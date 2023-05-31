Стив Керр может заменить Грегга Поповича в «Сан-Антонио», Кенни Эткинсон может возглавить «Голден Стэйт»

Теги Голден Стэйт Сан-Антонио Грегг Попович НБА Стив Керр Кенни Эткинсон Виктор Вембаньяма Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр может прийти на смену Греггу Поповичу в «Сан-Антонио», если легендарный тренер примет решение завершить карьеру, сообщает Ahn Fire Digital со ссылкой на источники.

В случае ухода Керра из «Голден Стэйт» его место может занять Кенни Эткинсон.

Попович руководит «Сан-Антонио» с сезона-1996/97. У 74-летнего специалиста пока нет контракта на следующий сезон, однако возможность выбрать на драфте Виктора Вембаньяму может побудить его остаться.

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14 комментариев

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pele_kan
Ответ Лиллард унижатель!
Не надо. Как Керр работает с талантливой молодежью все видели.
так одно дело когда у тебя прайм Стефа просирается и на развитие всяких Куминг и прочих Уайзменов просто нет времени, а совсем другое - это когда у тебя вся команда молодая, есть топовый проспект и выигрывать прямо сейчас цели не стоит. Развивай молодежь сколько влезет, там тупо в САС сейчас нечего делать больше.
+16
0
+16
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Лиллард унижатель!
Не надо. Как Керр работает с талантливой молодежью все видели.
+16
-8
+8
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boller_73
Чьи то влажные фантазии
+8
-1
+7
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noke
Ответ Naduvnoy
К - кликбэйт. То есть все тренеры мира только и ждут ухода Деда из Сперс чтоб занять его место. А пяток титулов за 8 лет ниочем, так, чиста покуражился Стив.
Уже не первый раз это вижу, что за пять титулов? Или вы о его карьере игрока? Но это-то тут при чём?
+4
0
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Hobotok
т.е. во Францию Поп всё-таки чисто винишко гонял попробовать? Сомневаюсь
+3
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Andraey
Он же заявлял что будет тренировать только Стефа.
+2
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Вадим flanec
🦆
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ДИКАНЬ
Ответ noke
Уже не первый раз это вижу, что за пять титулов? Или вы о его карьере игрока? Но это-то тут при чём?
Ну может в 2016 не досмотрел человек финальную серию когда всем все ясно было после четвертой игры)))
+2
0
+2
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Naduvnoy
К - кликбэйт.
То есть все тренеры мира только и ждут ухода Деда из Сперс чтоб занять его место. А пяток титулов за 8 лет ниочем, так, чиста покуражился Стив.
+2
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Дядя Санжар
было бы прекрасно..
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MikeABLG
Вембаньяма в этот момент: че, не понял..
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leon01
А может и правда пришло время уйти обоим, вемпаньяну не спасёт Спёрс, во всяком случае не в первые пару лет, так же как особо не спас Толстяк нью ореленс. Может и Керру тоже пора, меня лично взбесило как он настойчиво давал пулу время , когда муди был получше
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ДИКАНЬ
Ответ MikeABLG
Вембаньяма в этот момент: че, не понял..
Запросил обмен))
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Олег Иванов
Ответ leon01
А может и правда пришло время уйти обоим, вемпаньяну не спасёт Спёрс, во всяком случае не в первые пару лет, так же как особо не спас Толстяк нью ореленс. Может и Керру тоже пора, меня лично взбесило как он настойчиво давал пулу время , когда муди был получше
Чьи муди???
0
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