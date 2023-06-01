Жозе Моуринью назвал несправедливым поражение «Ромы» от «Севильи» по пенальти.

Римляне проиграли испанскому клубу в финале Лиги Европы (1:1, 1:4 по пенальти).

«Я сказал, что мы либо покинем поле с кубком, либо покинем поле мертвыми. Что ж, мы мертвы. Мы до смерти устали физически, до смерти устали психологически. Мы мертвы, потому что считаем, что это несправедливое поражение со множеством спорных эпизодов.

Мы смертельно устали, но гордимся собой. Я всегда говорю, что матч можно проиграть, но никогда нельзя терять достоинство или профессионализм.

Я выиграл пять еврокубковых финалов. Я проиграл этот, но вернусь домой с таким чувством гордости, как никогда прежде. В этом сезоне парни отдали абсолютно все силы.

Для нас важна эта футболка, для нас важна наша суть, мы относимся ко всему серьезно, работаем со смирением и отдаем все силы. Каждый из нас по-разному реагирует: кто-то плачет, кто-то – нет, но правда в том, что все мы расстроены. Мы смертельно устали и убиты чувством несправедливости.

Это был напряженный, яркий, мужской футбол, на котором работал судья [ ], казавшийся испанцем. Он постоянно давал желтую, желтую, желтую. Несправедливость проявляется в том, что должен был получить вторую карточку, но не получил, а потом реализовал пенальти в послематчевой серии», – сказал главный тренер «Ромы» в эфире Sky Sport Italia.

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