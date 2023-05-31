Глава НОК Финляндии: «МОК был пророссийским на протяжении всего конфликта на Украине. Жесткие меры – результат давления отдельных стран, комитетов и федераций»

Глава НОК Финляндии считает, что российские и белорусские спортсмены не выступят на ОИ-2024.

«Я по-прежнему оптимистично настроен в отношении того, что российские и белорусские спортсмены не попадут на Олимпиаду в Париже», – заявил Ян Вапаавуори.

Глава финского НОК выразил несогласие с мнением, что спортивный мир спокойно допускает россиян и белорусов обратно на международные соревнования.

«Это не похоже на правду. Действительно, международные федерации уполномочены принимать решения, но, с другой стороны, МОК в своих рекомендациях поставил жесткие условия, что снижает риск [допуска российских спортсменов].

Ситуация остается открытой, в разных видах спорта – разная практика. Однако есть явные признаки того, что Россия понимает: условия настолько жесткие, что она не захочет участвовать сама.

Пожалуй, в целом я могу сказать, что МОК был пророссийским на протяжении всего конфликта [на Украине].

То, что в отношении России и Беларуси были приняты столь жесткие меры, отчасти является результатом давления со стороны отдельных стран, национальных олимпийских комитетов, спортивных федераций и европейских министров, которые требовали жесткой линии», – цитирует Вапаавуори издание Ilta-Sanomat.

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