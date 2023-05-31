УЕФА хочет ввести годовой лимит расходов на трансферы и зарплаты. План разработан из-за опасений, что новые правила ФФП выгодны АПЛ

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В УЕФА разрабатывают план, нивелирующий негативные последствия новых принципов ФФП.

Правила финансовой устойчивости (FSR) начнут действовать с этого года и не позволят участникам еврокубков тратить больше 90% выручки на зарплату и трансферы. В следующем году планка снизится до 80%, в 2025-м – до 70%.

Как передает The Times, ведущие европейские клубы, выступающие не в АПЛ, указали на то, что FSR будут лишь способствовать экономическому доминированию английского футбола, представители которого и так занимают 16 из 30 мест в списке самых богатых команд.

В связи с этим УЕФА разрабатывает план, предполагающий введение потолка расходов на зарплаты, трансферы и платежи агентам в течение сезона. Конкретная сумма, превышать которую нельзя, пока не обсуждалась.

УЕФА работает над тем, чтобы план был одобрен ЕС, но также может потребоваться согласие Ассоциации европейских клубов (она, как предполагается, поддержит предложение), европейских лиг и профсоюза игроков (у них инициатива может вызвать беспокойство).

План был представлен новой рабочей группе, целью работы которой является повышение устойчивости европейского футбола. Она изучит в том числе уровень налогов в различных странах.

«Реал» – самый дорогой клуб мира, «МЮ» тоже стоит 6+ млрд долларов. «Барса», «Ливерпуль», «Сити» – в топ-5. В топ-30 – 7 команд из МЛС

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71 комментарий

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jwbmwbqvih
Вот так,развиваешь лигу,бренд,добиваешься самых больших контрактов от спонсоров,а приходят какие-то люди и говорят что так нечестно.
+45
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+39
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Леван Мкртчян
Напомню, что в АПЛ вообще нет ограничений на траты на трансфер и зарплаты.
Еще по правилам УЕФА порог убыточности за три сезона составляет 60 млн ЕВРО, а в АПЛ 105 млн фунтов
Далее надо предоставлять гарантии, что ты покроешь убытки. И тут напрашивается аналогия с кредитной историей -- в Англии готовы дать такой "кредит" под что угодно, под любую сказочную историю по-типу: Отвечаю ,скоро умрет мой дядя и оставит мне огромное наследство. Хотя дяде всего 52 года и у него отменное здоровье.
В УЕФА намного строже порог принятия таких гарантий.
Хотя и тут тоже много кринжа....
Аль-Хелайфи,конечно, сейчас бы поржал с последней части моего комментария
+17
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+15
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Mechel**
Так это исключительно проблема остальной Европы, что она не умеет зарабатывать, но при этом пытается тратить вслед за Англией… но в долг
+16
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#SharkTeam
Ответ Артём Сергеев
вот так сплаливаешь свои клубы всем кому попало, наплевав на приличия,пробиваешь огромный телеконтракт ничем не обоснованный, а потом задумываешься о какой то "нечестности"
Ну и в чем проблема?
Капиталы пришли в футбол, это неизбежное развитие.
АХАХА. ТВ контракт ничем необоснованный. Людям нравится смотреть АПЛ больше всех остальных, это значит необоснованно. Да откуда вы такие беретесь
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Катя СПб
Ответ Леван Мкртчян
Проблема не в заработках, а в правилах о трате этих денег. У Англии слишком завышенные нормы убыточности ( в правилах УЕФА порог убыточности за три года составляет 60 млн Евро, в Англии же 105 млн фунтов). И самое главное :в Англии вообще нет ограничений на траты по трансферам и зарплатам ( а это уже признак экономики пузыря). В Европе такой потолок 90% от доходов, а с сезона 24/25 он уже будет составлять 70%
Да вообще футбол при таких ценах на игроков превращается в пузырь. Игрок стоит как ледокол.
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#SharkTeam
че только не придумают чтобы эти два испанских мешка всегда были в топе
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Артём Сергеев
Ответ Леван Мкртчян
Напомню, что в АПЛ вообще нет ограничений на траты на трансфер и зарплаты. Еще по правилам УЕФА порог убыточности за три сезона составляет 60 млн ЕВРО, а в АПЛ 105 млн фунтов Далее надо предоставлять гарантии, что ты покроешь убытки. И тут напрашивается аналогия с кредитной историей -- в Англии готовы дать такой "кредит" под что угодно, под любую сказочную историю по-типу: Отвечаю ,скоро умрет мой дядя и оставит мне огромное наследство. Хотя дяде всего 52 года и у него отменное здоровье. В УЕФА намного строже порог принятия таких гарантий. Хотя и тут тоже много кринжа.... Аль-Хелайфи,конечно, сейчас бы поржал с последней части моего комментария
феиковое спонсорство мансити надо припомнить
+5
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Леван Мкртчян
Ответ Mechel**
Так это исключительно проблема остальной Европы, что она не умеет зарабатывать, но при этом пытается тратить вслед за Англией… но в долг
Проблема не в заработках, а в правилах о трате этих денег.
У Англии слишком завышенные нормы убыточности ( в правилах УЕФА порог убыточности за три года составляет 60 млн Евро, в Англии же 105 млн фунтов).
И самое главное :в Англии вообще нет ограничений на траты по трансферам и зарплатам ( а это уже признак экономики пузыря).
В Европе такой потолок 90% от доходов, а с сезона 24/25 он уже будет составлять 70%
+4
-1
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Алексей Полиенков
Ответ jwbmwbqvih
Вот так,развиваешь лигу,бренд,добиваешься самых больших контрактов от спонсоров,а приходят какие-то люди и говорят что так нечестно.
Таков капитализм.
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Pazzo7
Опомнились, блин)
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Артём Сергеев
Ответ Lionel Andres Messi 10
ПСЖ на зарплаты уйму тратит, но УЕФА это почему-то не волнует – всё прощают.
ну,не Месси на это жаловаться)
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0mertas626
Ответ Артём Сергеев
для уефа много работы,спору нет. Просто мы живем во время,когда футбол нужен всем,и футбольный клуб это шикарно, но вангую, скоро это проидет
не очень скоро, но пройдёт.
зрелища всегда нужны людям, но на место футбола придут другие
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Nikolay Kozlov
Опасений? И младенцу понятно что текущий ФФП выгоден АПЛ! В то время как ла лига , к примеру, планомерно уничтожается.

Но это не значит что новое предложение сильно лучше.
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Mr. Jones
Ответ Мистер_Жук
Давно уже просто надо сделать систему потолка зарплат, как в НХЛ или нба и не мучить небольшие клубы, которые хотят стать лучше.
Хорошо бы, но проблема в том, что это не будет работать. Во-первых, это сложно оформить юридически (в отличие от американских лиг, где сами клубы и являются учредителями и договариваются между собой), а во-вторых - будут обманывать. Если уж англичане обманывали (в регби, например), то в Испании-Италии, где коррупционные связи до самого верха, и подавно будут. Про Восточную Европу вообще не говорю.
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Мистер_Жук
Давно уже просто надо сделать систему потолка зарплат, как в НХЛ или нба и не мучить небольшие клубы, которые хотят стать лучше.
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Great ManUtd
Ответ Артём Сергеев
и запрет иметь по несколько клубов во владении,на подобии сити груп
зачем? почему это плохо?
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Today I feel Qatari
АПЛ давно пора послать уефу с их непонятными ограничениями и разыгрывать свою островную суперлигу по примеру НБА без ффп и прочей лажи зато с сумасшедшими деньгами от тв-контрактов и щедрыми шейхами. Кому только уефа после этого будет нужна
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зак
Ответ Lionel Andres Messi 10
ПСЖ на зарплаты уйму тратит, но УЕФА это почему-то не волнует – всё прощают.
ПСЖ? да, но посчитай сколько бчк банкрот тратил, глаза на лоб полезут..
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SV
Ответ #SharkTeam
Так не сразу было, к этому шли очень долго, ну и в какой-то период времени АПЛ вырвалась вперед благодаря своей модели. Я вот за себя скажу. Никогда не платил за футбол, но когда на ОККО появилась АПЛ, я купил подписку. Никакой другой чемп покупать у меня желания никогда не было. И думаю я далеко не один такой
Я сделал точно также. Никогда не платил и оплатил АПЛ когда он перешел на ОККО....Ты не один такой Нас много )))
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Артём Сергеев
Ответ Great ManUtd
Взлетели по делу. Начали вкидывать деньги, развиваться. А вот кому УЕФА нужен без АПЛ? Я например только АПЛ смотрю и матчи МЮ в Еврокубках - на остальное пофиг.
АПЛ хоть и самая дорогая лига и футболисты там лучшие,но футбол тот же, я лично одинаково могу посмотреть матчи лиг топ 4 и не замечу особо разницы.
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Mr. Jones
Ответ Nikolay Kozlov
Опасений? И младенцу понятно что текущий ФФП выгоден АПЛ! В то время как ла лига , к примеру, планомерно уничтожается. Но это не значит что новое предложение сильно лучше.
Ла Лига планомерно уничтожается двумя собственными клубами, имеющими привилегии и не живущими по общим правилам. Именно поэтому из нее никогда не выйдет аналога АПЛ.
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Артём Сергеев
Ответ Дмитрий Мухортов
Вообще общепринято что вопросом на вопрос отвечают только евреи... Вы так и не сказали чем это плохо?)
во первых , не надо в чужие вопросы влезать ,если ничего путного внести не можешь.Во вторых,мои ответ шел после риторичекого вопроса, после него встречный вопрос,заметил это?
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Fomka
Ответ Экспертное мнение
Какое доминирование, разве в АПЛ есть сильные команды кроме Ман Сити? Тоттенхэм отлетает от такого Милана, Арсенал от Спортинга, МЮ от Севы, Ньюкасл темная лошадка пока, но думаю до первого Динамо Загреба. Чтобы в Англии появился футбол, нужны 20 Пепов, но он один. Вон Челси потратил поллярда, а играет на уровне шипа.
Сперва неплохо бы посмотреть как этот Пеп справится с клубом, не являющемся лидером своего чемпионата по финансам, а то он в жизни ни одного клуба не тренировал с бюджетом менее полумиллиарда. Как бы вся его гениальность сразу не пропала.
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<~Inter~>
Ответ jwbmwbqvih
Вот так,развиваешь лигу,бренд,добиваешься самых больших контрактов от спонсоров,а приходят какие-то люди и говорят что так нечестно.
Ну так никто не мешает АПЛ уйти из ЛЧ. УЕФА новыми правилами ещё сильнее делит клубы на богатых и бедных,
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Mr. Jones
Ответ <~Inter~>
Ну так никто не мешает АПЛ уйти из ЛЧ. УЕФА новыми правилами ещё сильнее делит клубы на богатых и бедных,
Так УЕФА специально делит, давая привилегии богатым, чтобы Лиги не уходили от них целиком. "Разделяй и властвуй".
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