Ксения Шойгу: «Старт полумарафона «Забег.РФ» будет дан из космоса. И вся наша страна побежит»
Российские космонавты с МКС дадут старт полумарафону «Забег.РФ» .
Об этом сообщила руководитель оргкомитета полумарафона Ксения Шойгу.
«Ведем переговоры по участию в нашем забеге стран Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока.
Но покорим и космос. Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев согласились поучаствовать в забеге непосредственно на МКС.
Теперь мы будем бежать и в космосе. Такой промоакции не было ни у кого. Именно из космоса будет дан старт забега. И вся наша страна побежит», – сказала Шойгу.
Всероссийский полумарафон «Забег.РФ» пройдет 4 июня 2023 года.
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Лишнее подтверждение бессмысленности войны. Если бы эта война имела бы "судьбоносное значение" для страны и её будущего, как говорят пропагандисты, то родственники МО не шатались бы по заграницам, а трубопровод, проходящий по территории т.н. "врага" давно бы перекрыли.