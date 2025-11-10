Энрике о 3:2 с «Лионом»: «ПСЖ» нужно улучшить игру в обороне. Мы допустили ошибки в пропущенных голах»

Луис Энрике: «ПСЖ» нужно улучшить игру в обороне.

Луис Энрике оценил победу «ПСЖ» над «Лионом» (3:2) в Лиге 1.

«Мы открыли счет, но я видел, что «Лион» зрелая команда. Они очень быстро отыгрались. Мы также не успели извлечь выгоду из второго гола, который позволил бы нам контролировать игру.

Забитый в сложной ситуации третий гол обеспечил нам победу. Когда сталкиваешься с трудностями, нам важно проявлять мастерство и решимость. Мы остаемся лидерами чемпионата и рады этому.

Однако нам нужно улучшить игру в обороне. Мы допустили ошибки в обоих пропущенных голах. Нам нужно понимать, когда выдвигать защитную линию вперед, а когда – нет. Обычно такие оплошности мы не допускаем», – сказал тренер «ПСЖ».