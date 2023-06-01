Жозе Моуринью: «Рома» убита чувством несправедливости. Судья казался испанцем. Ламела должен был получить вторую желтую»

Теги Рома Жозе Моуринью Севилья серия А Италия Лига Европы УЕФА судьи Энтони Тэйлор Эрик Ламела Футбол

Жозе Моуринью назвал несправедливым поражение «Ромы» от «Севильи» по пенальти.

Римляне проиграли испанскому клубу в финале Лиги Европы (1:1, 1:4 по пенальти).

«Я сказал, что мы либо покинем поле с кубком, либо покинем поле мертвыми. Что ж, мы мертвы. Мы до смерти устали физически, до смерти устали психологически. Мы мертвы, потому что считаем, что это несправедливое поражение со множеством спорных эпизодов.

Мы смертельно устали, но гордимся собой. Я всегда говорю, что матч можно проиграть, но никогда нельзя терять достоинство или профессионализм.

Я выиграл пять еврокубковых финалов. Я проиграл этот, но вернусь домой с таким чувством гордости, как никогда прежде. В этом сезоне парни отдали абсолютно все силы.

Для нас важна эта футболка, для нас важна наша суть, мы относимся ко всему серьезно, работаем со смирением и отдаем все силы. Каждый из нас по-разному реагирует: кто-то плачет, кто-то – нет, но правда в том, что все мы расстроены. Мы смертельно устали и убиты чувством несправедливости.

Это был напряженный, яркий, мужской футбол, на котором работал судья [Энтони Тэйлор], казавшийся испанцем. Он постоянно давал желтую, желтую, желтую. Несправедливость проявляется в том, что Ламела должен был получить вторую карточку, но не получил, а потом реализовал пенальти в послематчевой серии», – сказал главный тренер «Ромы» в эфире Sky Sport Italia.

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52 комментария

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SPRKT
рома убита отсутствием игры в футбол на протяжении большей части матча, а не судейством
+31
-9
+22
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Afan16
Отличная игра на публику. «Особенный» как обычно получит неустойку за увольнение и поедет дальше кого нибудь разваливать
+20
-9
+11
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Achilles 21
во, поехали:) говорил что моур опять скажет что он ни в чём не виноват))))))))
+13
-3
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Биограф Венгера
Ответ llolishe
Заменить Дибалу ,который уже гол забил Севильке Решающие пенальти били ЦЗшники Сам похоронил команду ,а все ноет про судей
Дибала с травмой играл, он сдох после 60 мин.
+10
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Биограф Венгера
так и есть. Окампос и Ламела не должны были заканчивать игру. Грязные дружки Месси. Севилью тащили как и аргов.
Но справедливости ради, Рома все равно все прос али сами. Столько моментов не забивать убойных. Плюс выбор пенальтистов конечно левейший.
+24
-16
+8
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Человек_Легенда
Ну серию Маур провалил капитально. Жаль, что не получилось
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Direct free kick
Ответ Биограф Венгера
так и есть. Окампос и Ламела не должны были заканчивать игру. Грязные дружки Месси. Севилью тащили как и аргов. Но справедливости ради, Рома все равно все прос али сами. Столько моментов не забивать убойных. Плюс выбор пенальтистов конечно левейший.
Аргентосы позор футбола
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King_X
Ответ llolishe
Про жк Ламелы правда НО справедливость восторжествовала за нулевой иксджи антифутбольный отскок в матче с Байером
У Байера при 20+ ударах xG тож не особо высок был, меньше 1 точно, возможно даже меньше 0,5, т.к лупили из невыгодных позиций в основном
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Va_BanK
Это база. Моур когда нибудь не жаловался на судейство после проигрыша?
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llolishe
Про жк Ламелы правда
НО справедливость восторжествовала за нулевой иксджи антифутбольный отскок в матче с Байером
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atomio
Ответ Биограф Венгера
так и есть. Окампос и Ламела не должны были заканчивать игру. Грязные дружки Месси. Севилью тащили как и аргов. Но справедливости ради, Рома все равно все прос али сами. Столько моментов не забивать убойных. Плюс выбор пенальтистов конечно левейший.
У тебя до сих пор горит от 18 декабря? Ну дашь) похвально.
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NartApsua
Я бы удивился, если бы Жозе не начал обвинять судей)
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quaterbackathome
Ответ Игорь Новиков
О чем он? В ворота Ромы не дали явный пенальти.
Ты в себе? Ток честно
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London.is.blue
Ответ Биограф Венгера
так и есть. Окампос и Ламела не должны были заканчивать игру. Грязные дружки Месси. Севилью тащили как и аргов. Но справедливости ради, Рома все равно все прос али сами. Столько моментов не забивать убойных. Плюс выбор пенальтистов конечно левейший.
Окампос и Ламела в сборной появлялись пару раз в жизни, какие дружки Месси?
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London.is.blue
Наследник Уэбба Тейлор как обычно провалился и испортил финал.

Это чудище регулярно убивает Челси, и отнял у клуба кубок Англии. Так что любой фанат Челси знает, о чем я говорю.

Но это знают и фанаты других клубов, так как у Тейлора есть определенная категория клубов, которые он методично убивает. И наоборот, за которых топит.

Его просто нельзя ставить на большие матчи, так как в любом большом матче его судейство одностороннее. Он жутко непоследовательный, невнимательный, не замечающий детали судья.

Уэбб по сравнению с ним был хейтером МЮ, вот насколько все запущенно.
Даже Клаттенбург и Взяткинсон такого кринжа не исполняли, ну хотя бы не так часто.
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ХавиГави_Паратрупер
Есть ощущение, что трёхпалый готовил эту пафосную речь дольше, чем ставил игру Ромы🤓
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Максим Левицкий
Ахаха да уж, престарелый физрук настолько жалок, что его даже пинать больше не хочется, сам себя унижает. Пора на пенсию.
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M_Dave
Да и в целом он настолько обленился, что даже чего-то нового клоуно-шоуменского не придумал. Дефолтное, ничем не примечательное и уязвленное нытье не по делу. Стыдоба
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Joey Ramone
Снова офигенный футбол от Жозе. С командой которая никогда ничего не выигрывала такой бой дать в финале хозяйке турнира! Рома настолько при нём хороша что достаточно будет пары перестановок и можно в ЛЧ феерить.
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M_Dave
Ответ Joey Ramone
Снова офигенный футбол от Жозе. С командой которая никогда ничего не выигрывала такой бой дать в финале хозяйке турнира! Рома настолько при нём хороша что достаточно будет пары перестановок и можно в ЛЧ феерить.
Толсто, но улыбнуло
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v99bf5kqw9
Ответ Afan16
Отличная игра на публику. «Особенный» как обычно получит неустойку за увольнение и поедет дальше кого нибудь разваливать
Он дал Роме 2 европейских финала за 2 года. В этот сезон он потратил 7 млн евро на трансферы , если любишь много голов иди смотреть хоккей
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M_Dave
Ну как обычно, всё ожидаемо. Мне кажется, что для адекватного человека, не одурманенного какой-то там псевдохаризмой и крутостью Моура, даже сам факт постоянного нытья именно в таком ключе не может вызывать ничего, кроме презрения и - в плохом смысле - жалости)
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gPk
Почерк физрука-нытика узнаю...Должен был еще сказать что добраться с таким составом как у Ромы в финал ЛЕ - это явление Христа
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llolishe
Заменить Дибалу ,который уже гол забил Севильке
Решающие пенальти били ЦЗшники
Сам похоронил команду ,а все ноет про судей
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trulli33
а что с рукой Фернандо в штрафной площади?
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