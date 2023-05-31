Дмитрий Губерниев: «Куклина, Мухамедзянов, Емерхонов, Томшин и Каплина будут получать зарплату в ЦСП! В СБР плачут от радости!»

Лариса Куклина, Василий Томшин и еще три биатлониста получили ставки в Центре спортивной подготовки.

Об этом рассказал комментатор Дмитрий Губерниев.

Ранее вице-президент СБР по спорту Павел Ростовцев сообщил, что Иван Колотов, Лариса Куклина, Ильназ Мухамедзянов, Анастасия Батманова, Василий Томшин, Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Евгений Емерхонов, Юлия Шеллер и Алина Кудисова не попали на ставки в ЦСП.

« , Мухамедзянов, , и будут получать зарплату в ЦСП! Ура, это победа!

Спасибо Минспорту, министру Матыцину и руководителю ЦСП Брюсову! Отреагировали сразу и вопрос решили!

В все плачут от радости, и слезы заливают декольте вице-президента по спортивным рюмкам!» – написал в телеграм-канале.

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