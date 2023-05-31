«ПСЖ» показал новую домашнюю форму. Месси, Неймар и Мбаппе участвовали в презентации
«ПСЖ» представил домашнюю форму на сезон-2023/24.
В сине-красном комплекте от компании Nike команда будет проводить домашние матчи в следующем сезоне.
Как отмечается, новая форма отдает дань уважения классическому дизайну формы «ПСЖ», воплощает уникальный дух Парижа, а также олицетворяет стремление к совершенству.
Новая форма – это переосмысление комплектов, в которых «ПСЖ» играл в начале 2000-х.
В презентации комплекта поучаствовали Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Неймар и другие игроки «ПСЖ».
Фото: twitter.com/PSG_inside, twitter.com/PSG_inside
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