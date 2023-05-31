Ла Лига позвонила отцу Месси и попросила время до 5 июня. «Барселоне» в понедельник одобрят финансовый план (Жерар Ромеро)

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Хорхе Месси Футбол

В понедельник у «Барселоны» может появиться возможность подписать Лионеля Месси.

Как сообщает инсайдер Жерар Ромеро, руководство Ла Лиги изучило экономический план «Барселоны» и планирует одобрить его на очередной встрече в понедельник.

Представители турнира связались с Хорхе Месси, отцом и агентом Лионеля Месси, и попросили время до 5 июня. Он ответил, что форвард «ПСЖ» хочет заключить с «Барселоной» сделку как можно скорее, но все должно быть сделано на сто процентов юридически верно.

Футболист собирался определиться с новым клубом в ближайшее время. У него есть предложение, срок действия которого истекает через 15 дней.

Отец Месси звонил в Ла Лигу насчет финансов «Барселоны». Лео нервничает из-за отсутствия предложения

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33 комментария

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Пинающий Достоинства
Ало, Батя Мессии!
Это Ла Лига
+71
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Екн Лор
Вот и усиление для Мадрида подъедет
Усиление для пятых точек фанатов Аль-Насра
+12
-4
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Михо
Опять супер заголовок😃 Ла Лига это одушевленное существо, которое позвонило отцу Месси😃
+7
-1
+6
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Xxx zzz
Ответ Пинающий Достоинства
Ало, Батя Мессии! Это Ла Лига
😆😆😆
+5
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Goofts
Ромеро инсайдит про барсу всегда верно.
Значит Хави смог убедить Лапорту вернуть Лучшего в истории футболиста домой. Надеюсь на 2 года, на последний матч на Камп Ноу купил бы билеты в таком случае
+6
-3
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Пинающий Достоинства
Ало, Батя Мессии! Это Ла Лига
- Слушаю Вас!
- Нужно подождать еще, до 15 июня! На созвоне.
+3
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Никита Смолов
Ответ vik444
Не надо разрушать больше Барсу. Если бы хотел вернутся вернулся бесплатно. Сколько же денег вам надо ?
Так он бесплатно и возвращается, свободным агентом )) а зп это совсем другое дело
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паувэр данкер
Ответ Пинающий Достоинства
Ало, Батя Мессии! Это Ла Лига
это Лалижка
+2
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A K
Все голову Лео морочат. Сейчас составят план, что можно будет подписать контракт, если продать полкоманды и Лапорту впридачу. И, типа, Лео, жди и надейся. А потом опять "больше, чем клуб". Надо ехать к саудитам, а потом в Майами. Футбол пройден, можно расслабиться.
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Дмитрий Крутенко
Не понимаю Хави...только начало получаться..строит новую команду и тут придет Месси...Зачем ему весь этот гемор? Плюс Месси своим авторитетом будет подрывать авторитет Хави. Ну и возраст...тут бы наигрывать молодого игрока на годы вперед, а тут ветеран место занимает.
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vik444
Ответ Domian
Как больные на голову себе представляют вернуться бесплатно, если в Испании законом запрещено бесплатно работать?
Без оскорблений никак ? За 3 рубля можно.
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Экселлент
Ответ vik444
Не надо разрушать больше Барсу. Если бы хотел вернутся вернулся бесплатно. Сколько же денег вам надо ?
ты нормальный ?? человеку предалагают 600 млн в год с контрактом на 2 года и он все равно выбирает Барсу,где будет получать в 30 раз меньше
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Domian
Ответ vik444
Не надо разрушать больше Барсу. Если бы хотел вернутся вернулся бесплатно. Сколько же денег вам надо ?
Как больные на голову себе представляют вернуться бесплатно, если в Испании законом запрещено бесплатно работать?
+4
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truboprovodchik2019
Ответ Екн Лор
Вот и усиление для Мадрида подъедет
молодец что пытаешься найти повод для позитива в непростое время, а то если Месси в Барсу вернётся его и жадным гномом не назовёшь
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Михаил Зобнин
Такими темпами Ла Лига захватит Ювентус и перейдет в Суперлигу
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Rus Donskoy
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Дай Бог чтобы Месси вернулся в Барселону!
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Raindrop Drop Top
Уже весь больше месяца оттягивают решение, то в субботу, то в среду, то до 5 июня 🤣
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BVB 09
Это считается за рычаг?🤔😏😁
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Пенс
Интересно, сколько миллионов за это ожидание положено бескорыстному лёне и его папане
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Вячеслав Пустохин
Так и вижу, как Тебас звонит отцу Месси
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VERBLYUD
Прекрасная новость, ждем Великого!
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Ronaldinho Gaúcho
Вау, какая приятная новость)
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Фанат Лионеля Месси
Король возвращается домой:)
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