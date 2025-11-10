Левандовски обошел Неймара по голам за «Барсу». Роберт – 13-й бомбардир в истории клуба вместе с Энрике, до Стоичкова – 9 мячей
Роберт Левандовски забил за «Барселону» больше Неймара.
Роберт Левандовски забил 106-й, 107-й и 108-й голы за «Барселону».
37-летний нападающий сделал хет-трик в матче Ла Лиги против «Сельты» (4:2).
Левандовски обошел Неймара, Эулохио Мартинеса, Эваристо (у всех по 105 мячей) и Хосе Антонио Сальдуа (106 мячей) по голам за каталонский клуб.
Теперь поляк делите 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории сине-гранатовых с Луисом Энрике (108 голов). Он в двух голах от Эстанислао Басора (110), в девяти от Христо Стоичкова (117), в 12 от Жозепа Эсколы (120), в 14 от Карлеса Решака и Патрика Клюйверта (122).
Лучшим бомбардиром в истории «Барселоны» является Лионель Месси с 672 голами.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Transfermarkt
