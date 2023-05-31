Дмитрий Губерниев: «Куклина, Мухамедзянов, Емерхонов, Томшин и Каплина будут получать зарплату в ЦСП! В СБР плачут от радости!»

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Лариса Куклина, Василий Томшин и еще три биатлониста получили ставки в Центре спортивной подготовки.

Об этом рассказал комментатор Дмитрий Губерниев.

Ранее вице-президент СБР по спорту Павел Ростовцев сообщил, что Иван Колотов, Лариса Куклина, Ильназ Мухамедзянов, Анастасия  Батманова, Василий Томшин, Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Евгений Емерхонов, Юлия Шеллер и Алина Кудисова не попали на ставки в ЦСП. 

«Куклина, Мухамедзянов, Емерхонов, Томшин и Каплина будут получать зарплату в ЦСП! Ура, это победа!

Спасибо Минспорту, министру Матыцину и руководителю ЦСП Брюсову! Отреагировали сразу и вопрос решили!

В СБР все плачут от радости, и слезы заливают декольте вице-президента по спортивным рюмкам!» – написал Губерниев в телеграм-канале. 

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15 комментариев

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Beloded2007
Все на Никольскую!
+9
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Ekkart
А Егорову опять кинули?
+5
0
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Koulmann
Пиррова победа, которая в итоге приведет биатлон к еще большему кризису.
Ну а пока можно радоваться очередным подачкам просто так.
Еще понятно, когда платят регионы, спонсоры. Но какой смысл содержать дополнительно сборную команду, которая нигде не выступает, об этом никто не думает.
Бежим скорее пилить выделенное бесполезное бабло!
+5
-1
+4
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Максимачев Олег
Ответ Беспонтий пилат
Гу, ты видимо одним из первых накатил стакан
Какой стакан!? Сразу 0,5! 😂
+3
0
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Беспонтий пилат
Гу, ты видимо одним из первых накатил стакан
+3
-1
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Melnikov1968
Дима, возьми палки, и ходи вокруг дома.
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Kanan Jarrus
кто все эти люди и почему мне должно быть не ***** на это все
+5
-5
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Юрий Костыгин
Ура, ̶б̶а̶б̶л̶о̶ добро победило!
0
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RomvB
Дерьмово.
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Atlichna
Вот так и жили в СССР. Тамара получает зарплату в ЦСП, Зоя в СБР, а у Раисы еще оклад в ЕКЛМН! Велком бэк.
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крюк-выкрюк карвингом
про Настю Егорову опять ни слова,ни что тот, ни что те)🤷‍♀️
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yuri1881
Губерниев лезет во все дыры.
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