Стив Керр может заменить Грегга Поповича в «Сан-Антонио», Кенни Эткинсон может возглавить «Голден Стэйт»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр может прийти на смену Греггу Поповичу в «Сан-Антонио», если легендарный тренер примет решение завершить карьеру, сообщает Ahn Fire Digital со ссылкой на источники.
В случае ухода Керра из «Голден Стэйт» его место может занять Кенни Эткинсон.
Попович руководит «Сан-Антонио» с сезона-1996/97. У 74-летнего специалиста пока нет контракта на следующий сезон, однако возможность выбрать на драфте Виктора Вембаньяму может побудить его остаться.
Тренер года Майк Браун – красавчик, спору нет. Но мы по-прежнему ничего не знаем про работу тренеров
То есть все тренеры мира только и ждут ухода Деда из Сперс чтоб занять его место. А пяток титулов за 8 лет ниочем, так, чиста покуражился Стив.