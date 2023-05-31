Мостовой о «Зените»: «Убери легионеров из состава – будет команда уровня «Сочи». Так считают все, кто разбирается в футболе, думаю»
Александр Мостовой считает легионеров ключевым фактором успеха «Зенита» в Мир РПЛ.
В 29-м туре Мир РПЛ «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Сочи» (1:1). В составе питерцев отсутствовали Малком, Вендел и Клаудиньо, получившие разрешение руководства на досрочное начало отпуска.
«Возьмем недавний матч «Зенита» и «Сочи». В составе питерцев не было нескольких иностранцев – и все. Мы видим, что игра равная. Убери из «Зенита» легионеров, и будет команда уровня того же «Сочи». Да, можно сказать, что «Зениту» игра не нужна, они уже чемпионы. Но вышли же те, кто мало играл, им есть что доказывать.
Учитывая, что «Зенит» становится чемпионом пятый раз подряд, уровень легионеров сейчас решает почти все. Это ключевой фактор в нашем чемпионате. Я всегда говорю – убери легионеров из «Зенита», и они будут играть далеко не так. Я думаю, это мнение всех, кто разбирается в футболе», – сказал бывший игрок сборной России.
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Вообще, странная претензия от того, кто сам долгое время был легионером в зарубежных клубах.
Зачем все московские хотят убрать? Не ослабляйте, а свои составы усиливаете. Можно с таким же успехом убрать у каждого клуба лидеров и будет команда уровня Химок, либо Торпедо.
Бредятина.
РЖД, ВТБ, Лукойл очень богатые и скупые, не хотят выделить денег. Наверное Газпром запретил ))
Чего-то не видно нормальных трансферов у конкурентов, чтобы в цель. Тили, Кралы за дорого, взяли гавников, обжиглись и больше не хотят.
Жду когда потратят 100 лимонов.