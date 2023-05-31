«Реал» еще надеется убедить Бензема остаться до 2024-го. Его уход срывает трансферные планы на лето

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Футбол

«Реал» не смирился с решением Карима Бензема покинуть клуб.

Сообщалось, что форвард уже принял предложение «Аль-Иттихада» и летом перейдет в чемпионат Саудовской Аравии.

Как утверждает Foot Mercato, «Реал» не ожидал такого развития событий, его первоначальный план работы на трансферном рынке будет сорван, если Бензема действительно уйдет. В связи с этим мадридцы еще надеются, что смогут убедить Карима остаться до лета 2024-го.

В текущем сезоне француз забил 18 голов за 23 матча в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Похоже, Бензема уходит из «Реала». «Аль-Иттихад» дает контракт на 200 млн

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69 комментариев

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VuNePonimaete
- Перес потирающий ручки в ожидании еще одного экономного ТО: 🤗
- Уходящий в мае Бензема: 😉
- Перес: ты чаво наделал😕
+71
-5
+66
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Андрей Хенто
Ответ VuNePonimaete
- Перес потирающий ручки в ожидании еще одного экономного ТО: 🤗 - Уходящий в мае Бензема: 😉 - Перес: ты чаво наделал😕
Карим конечно неожиданно принял такое решение. Но с другой стороны пора уже Флорентино разбивать кубышку, да и Карим уже не может играть постоянно на высочайшем уровне без потери качества. Он отдал всего себя и надеюсь, что все-таки Флорентино сможет грамотно сработать на трансферном рынке и одним Хоселу не ограничиться, иначе это будет просто мегапровал.
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U
То есть, первоначальный план на лето предполагал не покупать форварда?
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Фёдор Кузнецов
Ответ U
То есть, первоначальный план на лето предполагал не покупать форварда?
Купить Хоселу условного на подмену Кариму, и стараться выцепить Мбаппе/Холланда(если не получится уже Осимхен, Влахович и т. д.), уход Карима значит что придётся скорее всего брать топ форварда уже сейчас, и отказаться от возможности купить Мбаппе/Холланда
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Vadim Medvedev
Ответ Копирайтер Заремы
Люблю Реал,но последние сезоны жалко Карло! Из-за долгосрочной трансферной политики и реконструкции стадиона ему приходится выжимать максимум из уже и так выжатого состава,в котором ещё есть балласт и уходят лидеры,а свежей крови не наблюдается,Рюдигер хорош отрезками,но ещё смотрится инородным,Камавинга безмерно талантлив,универсален и вынослив,но абсолютно сырой,Тчуамени ещё не готов на этот уровень+ не глубокая скамейка,Вини только понял,что от него хотят во взрослом футболе,а вот от тренера требуют побед и кубков Думаю,что за уходом Бенза,последует уход Анчи и 100% переходный, перестроечный сезон с целью попасть в лч,перестроить состав и снова надеть европейскую корону,надеюсь
что значит "с целью попасть в ЛЧ"? Занять пятое (или ниже) место в лалиге попросту невозможно. Это не АПЛ, где любая перестройка отбрасывает тебя мимо ЛЧ.
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Копирайтер Заремы
Люблю Реал,но последние сезоны жалко Карло! Из-за долгосрочной трансферной политики и реконструкции стадиона ему приходится выжимать максимум из уже и так выжатого состава,в котором ещё есть балласт и уходят лидеры,а свежей крови не наблюдается,Рюдигер хорош отрезками,но ещё смотрится инородным,Камавинга безмерно талантлив,универсален и вынослив,но абсолютно сырой,Тчуамени ещё не готов на этот уровень+ не глубокая скамейка,Вини только понял,что от него хотят во взрослом футболе,а вот от тренера требуют побед и кубков
Думаю,что за уходом Бенза,последует уход Анчи и 100% переходный, перестроечный сезон с целью попасть в лч,перестроить состав и снова надеть европейскую корону,надеюсь
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Иван Иванов
Ответ Копирайтер Заремы
Я лично был свидетелем,когда реал брал лч и занимал "невозможное" 5-е место в Ла Лиге
Ну это было во времена динозавров. Сейчас такое невозможно.
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Glukinho
Ответ Андрей Хенто
Карим конечно неожиданно принял такое решение. Но с другой стороны пора уже Флорентино разбивать кубышку, да и Карим уже не может играть постоянно на высочайшем уровне без потери качества. Он отдал всего себя и надеюсь, что все-таки Флорентино сможет грамотно сработать на трансферном рынке и одним Хоселу не ограничиться, иначе это будет просто мегапровал.
ну да, 35 лет - совершенно неожиданно
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VuNePonimaete
Ответ Shem010
Позиция Переса ясна, конечно хочет ждать до 24го, т. к. перестройка Бернабеу влетела в огромную сумму, даже для Реала. И сейчас отдавать минимум 100 за Кейна или Осимхена, а скорее даже больше 100,+ Джуд за сто... Это прям удар. Но конечно бы хотелось свежего напа, хоть помоложе Карима, Фирмино не потянет основного, хотя игрок интересный. Лаутаро тоже больше 100.Короче придется Пересу реально рвать карман.
на Мбабло же деньги были, разве нет? несмотря на расходы по стадиону
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Геннадий Чеботарев
два года профукано и итог который должен был быть. один косяк вызывает другой и как снежный ком накатился.
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Ночной кошмар Логинова
Да какой там срыв планов и стратегии трансферов. Бедный Карим весь прошлый сезон мучался от травм, это еще с учетом того, что в начале сезона он себя берег для ЧМ, во время ЧМ отдыхал, а после ЧМ перестал ездить в сборную и сосредоточился на клубе. Он уже не тянет, возраст дает о себе знать и удерживать его сейчас - верх глупости и эгоизма. Надо отпустить и не ныть. Они с Реалом многое дали друг другу, но пора расставаться
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menhausen
Отстаньте уже от старика, дайте денег заработать на пенсию
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Nurzhan Assubayev
Ответ U
То есть, первоначальный план на лето предполагал не покупать форварда?
Нет, просто в случае ухода Бензема, придется покупать двух форвардов, потому что этим летом уходит и Мариано и считай что в Мадриде не будет форварда от слова совсем.
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Евгений Ох
Ответ Ya Tolik
Уход мнгновенно освобождает позицию главной звезды команды. Думаю, Мбаппе сейчас вполне может загореться переходом в Реал и может пойти на конфликт с ПСЖ.
На самом деле в плане Маркетинга интерес к Мбаппе понятен да и игрок он шикарный, но есть одно но. Одно из главных качеств Мбаппе - скорость, что бы ее реализовать нужно пространство, а в центре его не так много и именно поэтому лучшая позиция Мбаппе полуфланг, а там у Реала Винни 🤷‍♂️
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Копирайтер Заремы
Ответ Xxx zzz
Вини даже к Кариму в итоге подлизался,когда еще изначально Бенз его не любил абсолютно,так что тут вообще не проблема-перекинут вини если так сильно надо будет
Этот вывод сделан из ролика в подтребунке, с российскими субтитрами,где бенз(не помню с кем)на французском говорил про вини, не пасовать ему и тд?Вы правы,абсолютно не любил,почти ненавидел
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Анвар Масимов
Ответ fbd
А что не так с ЧМ? Или ты был в Катаре и тебе не понравилось? Для меня лично чемпионат ощущался также, как и предыдущие (ну кроме прошлого ЧМ, потому что он у нас проходил). Плей-офф был интересный, финал так вообще великий получился. Ну а с того, что все это было зимой, я даже кайфанул, необычное ощущение. На постоянку днище, но в качестве эксперимента - почему бы и нет?
ну ты не понял причину ??? тот чел чисто фан Реала и Ранальды, а тут великий Месси взял ЧМ , и от этого стал ,,самый скучный и неинтересный ,,
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Фёдор Кузнецов
Ответ VuNePonimaete
показатель, но мы говорим о жадности клуба в усилениях на проблемные позиции и усилении скамейки запасных
В атаку взяли Хоселу на подмену, про полузащиту и говорить не надо, на ЛЗ взяли Гарсию, на ЦЗ тоже есть 3-4 варианта, по сути есть 1 проблемная позиция,это ПЗ, но там и игрока трудно найти, меня удивляет что нет слухов про Павара
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Андрей Хенто
Ответ Glukinho
ну да, 35 лет - совершенно неожиданно
С учетом того, что после получения Золотого Мяча весь сезон говорили о пункте продления его контракта до 2024 года- то его уход действительно неожидан. Все ждали, что легенды проведут последний сезон в команде и уйдут на уже обновленном Бернабеу, но Карим заслужил этот контракт и уйти сейчас.
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VuNePonimaete
Ответ Фёдор Кузнецов
В атаку взяли Хоселу на подмену, про полузащиту и говорить не надо, на ЛЗ взяли Гарсию, на ЦЗ тоже есть 3-4 варианта, по сути есть 1 проблемная позиция,это ПЗ, но там и игрока трудно найти, меня удивляет что нет слухов про Павара
Гарсию взяли и главное, чтоб Менди сейчас не продали, такого тоже исключать нельзя. ПЗ усилять не будут, был бы Хакими доступен, то забрали бы, других не станут
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Loh Loh
Взять в аренду на 15 лямов условного Влаховича
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Исмаилгаджи Хачалов
Зачем Кариму проводить ещё один бесперспективный сезон с старичками в Реале
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Pamir88
Им бы еще Модрича и Кросса спровадить, а они шаттажиста уговаривать собираются
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VuNePonimaete
Ответ Фёдор Кузнецов
Чувмени, Алаба, Рюдигер, Камавинга, Беллингем, Гарсия, Эндрик
Белингем еще не пришёл, Эндрик кот в мешке, Гарсия 5 лямов, Кама 30, за Тчуамени вернули деньги продажей Каземиро, Алаба, Рюди бесплатно, итого даже 100 лямов можно сказать не потратили за 3 года
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Vadim Medvedev
Ответ The Greatest Grenader
У него автоматическое продление после выигранного золотого мяча до 24.
очевидно, что это он теперь может автоматически продлить. а может и не продлить.
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Vlad
Вот пройдоха Перес и тут хочет зажать, уговаривая Бензема остаться ещё на год. Жмот похоже берёт пример с Лима. Лишь бы бесплатно что нибудь зацепить. Наверное каждую ночь с трудом засыпает, думая о том, что ещё год платить за бельгийскую "недвижимость ". Бартомеу посадил на ..опу Барсу огромными зп и неоправдавшимися трансферами, но таким жмотом и скупердяем не был. Неужели за 6 лет, что Реал взял 5 ушастых призовых и бонусов не хватает ему на трансферы?
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