Овечкин хочет запатентовать фразу «I’m okay. Russian machine never breaks». Он подал заявку в Роспатент («Вестник лицензионного рынка»)

Теги Вашингтон Александр Овечкин бизнес НХЛ Хоккей

Александр Овечкин хочет запатентовать фразу «I’m okay. Russian machine never breaks».

Нападающий «Вашингтона» в конце мая подал заявку в Роспатент на регистрацию фразы «I’m okay. Russian machine never breaks» («Я в порядке. Русская машина не ломается»).

Как сообщает «Вестник лицензионного рынка», в заявке Овечкина указаны более 10 классов международной классификации товаров и услуг. Они позволяют брендировать продукты питания, сувениры, академии обучения, одежду и амулеты.

Напомним, Овечкин впервые произнес фразу «I’m okay. Russian machine never breaks» в 2006 году. Тогда россиянин упал на лед после броска защитника «Вашингтона» Шона Моррисонна. Покинуть площадку ему помогли партнеры по команде. 

На следующий день на вопрос о своем самочувствии Овечкин ответил: «Я в порядке. Русская машина не ломается».

Высказывание хоккеиста стало популярным. Сообщается, что в США были выпущены футболки с этой фразой.

Если Роспатент одобрит заявку Овечкина, использовать это выражение без согласия игрока будет запрещено. Кроме того, как владелец исключительных прав он сможет получать прибыль от своей интеллектуальной собственности.

Отмечается, что игрок НХЛ также подал заявку в Роспатент на регистрацию логотипа своей международной академии хоккея. Изображение уже используется на сайте, но без надписи «Russian machine never breaks».

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47 комментариев

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Костя Паркер
Звучит колхозно, прямо в стиле Овечкина
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Гамарджоба Генацвале
"Лет ми спик фром май харт" никто не патентовал, случайно?
+53
-1
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vodorosl
Запатентует и продаст Автовазу
+38
-2
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Aleksei Kovalev
Сама эта фраза оксюморон. Он русская машина, которая не ломается и сообщает это всем на английском языке.
+40
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Алексей Дольский
Айм окей. Айм нот алкоголик
+16
-5
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andreyv19
Китайцы в ответ запатентовали фразу: На самом деле ваша русская машина, не совсем русская)))
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Владимир Данилов
I’m okay. Russian machine never breaks, because everything is broken yet.
+8
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Евгений Васильев
Здесь он зачем это патентует?
+4
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nmnackjbxkasbk
Ответ Buharoid
Пусть лучше патентует Put in team
Put in war
+5
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Матрос Кот
Русская машина не ломатся, пока стоит и никуда не едет. Как только поедет,то водитель пьяный,то бензин кончится,то колесо отвалится.
+6
-3
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HRYNDEL
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 Сегодня походу у них соревнование там ниже Третьяк и Ротенберг тоже норм жахнули, хотя может сидят вместе и на троих соображают и типа кто больше тупанет!!!
+7
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Поч на связи
Пока не запатентовал - I’m okay. Russian machine never breaks.
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Костя Кот
###### стыд
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Dr. Heisenberg
На отсутствие переднего зуба патент уже истек?
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Buharoid
Пусть лучше патентует Put in team
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Arsenal till I Die
Ну если он тут в России собирается хоккейную академия открывать, то и замечательно
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Sergey Bogomolov
Комментаторы спортса патентуют как они пердят на диване.
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JBa
Ответ Алексей Дольский
Айм окей. Айм нот алкоголик
захотелось запатентовать, классно звучит 😋
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Rojo Crio
Может запустить очень грустную тенденцию.
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Дандрей
Ответ JBa
захотелось запатентовать, классно звучит 😋
Уже запатентовали, группа "Литтл Биг")
Оттуда и цитата вышестоящего товарища.
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brig_Mercury
Ответ vodorosl
Запатентует и продаст Автовазу
Или Ротенбергу для оправдания приключений Красной машины.
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Андрей Райс
А он в курсе, что в краснодарском крае. Его фразу потребуют перевести))
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dzenga 1
Лучше бы про Дзюбу запатентовал
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Владислав Демидов
Думаю, он может спокойно запатентовать голешник ил левого круга
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Заборостроитель
Для Госдуры что ль?
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