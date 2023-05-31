Сборная России Хиддинка и «Зенит» проведут ретроматч к 15-летию успехов на Евро-2008 и в Кубке УЕФА. Игра пройдет 15 июня на «Петровском»

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Ветераны «Зенита» и сборной России образца 2008 года проведут ретроматч 15 июня.

Как сообщает «Р-Спорт», игра пройдет на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге и будет посвящена победам клуба в Кубке и Суперкубке УЕФА, а также выходу национальной команды в полуфинал Евро-2008.

В тренерский штаб сборной России войдут Гус Хиддинк, Александр Бородюк и Игорь Корнеев.

Вратари: Владимир Габулов, Игорь Акинфеев;

Защитники: Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, Денис Колодин, Ренат Янбаев;

Полузащитники: Динияр Билялетдинов, Игорь Семшов, Сергей Семак, Юрий Жирков, Дмитрий Торбинский, Алексей Смертин, Александр Павленко, Олег Иванов;

Нападающие: Роман Павлюченко, Дмитрий Сычев, Роман Адамов, Иван Саенко.

Руководить «Зенитом» будут Дик Адвокат, Анатолий Давыдов.

Вратари: Вячеслав Малафеев, Камил Чонтофальски;

Защитники: Александр Анюков, Анатолий Тимощук, Томаш Губочан, Алексей Игонин, Николас Ломбертс, Ивица Крижанац;

Полузащитники: Роман Широков, Игорь Денисов, Константин Зырянов, Радек Ширл, Алексей Ионов, Виктор Файзулин, Владислав Радимов, Александр Горшков;

Нападающие: Андрей Аршавин, Павел Погребняк, Алехандро Домингес, Фатих Текке.

«Приступили к проработке проведения такого матча. Планируем позвать всех из этого списка, с большинством уже поговорили.

С учетом отсутствия матчей национальной команды и участия РФС в ПМЭФ-2023, считаем это хорошей возможностью в летний период подарить болельщикам праздник и вспомнить важные моменты российской футбольной истории. Ее тоже нужно передавать из поколения в поколение», – отметил руководитель службы РФС по мероприятиям и спонсорским активациям Кирилл Терешин. 

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35 комментариев

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JENNINGS
Читаешь имена игроков сборной России, и просто ностальгический Евро-2008 и тот самый матч с Нидерландами перед глазами❤️
+16
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Stasinho7
Ответ Давид Agabekyan
Хорошие составы. Особенно приятно видеть легионеров несмотря на ситуацию в мире
"Планируем позвать всех из этого списка, с большинством уже поговорили."
+4
-1
+3
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mean machine/
Лучшие моменты в истории нашего футбола.
+4
-1
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romy4_84
было бы здорово, но вряд ли приедет даже половина
+5
-3
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SuperStarrrr
Ответ Klinsmann32
жаль Кержакова не будет. в Зените не был и от сборной России оцепили в последний момент(
я думаю Кержаков мог Саенко и луковицу начистить...)
+1
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Давид Agabekyan
Хорошие составы. Особенно приятно видеть легионеров несмотря на ситуацию в мире
+3
-2
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Egor Aleksandrovich
Саенко))))
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Заборостроитель
Адамов и Хиддинк есть.
Это само главное⚽
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Заборостроитель
Для ПМЭФ будут играть.
15 лет прошло -- стареем
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КИРИЛЛ УСТИНОВ
Ответ Глебиньо
вопрос как бы,что Россия выиграла в 2008 году?Редакторы в отпуске,вместо них школьники?
В заголовке ни слова о трофеях. Поэтому вопрос мимо.
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Глебиньо
Ответ Kuriashy
Там говорится, что она что-то выиграла? Успехи. Лучший результат за все время - это успех.
заголовок внимательно перечитай
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Александр Зубков
Ответ Глебиньо
вопрос как бы,что Россия выиграла в 2008 году?Редакторы в отпуске,вместо них школьники?
Грецию, Швецию и Нидерланды. Мало что-ли?
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Kuriashy
Ответ Глебиньо
вопрос как бы,что Россия выиграла в 2008 году?Редакторы в отпуске,вместо них школьники?
Там говорится, что она что-то выиграла? Успехи. Лучший результат за все время - это успех.
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Гамарджоба Генацвале
Пас Адамова просто необходимо будет повторить!
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ВладимирНеПутин
Ответ Grishkevich
Файзулин жив, а Кержаков нет?
Его не было в том Зените и не был на Евро 2008
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Владимир Молявин
Идея очень хоршая. Надеюсь всех смогут собрать.
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sergey para
Могли бы и сборную Карпина позвать
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Klinsmann32
жаль Кержакова не будет. в Зените не был и от сборной России оцепили в последний момент(
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Иван Петровский
Здорово придумали, обязательно надо пойти на такое событие!!!!
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Сергей Жарковский
Вот это хорошо придумали, отличные составы, настоящие легенды!👏👏👏
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HostileAxelerat@mail.ru
Судью из ММА позовут, чтобы исключить некоторые риски.
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a2wai
Кержакову стоит приехать в Питер на этот матч, если Саенко туда, конечно, приедет.
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ulanov.vladislav95@list.ru
Гус Иваныч приедет
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Kuriashy
В четверг... Класс. Всегда мечтал.
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Stasinho7
Буду ждать пас Адамова на Гуса
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