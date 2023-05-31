Мостовой о «Зените»: «Убери легионеров из состава – будет команда уровня «Сочи». Так считают все, кто разбирается в футболе, думаю»

Александр Мостовой считает легионеров ключевым фактором успеха «Зенита» в Мир РПЛ.

В 29-м туре Мир «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Сочи» (1:1). В составе питерцев отсутствовали Малком, Вендел и Клаудиньо, получившие разрешение руководства на досрочное начало отпуска.

«Возьмем недавний матч « » и « ». В составе питерцев не было нескольких иностранцев – и все. Мы видим, что игра равная. Убери из «Зенита» легионеров, и будет команда уровня того же «Сочи». Да, можно сказать, что «Зениту» игра не нужна, они уже чемпионы. Но вышли же те, кто мало играл, им есть что доказывать.

Учитывая, что «Зенит» становится чемпионом пятый раз подряд, уровень легионеров сейчас решает почти все. Это ключевой фактор в нашем чемпионате. Я всегда говорю – убери легионеров из «Зенита», и они будут играть далеко не так. Я думаю, это мнение всех, кто разбирается в футболе», – сказал бывший игрок сборной России.

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