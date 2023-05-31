Сборная России Хиддинка и «Зенит» проведут ретроматч к 15-летию успехов на Евро-2008 и в Кубке УЕФА. Игра пройдет 15 июня на «Петровском»

Ветераны «Зенита» и сборной России образца 2008 года проведут ретроматч 15 июня.

Как сообщает «Р-Спорт», игра пройдет на стадионе « » в Санкт-Петербурге и будет посвящена победам клуба в Кубке и Суперкубке УЕФА, а также выходу национальной команды в полуфинал .

В тренерский штаб сборной России войдут , и .

Вратари: Владимир Габулов, Игорь Акинфеев;

Защитники: Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, Денис Колодин, Ренат Янбаев;

Полузащитники: Динияр Билялетдинов, Игорь Семшов, Сергей Семак, Юрий Жирков, Дмитрий Торбинский, Алексей Смертин, Александр Павленко, Олег Иванов;

Нападающие: Роман Павлюченко, Дмитрий Сычев, Роман Адамов, Иван Саенко.

Руководить «Зенитом» будут Дик Адвокат, Анатолий Давыдов.

Вратари: Вячеслав Малафеев, Камил Чонтофальски;

Защитники: Александр Анюков, Анатолий Тимощук, Томаш Губочан, Алексей Игонин, Николас Ломбертс, Ивица Крижанац;

Полузащитники: Роман Широков, Игорь Денисов, Константин Зырянов, Радек Ширл, Алексей Ионов, Виктор Файзулин, Владислав Радимов, Александр Горшков;

Нападающие: Андрей Аршавин, Павел Погребняк, Алехандро Домингес, Фатих Текке.

«Приступили к проработке проведения такого матча. Планируем позвать всех из этого списка, с большинством уже поговорили.

С учетом отсутствия матчей национальной команды и участия РФС в ПМЭФ-2023, считаем это хорошей возможностью в летний период подарить болельщикам праздник и вспомнить важные моменты российской футбольной истории. Ее тоже нужно передавать из поколения в поколение», – отметил руководитель службы РФС по мероприятиям и спонсорским активациям Кирилл Терешин.

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