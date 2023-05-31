Неманя Пейчинович: «США много раз убивали, бомбили нас, сейчас ставят своих политиков. В Сербии все понимают, что источник проблем – Америка»

Теги Локомотив премьер-лига Россия высшая лига Сербия Факел Неманя Пейчинович Политика Футбол

Неманя Пейчинович поделился воспоминаниями о бомбардировках Югославии.

– Когда НАТО бомбил Югославию, тебе было 11 лет. Что помнишь об этом?

– Помню, что когда слышали звуки опасности, надо было бежать в соседний дом – через улицу – и прятаться в подвале. И так каждый день.

Было плохо, но ребенком все чуть иначе видишь. Меня удивляло, что если ты видишь в небе ракету, где‑то вдалеке – огонь, но только потом до тебя доходит звук.

Родители старались делать так, чтобы у нас не было страха.

– Насколько близко к вашему дому прилетало?

– В километре от дома была одна из военных баз. По звуку узнавали, что рядом началась бомбардировка. Чаще это происходило ночью.

– Божович, который попал под бомбардировку в Подгорице, сказал, что ненавидит США. В Сербии у многих такие чувства сохранились?

– Конечно, у большинства народа. Они [США] никогда не смогут стать нам друзьями или приятелями. Они много раз убивали, бомбили нас, сейчас пытаются изменить образование и медицину, ставят своих политиков. В Сербии все понимают, что источник проблем – это Америка, – сказал бывший защитник «Локомотива» и «Факела».

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128 комментариев

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Alex Alex
А на Балканах все уверены, что сербы источник всех проблем. Спросите боснийцев, албанцев и хорватов со словенцами
+128
-78
+50
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sergen
Сербы очень принципиальные парни. Пока доллары не увидят. А там уже и американцы не такие уж враги и не сильно даже и бомбили.
+69
-28
+41
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Lanc
Вообще-то, сербы сами сдали своего президента в Гаагу в ходе бульдозерной революции.
+54
-21
+33
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
Конкретно в бомбежках Югославии именно Америка и виновата. Демократичные бомбы были в деле.
+56
-24
+32
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charly_54
Ответ VictorVallecano
Это тот самый военный преступник, да?
Буш, Обама тоже военные преступники?
+40
-16
+24
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BaltikaSPb
CША отстранили от международных соревнований, разрешили спортсменам разрывать контракты, игроков заставляют подписывать бумаги что они не поддерживают политику кровавой капитолийской клики ?
А, я забыл, это же другое
+39
-19
+20
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Gornostaev
«Русские! Я сейчас обращаюсь ко всем русским, жителей Украины и Белоруссии на Балканах тоже считают русскими. Посмотрите на нас и запомните — с вами сделают то же самое, когда вы разобщитесь и дадите слабину. Запад, цепная бешеная, собака вцепится вам в горло. Братья, помните о судьбе Югославии! Не дайте поступить с вами так же!».
Слободан Милошевич
+62
-43
+19
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Рэд Уайт
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
а кто сербов бомбил ???
+35
-17
+18
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FilinMD
Ответ VictorVallecano
Это тот самый военный преступник, да?
Главные военные преступники никогда не были таковыми признаны. Обама, Буш, итд

Не будут же их организации сами признавать своих же людей военными преступниками, верно?)
+25
-9
+16
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charly_54
Ответ Alex Alex
А на Балканах все уверены, что сербы источник всех проблем. Спросите боснийцев, албанцев и хорватов со словенцами
И как это оправдывает бомбардировки?
+24
-9
+15
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Hitgoe Himgob
Ответ sergen
Сербы очень принципиальные парни. Пока доллары не увидят. А там уже и американцы не такие уж враги и не сильно даже и бомбили.
Да не, не расстраивай патриотов. Сербы святые и Милошевич великий лидер)))
+33
-19
+14
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Гоша Петров
Ответ LaffyTaffy
На кресло депутата и паспорт метит?
По твоему бомбежка Югославии американцами это смешно?
+22
-13
+9
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VictorVallecano
Ответ Gornostaev
«Русские! Я сейчас обращаюсь ко всем русским, жителей Украины и Белоруссии на Балканах тоже считают русскими. Посмотрите на нас и запомните — с вами сделают то же самое, когда вы разобщитесь и дадите слабину. Запад, цепная бешеная, собака вцепится вам в горло. Братья, помните о судьбе Югославии! Не дайте поступить с вами так же!». Слободан Милошевич
Это тот самый военный преступник, да?
+43
-34
+9
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Гусеконь
Ответ Hitgoe Himgob
А зачем их вообще в одно государство объединили? Это абсолютно разные народы. Ничего не напоминает?
примерно как Великобритания или Испания?
+9
-3
+6
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Блистательно
Ответ Alex Alex
А на Балканах все уверены, что сербы источник всех проблем. Спросите боснийцев, албанцев и хорватов со словенцами
Так же как все наши бывшие республики уверены, что русские - источник всех проблем. Комплексы малых народов всего лишь.
+22
-16
+6
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Красная стрела
Ответ gninnur esrever*
Комментарий удален модератором
Да ладно тебе. Америка на Японию скинуло вообще ядерные бомбы. И ничего. Промыли мозги. Кто побеждает, тот и пишет историю.
+8
-3
+5
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sergen
Ответ FilinMD
Сербы - довольно принципиальные парни. Никакого осуждения «сербской агрессии» или «признания Косово» что-то никто не хочет подписывать или открыто признавать. Ваш пассаж показывает, что вы абсолютно не знакомы с темой Ну и национальные интересы Сербии не имеют ничего общего с вашим пассажем) Требование «выбора стороны» всегда исходит с запада, это идеология. Сербы же хотят иметь хорошие отношения со всеми, в рамках приличия)
Я работал с сербами много лет, в том числе и с теми кто касками эти бомбы ловил. Это не мешало им через какие то 7-8 лет после брать бабло от работодателей из стран нато, в том числе и от американцев улыбаясь им улыбками шире самих американских.
За глаза конечно они их материли тока в путь, особенно поддав чего покрепче, эт да.
Кто им платит тот и братушка.
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-4
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FilinMD
Ответ sergen
Сербы очень принципиальные парни. Пока доллары не увидят. А там уже и американцы не такие уж враги и не сильно даже и бомбили.
Сербы - довольно принципиальные парни. Никакого осуждения «сербской агрессии» или «признания Косово» что-то никто не хочет подписывать или открыто признавать.

Ваш пассаж показывает, что вы абсолютно не знакомы с темой

Ну и национальные интересы Сербии не имеют ничего общего с вашим пассажем) Требование «выбора стороны» всегда исходит с запада, это идеология. Сербы же хотят иметь хорошие отношения со всеми, в рамках приличия)
+26
-22
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Гусеконь
Ответ Hitgoe Himgob
Когда Великобритания или Испания присоединила войной территорию в последний раз?
как ты с объединения Югославии к этому перескочил?
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Boris Smirnov
Очень удобный взгляд на мир, сразу ясно, что ты сам красавчик
+6
-2
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Alejandro Rodriguez
Ответ Барсик Юрана
Лицемер, где ты был когда сербские националисты начали первую мировую войну?
А ты где был во время первой мировой?
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Russ Ivan
Ответ T622222
Резня в Сребренице почитай на ночь
Про Сонгми не желаешь почитать и фотки посмотреть, умник?
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Удар Кержакова
Ответ sergen
Сербы очень принципиальные парни. Пока доллары не увидят. А там уже и американцы не такие уж враги и не сильно даже и бомбили.
По себе то не суди.
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charly_54
Ответ Hitgoe Himgob
Ну пусть дальше бы Милошевич вырезал сотнями народ, убивать его нельзя, так? Хуссейна и Бен Ладена тоже в живых надо было оставлять?
Сколько мирного населения погибло в Ираке?
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charly_54
Ответ Hitgoe Himgob
и какую территорию сербов Штаты в итоге присоединили и провели референдумы?
Речь про бомбежки. Развалили страну
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