Смолов и «Динамо» заключили контракт до 2024 года с возможностью продления на сезон
Федор Смолов продлил контракт с «Динамо».
Новое соглашение будет действовать до конца сезона-2023/24 и содержит возможность продления на один год.
Смолов вернулся в «Динамо» в январе 2022 года. С тех пор нападающий провел 46 матчей в составе московского клуба и отметился 19 голами и 9 результативными пасами.
«Смолов был и остается одним из лучших российских нападающих. Рад, что мы продолжаем сотрудничество», – сказал заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач.
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19 голов - из них 9 пенальти.
А ещё про кубок - " Это тебе я б.... Обещал? ".
Таки и от игры осадок и от высказываний.
вот как он это делает?.. причём не прилагая к этому никаких усилий