УЕФА хочет ввести годовой лимит расходов на трансферы и зарплаты. План разработан из-за опасений, что новые правила ФФП выгодны АПЛ
В УЕФА разрабатывают план, нивелирующий негативные последствия новых принципов ФФП.
Правила финансовой устойчивости (FSR) начнут действовать с этого года и не позволят участникам еврокубков тратить больше 90% выручки на зарплату и трансферы. В следующем году планка снизится до 80%, в 2025-м – до 70%.
Как передает The Times, ведущие европейские клубы, выступающие не в АПЛ, указали на то, что FSR будут лишь способствовать экономическому доминированию английского футбола, представители которого и так занимают 16 из 30 мест в списке самых богатых команд.
В связи с этим УЕФА разрабатывает план, предполагающий введение потолка расходов на зарплаты, трансферы и платежи агентам в течение сезона. Конкретная сумма, превышать которую нельзя, пока не обсуждалась.
УЕФА работает над тем, чтобы план был одобрен ЕС, но также может потребоваться согласие Ассоциации европейских клубов (она, как предполагается, поддержит предложение), европейских лиг и профсоюза игроков (у них инициатива может вызвать беспокойство).
План был представлен новой рабочей группе, целью работы которой является повышение устойчивости европейского футбола. Она изучит в том числе уровень налогов в различных странах.
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Еще по правилам УЕФА порог убыточности за три сезона составляет 60 млн ЕВРО, а в АПЛ 105 млн фунтов
Далее надо предоставлять гарантии, что ты покроешь убытки. И тут напрашивается аналогия с кредитной историей -- в Англии готовы дать такой "кредит" под что угодно, под любую сказочную историю по-типу: Отвечаю ,скоро умрет мой дядя и оставит мне огромное наследство. Хотя дяде всего 52 года и у него отменное здоровье.
В УЕФА намного строже порог принятия таких гарантий.
Хотя и тут тоже много кринжа....
Аль-Хелайфи,конечно, сейчас бы поржал с последней части моего комментария
Капиталы пришли в футбол, это неизбежное развитие.
АХАХА. ТВ контракт ничем необоснованный. Людям нравится смотреть АПЛ больше всех остальных, это значит необоснованно. Да откуда вы такие беретесь
У Англии слишком завышенные нормы убыточности ( в правилах УЕФА порог убыточности за три года составляет 60 млн Евро, в Англии же 105 млн фунтов).
И самое главное :в Англии вообще нет ограничений на траты по трансферам и зарплатам ( а это уже признак экономики пузыря).
В Европе такой потолок 90% от доходов, а с сезона 24/25 он уже будет составлять 70%
зрелища всегда нужны людям, но на место футбола придут другие
Но это не значит что новое предложение сильно лучше.