Овечкин хочет запатентовать фразу «I’m okay. Russian machine never breaks». Он подал заявку в Роспатент («Вестник лицензионного рынка»)

Александр Овечкин хочет запатентовать фразу «I’m okay. Russian machine never breaks».

Нападающий « » в конце мая подал заявку в Роспатент на регистрацию фразы «I’m okay. Russian machine never breaks» («Я в порядке. Русская машина не ломается»).

Как сообщает «Вестник лицензионного рынка», в заявке указаны более 10 классов международной классификации товаров и услуг. Они позволяют брендировать продукты питания, сувениры, академии обучения, одежду и амулеты.

Напомним, Овечкин впервые произнес фразу «I’m okay. Russian machine never breaks» в 2006 году. Тогда россиянин упал на лед после броска защитника «Вашингтона» Шона Моррисонна. Покинуть площадку ему помогли партнеры по команде.

На следующий день на вопрос о своем самочувствии Овечкин ответил: «Я в порядке. Русская машина не ломается».

Высказывание хоккеиста стало популярным. Сообщается, что в США были выпущены футболки с этой фразой.

Если Роспатент одобрит заявку Овечкина, использовать это выражение без согласия игрока будет запрещено. Кроме того, как владелец исключительных прав он сможет получать прибыль от своей интеллектуальной собственности.

Отмечается, что игрок НХЛ также подал заявку в Роспатент на регистрацию логотипа своей международной академии хоккея. Изображение уже используется на сайте, но без надписи «Russian machine never breaks».