Стив Керр может заменить Грегга Поповича в «Сан-Антонио», Кенни Эткинсон может возглавить «Голден Стэйт»

Главный тренер « » может прийти на смену в « », если легендарный тренер примет решение завершить карьеру, сообщает Ahn Fire Digital со ссылкой на источники.

В случае ухода Керра из «Голден Стэйт» его место может занять Кенни Эткинсон.

Попович руководит «Сан-Антонио» с сезона-1996/97. У 74-летнего специалиста пока нет контракта на следующий сезон, однако возможность выбрать на драфте может побудить его остаться.

Тренер года Майк Браун – красавчик, спору нет. Но мы по-прежнему ничего не знаем про работу тренеров