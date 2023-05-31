Ла Лига позвонила отцу Месси и попросила время до 5 июня. «Барселоне» в понедельник одобрят финансовый план (Жерар Ромеро)

В понедельник у «Барселоны» может появиться возможность подписать Лионеля Месси.

Как сообщает инсайдер Жерар Ромеро, руководство изучило экономический план «Барселоны» и планирует одобрить его на очередной встрече в понедельник.

Представители турнира связались с , отцом и агентом , и попросили время до 5 июня. Он ответил, что форвард « » хочет заключить с «Барселоной» сделку как можно скорее, но все должно быть сделано на сто процентов юридически верно.

Футболист собирался определиться с новым клубом в ближайшее время. У него есть предложение, срок действия которого истекает через 15 дней.

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