Григорян о Талалаеве: «Превзошел тренеров РПЛ по игре на подборах, вторых мячах и в единоборствах. Реально работающий путь развития для скромной команды»

Александр Григорян: Талалаев превзошел всех тренеров РПЛ по игре на подборах.

Александр Григорян рассказал, в чем тренер «Балтики» Андрей Талалаев превзошел коллег из РПЛ .

«Для «Балтики» и ее тренерского штаба колоссальное значение имеет 100‑процентная функциональная готовность к матчам. В этом плане у «Балтики» нет аналогов в РПЛ. Калининградцы выше всех в этом компоненте. Это в очередной раз сказалось во второй половине матча с «Краснодаром» (1:1). Не могло не сказаться.

Талалаев превзошел всех тренеров РПЛ в том, как поставил игру на подборах, на вторых мячах, да и вообще в единоборствах. Правда, надо заметить, что футболистов топ‑уровня гораздо сложнее заставить играть в такой футбол. Того же Бителло из «Динамо» куда сложнее заставить так сыграть. Поэтому мне интересно было бы взглянуть на работу Талалаева с топ‑клубом.

Лично мне стиль нынешний игры «Балтики» не нравится, но это реально работающий путь развития для скромной команды в элитном дивизионе», — сказал экс-тренер «Кубани» и «Тамбова».