена оргкомитета всеамериканского забега RUN.US сообщила, что старт забегу дадут астронавты. Комментарии: супер, как здорово, интересно, какие молодцы....
Именно так, а теперь подумайте, почему :)
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DpeMa111
Ответ Адекватник
Малия Обама в качестве члена оргкомитета всеамериканского забега RUN.US сообщила, что старт забегу дадут астронавты. Комментарии: супер, как здорово, интересно, какие молодцы....
Где Шойгу, а где Обама, одного все презирают, а другого все уважают
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