Сборная России Хиддинка и «Зенит» проведут ретроматч к 15-летию успехов на Евро-2008 и в Кубке УЕФА. Игра пройдет 15 июня на «Петровском»
Ветераны «Зенита» и сборной России образца 2008 года проведут ретроматч 15 июня.
Как сообщает «Р-Спорт», игра пройдет на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге и будет посвящена победам клуба в Кубке и Суперкубке УЕФА, а также выходу национальной команды в полуфинал Евро-2008.
В тренерский штаб сборной России войдут Гус Хиддинк, Александр Бородюк и Игорь Корнеев.
Вратари: Владимир Габулов, Игорь Акинфеев;
Защитники: Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, Денис Колодин, Ренат Янбаев;
Полузащитники: Динияр Билялетдинов, Игорь Семшов, Сергей Семак, Юрий Жирков, Дмитрий Торбинский, Алексей Смертин, Александр Павленко, Олег Иванов;
Нападающие: Роман Павлюченко, Дмитрий Сычев, Роман Адамов, Иван Саенко.
Руководить «Зенитом» будут Дик Адвокат, Анатолий Давыдов.
Вратари: Вячеслав Малафеев, Камил Чонтофальски;
Защитники: Александр Анюков, Анатолий Тимощук, Томаш Губочан, Алексей Игонин, Николас Ломбертс, Ивица Крижанац;
Полузащитники: Роман Широков, Игорь Денисов, Константин Зырянов, Радек Ширл, Алексей Ионов, Виктор Файзулин, Владислав Радимов, Александр Горшков;
Нападающие: Андрей Аршавин, Павел Погребняк, Алехандро Домингес, Фатих Текке.
«Приступили к проработке проведения такого матча. Планируем позвать всех из этого списка, с большинством уже поговорили.
С учетом отсутствия матчей национальной команды и участия РФС в ПМЭФ-2023, считаем это хорошей возможностью в летний период подарить болельщикам праздник и вспомнить важные моменты российской футбольной истории. Ее тоже нужно передавать из поколения в поколение», – отметил руководитель службы РФС по мероприятиям и спонсорским активациям Кирилл Терешин.
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