«Барселона» пропустила в 10 матчах подряд – 18 голов на этом отрезке. Это худший результат с 2013 года

«Барселона» пропустила в 10-й игре подряд.

«Барселона » не сумела сохранить ворота сухими в 10-м матче кряду. Это худшая серия клуба с начала 2013 года, когда за 13 матчей пропустили 21 гол.

В 12-м туре Ла Лиги каталонцы обыграли «Сельту» со счетом 4:2.

Ранее сине-гранатовым забили «Эльче» (3:1), «Реал Мадрид» (1:2), «Олимпиакос» (6:1), «Жирона» (2:1), «Севилья» (1:4), «ПСЖ» (1:2), «Реал Сосьедад» (2:1), «Реал Овьедо» (3:1) и «Брюгге» (3:3). Суммарно соперники поразили ворота «Барсы» 18 раз в этот период.

Последний сухой матч был в сентябре.