Неманя Пейчинович: «США много раз убивали, бомбили нас, сейчас ставят своих политиков. В Сербии все понимают, что источник проблем – Америка»
Неманя Пейчинович поделился воспоминаниями о бомбардировках Югославии.
– Когда НАТО бомбил Югославию, тебе было 11 лет. Что помнишь об этом?
– Помню, что когда слышали звуки опасности, надо было бежать в соседний дом – через улицу – и прятаться в подвале. И так каждый день.
Было плохо, но ребенком все чуть иначе видишь. Меня удивляло, что если ты видишь в небе ракету, где‑то вдалеке – огонь, но только потом до тебя доходит звук.
Родители старались делать так, чтобы у нас не было страха.
– Насколько близко к вашему дому прилетало?
– В километре от дома была одна из военных баз. По звуку узнавали, что рядом началась бомбардировка. Чаще это происходило ночью.
– Божович, который попал под бомбардировку в Подгорице, сказал, что ненавидит США. В Сербии у многих такие чувства сохранились?
– Конечно, у большинства народа. Они [США] никогда не смогут стать нам друзьями или приятелями. Они много раз убивали, бомбили нас, сейчас пытаются изменить образование и медицину, ставят своих политиков. В Сербии все понимают, что источник проблем – это Америка, – сказал бывший защитник «Локомотива» и «Факела».
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А, я забыл, это же другое
Слободан Милошевич
Не будут же их организации сами признавать своих же людей военными преступниками, верно?)
За глаза конечно они их материли тока в путь, особенно поддав чего покрепче, эт да.
Кто им платит тот и братушка.
Ваш пассаж показывает, что вы абсолютно не знакомы с темой
Ну и национальные интересы Сербии не имеют ничего общего с вашим пассажем) Требование «выбора стороны» всегда исходит с запада, это идеология. Сербы же хотят иметь хорошие отношения со всеми, в рамках приличия)