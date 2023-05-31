Ксения Шойгу: «Старт полумарафона «Забег.РФ» будет дан из космоса. И вся наша страна побежит»

Российские космонавты с МКС дадут старт полумарафону «Забег.РФ» .

Об этом сообщила руководитель оргкомитета полумарафона Ксения Шойгу.

«Ведем переговоры по участию в нашем забеге стран Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока.

Но покорим и космос. Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев согласились поучаствовать в забеге непосредственно на МКС.

Теперь мы будем бежать и в космосе. Такой промоакции не было ни у кого. Именно из космоса будет дан старт забега. И вся наша страна побежит», – сказала Шойгу.

Всероссийский полумарафон «Забег.РФ» пройдет 4 июня 2023 года.

«Забег.РФ» теперь и в Китае. Все самое важное о старте 2023 года