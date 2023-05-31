«Реал» еще надеется убедить Бензема остаться до 2024-го. Его уход срывает трансферные планы на лето
«Реал» не смирился с решением Карима Бензема покинуть клуб.
Сообщалось, что форвард уже принял предложение «Аль-Иттихада» и летом перейдет в чемпионат Саудовской Аравии.
Как утверждает Foot Mercato, «Реал» не ожидал такого развития событий, его первоначальный план работы на трансферном рынке будет сорван, если Бензема действительно уйдет. В связи с этим мадридцы еще надеются, что смогут убедить Карима остаться до лета 2024-го.
В текущем сезоне француз забил 18 голов за 23 матча в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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- Уходящий в мае Бензема: 😉
- Перес: ты чаво наделал😕
Думаю,что за уходом Бенза,последует уход Анчи и 100% переходный, перестроечный сезон с целью попасть в лч,перестроить состав и снова надеть европейскую корону,надеюсь