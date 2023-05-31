«ПСЖ» показал новую домашнюю форму. Месси, Неймар и Мбаппе участвовали в презентации

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Неймар Nike игровая форма Килиан Мбаппе стиль Футбол

«ПСЖ» представил домашнюю форму на сезон-2023/24.

В сине-красном комплекте от компании Nike команда будет проводить домашние матчи в следующем сезоне.

Как отмечается, новая форма отдает дань уважения классическому дизайну формы «ПСЖ», воплощает уникальный дух Парижа, а также олицетворяет стремление к совершенству.

Новая форма – это переосмысление комплектов, в которых «ПСЖ» играл в начале 2000-х.

В презентации комплекта поучаствовали Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Неймар и другие игроки «ПСЖ».

Фото: twitter.com/PSG_insidetwitter.com/PSG_inside

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23 комментария

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6tspey7tb5
Все в движение, один Ней на лайте идёт)))
+47
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+47
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timber dolphin
Побег из курятника.
+4
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& Co1366
"Прощальная гастроль артиста"
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rdyabin@icloud.com
Красивая форма!
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СайфуЛЛАГЬ Гурбанов
класная
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Легионер Легионер
умеют же люди создавать красоту
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Марк Власов
Ответ 6tspey7tb5
Все в движение, один Ней на лайте идёт)))
Просто этот мир ему абсолютно понятен
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Алексей Петров
Ответ 6tspey7tb5
Все в движение, один Ней на лайте идёт)))
Мыслями на карнавале!!!😀😀😀
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Михаил Ловцкий
Ответ Rus Donskoy
Ничего не поменялось
как это? у них в текущем сезоне была огромная белая полоса прямо посередине формы😅
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M. Shinoda
Ответ Марк Власов
Просто этот мир ему абсолютно понятен
Он ищет в ПСЖ только одного - покоя, умиротворения и вот этой гармонии, от слияния с бесконечно вечным, от созерцания великого фрактального подобия и от вот этого замечательного всеединства
существа
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GerbertS
Ответ 6tspey7tb5
Все в движение, один Ней на лайте идёт)))
у них движение только на презентации
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Михаил Зюбин
Неймару ещё воздушного шарика🎈не хватает ..
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Юрий Костыгин
Фотографа гнать сс....ми тряпками. Типа, а сейчас парни изобразите мне динамику, но в статике. Хуже только видео, когда человек изображает ходьбу-бег на месте.
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Марк Власов
Как могла бы выглядеть форма ЦСКА, если бы там догадались, что темный паттерн синего выглядит куда лучше
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Прекрасная РФПЛ будущего
Каждый на фото идёт в свой новый клуб
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Алексей Петров
Ну а так без шуток пусть все остаются!!!
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rwren23
Я один не вижу формы, из за музея восковых фигур. Типа сделай вид, что ты играешь футбол) жесть колзоз и еще за огромные леньги небось
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Burel
Годная 👍
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WESTERN-
Впервые за долгое время что то стоящее. А то все простое, не стремное но все же
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Rus Donskoy
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ничего не поменялось
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