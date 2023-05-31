Смолов и «Динамо» заключили контракт до 2024 года с возможностью продления на сезон

Федор Смолов продлил контракт с «Динамо».

Новое соглашение будет действовать до конца сезона-2023/24 и содержит возможность продления на один год.

Смолов вернулся в «Динамо» в январе 2022 года. С тех пор нападающий провел 46 матчей в составе московского клуба и отметился 19 голами и 9 результативными пасами.

« был и остается одним из лучших российских нападающих. Рад, что мы продолжаем сотрудничество», – сказал заместитель генерального директора по спорту « » .

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте