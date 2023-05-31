Мостовой о «Зените»: «Убери легионеров из состава – будет команда уровня «Сочи». Так считают все, кто разбирается в футболе, думаю»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой лимит на легионеров Малком Клаудиньо Вендел Сочи Футбол

Александр Мостовой считает легионеров ключевым фактором успеха «Зенита» в Мир РПЛ.

В 29-м туре Мир РПЛ «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Сочи» (1:1). В составе питерцев отсутствовали Малком, Вендел и Клаудиньо, получившие разрешение руководства на досрочное начало отпуска.

«Возьмем недавний матч «Зенита» и «Сочи». В составе питерцев не было нескольких иностранцев – и все. Мы видим, что игра равная. Убери из «Зенита» легионеров, и будет команда уровня того же «Сочи». Да, можно сказать, что «Зениту» игра не нужна, они уже чемпионы. Но вышли же те, кто мало играл, им есть что доказывать.

Учитывая, что «Зенит» становится чемпионом пятый раз подряд, уровень легионеров сейчас решает почти все. Это ключевой фактор в нашем чемпионате. Я всегда говорю – убери легионеров из «Зенита», и они будут играть далеко не так. Я думаю, это мнение всех, кто разбирается в футболе», – сказал бывший игрок сборной России.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

78 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TaR
Если из Зенита убрать всех легионеров, то останутся Клаудиньо и Малком!
+56
-3
+53
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Orlov
Убери из Реала, Баварии, МанСити легионеров - эти команды останутся на тех же местах?

Вообще, странная претензия от того, кто сам долгое время был легионером в зарубежных клубах.
+45
-6
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pit4er
Убери легионеров из Реала и будет команда уровня Сельты. Убрали бы из Сельты легионера Мостового и не было бы сейчас недалёкого болтуна-эксперта
+28
-4
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IceBear27
Убери из Реала легионеров - получится Кадис. Убери из Ман Сити легионеров - получится Лидс. Чего вы прикопались к легионерам Зенита? Это последние классные футболисты в нашей лиге на долгие годы. Ещё долго предстоит смотреть на Алипов, Пруцевых, Смоловых и т.д
+19
-4
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Поставь Мостового тренером Зенита - будет команда уровня таджикского Истиклола.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Axmat Cecenov
Все кто понимает в футболе понимают, что если убрать легов , всё равно Зенит будет бороться за чемпионство. Потому что взамен они купять все ликвидные паспорта.
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexandr Tarakanoff
Ему это на курсах тренерских рассказали что ли?
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Макс Фет
Ответ Alexandr Tarakanoff
У условного Спартака почти такие же возможности. Только вот менеджмент куда хуже. Хотя условного Промеса в ближайшее время смогут удержать и они)
спартак просто в одного из десяти легионеров попадает, там удерживать некого, одни педророши и кралы
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Миха Терпак
Ответ Dmitry Orlov
Убери из Реала, Баварии, МанСити легионеров - эти команды останутся на тех же местах? Вообще, странная претензия от того, кто сам долгое время был легионером в зарубежных клубах.
Убери у этих команд легов, там не то что на каких местах они останутся, а вообще наберется ли стартовый состав)) Тем и хорош футбол что ты разрабатываешь тактические схемы и подбираешь под них футболистов, рассматривая не его национальность, а скилл.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexandr Tarakanoff
Ответ гога11
У Зенита есть финансовые возможности удерживать хороших иностранных игроков, завалив их деньгами в отсутствие евро кубков в сыром и холодном Петербурге, у других команд таких возможностей нет. Если это интересно и правильно... хотя у нас сейчас многое вопреки здравому смыслу.
У условного Спартака почти такие же возможности. Только вот менеджмент куда хуже. Хотя условного Промеса в ближайшее время смогут удержать и они)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Da prozecutor
Ответ IceBear27
Убери из Реала легионеров - получится Кадис. Убери из Ман Сити легионеров - получится Лидс. Чего вы прикопались к легионерам Зенита? Это последние классные футболисты в нашей лиге на долгие годы. Ещё долго предстоит смотреть на Алипов, Пруцевых, Смоловых и т.д
Ты эта... на Лидс-то не гони!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Darktoni1985
Так сам был легионером! Убери тебя из Сельта, и еще 4 легионеров, и ты не был бы царем там!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Колосов
Убери из Реала легионеров, это будет команда даже не уровня Вальядолида
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
да уберите вы уже легионеров из Зенита... нет сил читать эту бесконечную свежую новость
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Victor NT
Нельзя вот так просто взять и убрать.
Зачем все московские хотят убрать? Не ослабляйте, а свои составы усиливаете. Можно с таким же успехом убрать у каждого клуба лидеров и будет команда уровня Химок, либо Торпедо.
Бредятина.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
agnauto
А если из Сочи убрать легионеров? Будет команда уровня Торпедо😁
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Victor NT
Ответ </c/>
знакомая речь, прямо 2 часов назад читал, что всем надо подтянуться к зениту по уровню, вот только, интересно у всех за спиной есть самая большая госкорпорация или это другое?
Наверное в Москве деньги кончились ))
РЖД, ВТБ, Лукойл очень богатые и скупые, не хотят выделить денег. Наверное Газпром запретил ))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lampo
Почему все норовят убрать легионеров из Зенита, не лучше ли усилиться другим командам качественными игроками, короче, работать надо лучше, а не языком мести
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vladislove Dobry
Ответ TaR
Если из Зенита убрать всех легионеров, то останутся Клаудиньо и Малком!
Малком точно уже не останется . Его в сборную вызвали . И он с очень большой вероятностью уедет играть в Европу . Хочется играть в еврокубках . Если бы Россию не забанили , наверняка бы остался .
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
azax
К чему вообще это все? Убери у богатого человека деньги, он обеднеет, убери у счастливо человека счастье, он станет несчастным, бла, бла, бла.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Шуткин
Убери звезд Псж и будет Монпелье) Убери звёзд Реала и будет Бетис, что у Сашки с логикой и здравым смыслом) За бери у США доллар, как резервную валюту и будут жить, как мы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Циник Петербургский
Ответ </c/>
против сочи по классику игра была равна, даже закончилась 1-1...
Вы за своим допинговым скандальным середняком лучше следите ;) Там "по классике": без быкодельфина игра была равна - с Пари НН по нулям ;)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Victor NT
Ответ </c/>
ручное управление от рфс, самая крупная госкорпорация, самый большой бюджет лиги, ни один другой крупный спонсор и близко к этому не подошёл...
Хоть попытался?
Чего-то не видно нормальных трансферов у конкурентов, чтобы в цель. Тили, Кралы за дорого, взяли гавников, обжиглись и больше не хотят.
Жду когда потратят 100 лимонов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Darktoni1985
Месси, Рональдо, да и вообще Марадона, так то, лигионер, для Италии, Испании, Англии! Просто у них их нету!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Василий Васильев
ну уберите всех легионеров и вообще всех норм игроков из всех команд ,будут команды уровня пфл,аналитика мостового на уровне обкаканоого ребенка в детском саду. До чего отсталое дно вечно высирает чушь про Российский Футбол.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий