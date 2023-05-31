Глава НОК Финляндии: «МОК был пророссийским на протяжении всего конфликта на Украине. Жесткие меры – результат давления отдельных стран, комитетов и федераций»

Теги МОК Олимпийская сборная России Политика НОК Финляндии Ян Вапаавуори Легкая атлетика

Глава НОК Финляндии считает, что российские и белорусские спортсмены не выступят на ОИ-2024.

«Я по-прежнему оптимистично настроен в отношении того, что российские и белорусские спортсмены не попадут на Олимпиаду в Париже», – заявил Ян Вапаавуори.

Глава финского НОК выразил несогласие с мнением, что спортивный мир спокойно допускает россиян и белорусов обратно на международные соревнования.

«Это не похоже на правду. Действительно, международные федерации уполномочены принимать решения, но, с другой стороны, МОК в своих рекомендациях поставил жесткие условия, что снижает риск [допуска российских спортсменов].

Ситуация остается открытой, в разных видах спорта – разная практика. Однако есть явные признаки того, что Россия понимает: условия настолько жесткие, что она не захочет участвовать сама.

Пожалуй, в целом я могу сказать, что МОК был пророссийским на протяжении всего конфликта [на Украине].

То, что в отношении России и Беларуси были приняты столь жесткие меры, отчасти является результатом давления со стороны отдельных стран, национальных олимпийских комитетов, спортивных федераций и европейских министров, которые требовали жесткой линии», – цитирует Вапаавуори издание Ilta-Sanomat. 

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

Россия готова бойкотировать Олимпиаду? Кажется, наш спорт шагнул в этом направлении

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42 комментария

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Radik_2.0
МОК был пророссийским? шта
+41
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Адекватник
Перевожу: МОК пытался соблюдать собственные законы, но отдельные влиятельные политики и другие силы надавили на мок, поставили его раком и заставили идти против собственных законов, потому что нам так хочется. Вот какие мы молодцы! Вот как мы здорово работаем! Учитесь, неудачники!
+36
-8
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Bartez1986
МОК настолько пророссийский, что никто никуда, по ходу, не поедет? финн где мозги потерял?
+26
-7
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Франк Небо
Маньяк был слишком добр к своей жертве - всего лишь убил. Мы ожидали более жёстких условий по отношению к потерпевшей
+17
-5
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Валерий Петров
Ответ BananaMama
А типа не был? Другую страну за допинговые художества уже бы отстранили не думая, не изобретая всяких компромиссов вроде Olympic Athletes of Russia
Ну например во время летней Олимпиады в Пекине, китайские водные виды спорта там набрали кучу медалек. Многие погорели на допинге, впоследствие результаты были пересмотрены, медали пересаспределены, виновные наказаны банами и т.д. Был сильный скандал, конечно, но никто ВСЮ сборную Китая во всех видах спорта не банил, никаких дневников "китайского Родченкова" не выставлял, и коллективную ответственность всего китайского спорта не включал.
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Mohnatiy
Если ЭТО пророссийское поведение, то какое тогда антироссийское?
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Lestyv
Ведь именно благодаря пророссийскости МОКа мы выступаем на Олимпиадах, еще и под своим флагом, да!
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Alestern
вот он и сказал основную глупость про давление со всех сторон... хотя этого самого давления в спорте не должно быть априори...
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Сергей Галынский
Была нормальная,свободная и демократическая страна. И чего вам,финам,не хватало то?
+13
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Yusa Naza
Отмазыаают Баха.
+7
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Джанлука Нальюка
Ответ Andrey Bokov
Комментарий удален модератором
Вот из за таких как ты все и происходит.подарили они.
+16
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Павел Мельников
Ответ rdyabin@icloud.com
Комментарий удален модератором
Мелко мыслим, кроме союзников нужно было еще растоптать инопланетные силы и захватить галактику.
+18
-15
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BananaMama
Ответ Andrey Bokov
Комментарий удален модератором
Геноцид - не пустили на Олимпиаду. Так и запишем
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Alex1104
"результатом давления со стороны отдельных стран, национальных олимпийских комитетов, спортивных федераций и европейских министров, которые требовали жесткой линии"
За это вообще-то отстранять должны. Ну если играть по правилам.
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Mohnatiy
Ответ Джанлука Нальюка
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Тоже считаю, что шведы ещё те психи 👍🏻
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Валерий Петров
Ответ Адекватник
Перевожу: МОК пытался соблюдать собственные законы, но отдельные влиятельные политики и другие силы надавили на мок, поставили его раком и заставили идти против собственных законов, потому что нам так хочется. Вот какие мы молодцы! Вот как мы здорово работаем! Учитесь, неудачники!
Все идёт к тому, что МОК, НОКи и федерации видов спорта будут кивать друг на друга, и тянуть вплоть до начала Олимпиады. А потом Бах умоет руки типа это не я виноват, это они, а мы сделали всё что могли.
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ks-1993
условия настолько жесткие, что она не захочет участвовать сама. Ну, тут без слов. Именно это и было целью
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Stormbringer
Ответ BananaMama
А типа не был? Другую страну за допинговые художества уже бы отстранили не думая, не изобретая всяких компромиссов вроде Olympic Athletes of Russia
Не был) Периодически пытался быть нейтральным. Другое дело, что на фоне клоунов из большинства западных НОКов, сейчас даже нейтральность смотрится как возмутительная пророссийскость)
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Sla Slo
Ответ BananaMama
А типа не был? Другую страну за допинговые художества уже бы отстранили не думая, не изобретая всяких компромиссов вроде Olympic Athletes of Russia
Допинговые художества - основаны на фантазиях родченкова
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besik
Да ну не, ведь на этом сайте местный электорат нам рассказывал что только российские спорт чиновники деревянные
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ks-1993
Они там что курят? Пророссийским? Именно поэтому три посл олимпиады без флага и гимна, странные судейства вроде художки в Токио, и тп
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Alex1104
Ответ Джанлука Нальюка
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Но курдов пришлось списать.
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Stormbringer
Ответ Валерий Петров
Все идёт к тому, что МОК, НОКи и федерации видов спорта будут кивать друг на друга, и тянуть вплоть до начала Олимпиады. А потом Бах умоет руки типа это не я виноват, это они, а мы сделали всё что могли.
Стандартная практика, на месте Баха почти любой бы так и сделал. Понятно, что следовать духу и букве ОИ он не может - на Западе разорвут, но и совсем откровенно мочить тоже. Юлит, как умеет)
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Фан Рубина
Ответ BananaMama
Я вот целую нацию-обиженку знаю, у которой единственные поводы для радости - это когда украинцы под их бомбами сидят и когда у европейцев какие-то проблемы (ничтожные по сравнению с проблемами их страны, но позлорадствовать и поулюлюкать по малейшему поводу и без это не мешает)
Если это правда, тогда европка давно нас в обидках переплюнула. Если это ложь - то европка давно переплюнула нас в обидках без причин для этого.

А так, настоящие поводы для радости - это новости о запусках новых проектов, расширении сотрудничества в рамках БРИКС с цивилизованными странами и росте товарооборота с ними же.
+1
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rdyabin@icloud.com
Ответ Russ Ivan
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