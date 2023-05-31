«ПСЖ» показал новую домашнюю форму. Месси, Неймар и Мбаппе участвовали в презентации

«ПСЖ» представил домашнюю форму на сезон-2023/24.

В сине-красном комплекте от компании команда будет проводить домашние матчи в следующем сезоне.

Как отмечается, новая форма отдает дань уважения классическому дизайну формы «ПСЖ», воплощает уникальный дух Парижа, а также олицетворяет стремление к совершенству.

Новая форма – это переосмысление комплектов, в которых «ПСЖ» играл в начале 2000-х.

В презентации комплекта поучаствовали , , и другие игроки «ПСЖ».

Фото: twitter.com/PSG_inside, twitter.com/PSG_inside

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