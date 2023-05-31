Глава НОК Финляндии: «МОК был пророссийским на протяжении всего конфликта на Украине. Жесткие меры – результат давления отдельных стран, комитетов и федераций»
Глава НОК Финляндии считает, что российские и белорусские спортсмены не выступят на ОИ-2024.
«Я по-прежнему оптимистично настроен в отношении того, что российские и белорусские спортсмены не попадут на Олимпиаду в Париже», – заявил Ян Вапаавуори.
Глава финского НОК выразил несогласие с мнением, что спортивный мир спокойно допускает россиян и белорусов обратно на международные соревнования.
«Это не похоже на правду. Действительно, международные федерации уполномочены принимать решения, но, с другой стороны, МОК в своих рекомендациях поставил жесткие условия, что снижает риск [допуска российских спортсменов].
Ситуация остается открытой, в разных видах спорта – разная практика. Однако есть явные признаки того, что Россия понимает: условия настолько жесткие, что она не захочет участвовать сама.
Пожалуй, в целом я могу сказать, что МОК был пророссийским на протяжении всего конфликта [на Украине].
То, что в отношении России и Беларуси были приняты столь жесткие меры, отчасти является результатом давления со стороны отдельных стран, национальных олимпийских комитетов, спортивных федераций и европейских министров, которые требовали жесткой линии», – цитирует Вапаавуори издание Ilta-Sanomat.
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За это вообще-то отстранять должны. Ну если играть по правилам.
А так, настоящие поводы для радости - это новости о запусках новых проектов, расширении сотрудничества в рамках БРИКС с цивилизованными странами и росте товарооборота с ними же.