УЕФА хочет ввести годовой лимит расходов на трансферы и зарплаты. План разработан из-за опасений, что новые правила ФФП выгодны АПЛ

В УЕФА разрабатывают план, нивелирующий негативные последствия новых принципов ФФП.

Правила финансовой устойчивости (FSR) начнут действовать с этого года и не позволят участникам еврокубков тратить больше 90% выручки на зарплату и трансферы. В следующем году планка снизится до 80%, в 2025-м – до 70%.

Как передает The Times, ведущие европейские клубы, выступающие не в , указали на то, что FSR будут лишь способствовать экономическому доминированию английского футбола, представители которого и так занимают 16 из 30 мест в списке самых богатых команд.

В связи с этим разрабатывает план, предполагающий введение потолка расходов на зарплаты, трансферы и платежи агентам в течение сезона. Конкретная сумма, превышать которую нельзя, пока не обсуждалась.

УЕФА работает над тем, чтобы план был одобрен ЕС, но также может потребоваться согласие европейских клубов (она, как предполагается, поддержит предложение), европейских лиг и профсоюза игроков (у них инициатива может вызвать беспокойство).

План был представлен новой рабочей группе, целью работы которой является повышение устойчивости европейского футбола. Она изучит в том числе уровень налогов в различных странах.

«Реал» – самый дорогой клуб мира, «МЮ» тоже стоит 6+ млрд долларов. «Барса», «Ливерпуль», «Сити» – в топ-5. В топ-30 – 7 команд из МЛС

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