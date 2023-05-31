Смолов и «Динамо» заключили контракт до 2024 года с возможностью продления на сезон

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Желько Бувач Футбол

Федор Смолов продлил контракт с «Динамо».

Новое соглашение будет действовать до конца сезона-2023/24 и содержит возможность продления на один год. 

Смолов вернулся в «Динамо» в январе 2022 года. С тех пор нападающий провел 46 матчей в составе московского клуба и отметился 19 голами и 9 результативными пасами. 

«Смолов был и остается одним из лучших российских нападающих. Рад, что мы продолжаем сотрудничество», – сказал заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Тараканов
опять двадцать пять, также грабли. руководство на выход
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Парунцев
На..., а главное зачем?
19 голов - из них 9 пенальти.
А ещё про кубок - " Это тебе я б.... Обещал? ".
Таки и от игры осадок и от высказываний.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kvakin
С игры не забивает, так может 11 метровые научится бить.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
с возможностью продления на сезон...
вот как он это делает?.. причём не прилагая к этому никаких усилий
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталии Пархоменко
Ответ Kvakin
С игры не забивает, так может 11 метровые научится бить.
С Локомотивом тренировался пенальти бить. В бутылки попадал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Баранов
Кошмар продолжается.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ Владимир Баранов
Кошмар продолжается.
А чем фаната Динамо Смолов не устраивает-то?:) Игрок даже чуть выше уровнем, чем этот клуб:))
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kabardinka
Динамо планирует заявиться в Медиалигу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Нежинский
Нахрена продлевать контракт с человеком, который слово не имеет держать. Да и толку от него не было полсезона.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Ну
Хорошая новость!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Петахов
Так Тюкавин лыжи навострит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталии Пархоменко
Приход с Локомотива был позитивным событием, сейчас скорее негативное. Не дал развитию Тюкавину и Гладышеву. Игру Динамо не усилил, правда и не ослабил. Надеюсь новый тренер его в запасе будет держать, Тюкавину пора играть!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
z3yjyzh29x
До его прихода классно играли в атаке!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Князефф
Зачем 😨😨😨
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
max bogomazov
Когда гниеш… в одном чемпионате и не хочешь играть в Еврокубоках
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Громов
Опять борьба за выживание (
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Степан Шевцов
беда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Faroe
Ужас просто!…видимо перемен в лучшую сторону придется ждать еще долго!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий