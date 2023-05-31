Ла Лига позвонила отцу Месси и попросила время до 5 июня. «Барселоне» в понедельник одобрят финансовый план (Жерар Ромеро)
В понедельник у «Барселоны» может появиться возможность подписать Лионеля Месси.
Как сообщает инсайдер Жерар Ромеро, руководство Ла Лиги изучило экономический план «Барселоны» и планирует одобрить его на очередной встрече в понедельник.
Представители турнира связались с Хорхе Месси, отцом и агентом Лионеля Месси, и попросили время до 5 июня. Он ответил, что форвард «ПСЖ» хочет заключить с «Барселоной» сделку как можно скорее, но все должно быть сделано на сто процентов юридически верно.
Футболист собирался определиться с новым клубом в ближайшее время. У него есть предложение, срок действия которого истекает через 15 дней.
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Значит Хави смог убедить Лапорту вернуть Лучшего в истории футболиста домой. Надеюсь на 2 года, на последний матч на Камп Ноу купил бы билеты в таком случае
- Нужно подождать еще, до 15 июня! На созвоне.