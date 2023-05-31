Дмитрий Губерниев: «Куклина, Мухамедзянов, Емерхонов, Томшин и Каплина будут получать зарплату в ЦСП! В СБР плачут от радости!»
Лариса Куклина, Василий Томшин и еще три биатлониста получили ставки в Центре спортивной подготовки.
Об этом рассказал комментатор Дмитрий Губерниев.
Ранее вице-президент СБР по спорту Павел Ростовцев сообщил, что Иван Колотов, Лариса Куклина, Ильназ Мухамедзянов, Анастасия Батманова, Василий Томшин, Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Евгений Емерхонов, Юлия Шеллер и Алина Кудисова не попали на ставки в ЦСП.
«Куклина, Мухамедзянов, Емерхонов, Томшин и Каплина будут получать зарплату в ЦСП! Ура, это победа!
Спасибо Минспорту, министру Матыцину и руководителю ЦСП Брюсову! Отреагировали сразу и вопрос решили!
В СБР все плачут от радости, и слезы заливают декольте вице-президента по спортивным рюмкам!» – написал Губерниев в телеграм-канале.
«Как можно выполнить критерии для попадания в сборную, но не для получения зарплаты?» Подстава в биатлоне
Почему биатлон трясет летом? Финт с зарплатами, лжедипломы и, возможно, подмена устава
Ну а пока можно радоваться очередным подачкам просто так.
Еще понятно, когда платят регионы, спонсоры. Но какой смысл содержать дополнительно сборную команду, которая нигде не выступает, об этом никто не думает.
Бежим скорее пилить выделенное бесполезное бабло!