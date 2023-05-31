«Реал» не смирился с решением Карима Бензема покинуть клуб.

Сообщалось, что форвард уже принял предложение « » и летом перейдет в чемпионат Саудовской Аравии.

Как утверждает Foot Mercato, «Реал» не ожидал такого развития событий, его первоначальный план работы на трансферном рынке будет сорван, если Бензема действительно уйдет. В связи с этим мадридцы еще надеются, что смогут убедить Карима остаться до лета 2024-го.

В текущем сезоне француз забил 18 голов за 23 матча в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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