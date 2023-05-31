Щенников покинет ЦСКА по окончании сезона. Он провел в системе клуба 20 лет

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Георгий Щенников Футбол

Георгий Щенников покинет ЦСКА.

Московский клуб объявил, что матч с «Ростовом», который состоится 3 июня, станет для защитника последним в составе армейцев. 

Щенников – воспитанник ЦСКА, он находится в системе клуба с 2003 года. В составе основной команды он провел 366 матчей, по три раза выиграл чемпионат и Кубок России, а также стал четырехкратным обладателем Суперкубка. 

Подробную статистику 32-летнего футболиста можно найти здесь

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62 комментария

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Дмитрий Суханов
Очень жаль что Жора уходит ...
+71
-7
+64
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Hitgoe Himgob
Ну для ЦСКА в российской истории это точно легенда. 15 лет, почти 300 игр, трижды Чемпион, трижды обладатель Кубка, три раза в 33х лучших. Отличная карьера
+51
0
+51
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Arnold Reality
Легенда,чтобы кто не говорил. Как говорится "это уже история"
+48
-1
+47
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Ivanum-
Ушла ещё одна легенда, остался только Наба и Игорь
+36
-3
+33
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maxkanchik
Спасибо, Жора!
Гол Реалу не каждый может забить
+29
-1
+28
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Дмитрий Суханов
Очень жаль что Жора уходит ...
он уже лет 5 не играет на уровне ПФК, и то что руководство на левый фланг не покупало игроков на его замену - провал.
+20
-3
+17
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.ru
раз так то по хорошему последний его матч должен быть с Краснодаром...
лишний раз услышать в свой адрес добрые слова и напоследок поднять над головой кубок Жоре не помешает...
+15
0
+15
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Давай Так
Ответ Юрий Король
В Балтику?
Девятку.
+18
-5
+13
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Дмитрий Ковтуненко
Ответ Дмитрий Суханов
Очень жаль что Жора уходит ...
Вот так уходит наше К котому мы привыкли ЦСКА...время остановись....
+12
-2
+10
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Даниил Чеховской
Несколько сезонов был очень хорош, потом травмы помешали.
Думаю в Балтике или в Рубине окажется
+11
-1
+10
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Петр Дьяконов
вот легенда, а не там любимок чьих-то мамок.
+11
-2
+9
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Юрий Король
В Балтику?
+8
0
+8
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Ivanum-
Ответ Петр Дьяконов
вот легенда, а не там любимок чьих-то мамок.
братанчики, не надо на Набу гнать из за чела который его сравнивал с кем то, он же тут не виноват
+10
-2
+8
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Заборостроитель
Щенников карьеру неплохую провел, и трофеи были, и в дерби забивал. А гол Янг Бойзу, Бенфике, да и Реалу.
Как на Васю навес сделал с Англией в конце матча.
Уходят игроки -- чемпионы.
+7
0
+7
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Metalloid
Ээээх, помню когда Гончаренко пришёл и перестроил фланги Жора ожил и прям казалось сейчас сделает рывок к топ-уровню, а вот уже и 32. Мог быть лучше, но это и так славная охота, удачи в дальнейшем.
+5
0
+5
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Vagner01
Удачи в дальнейшем Жора! И спасибо за игру у нас!
+5
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за ЦСКА и УРАЛ
В добрый путь Жора. Мы тебя запомним с лучшей стороны...
+4
0
+4
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Ya Tolik
Помню, как по молодости его весьма перспективно оценивали.
Как это обычно бывает: мне, не являясь болельщиком Цска, нечего сказать про него. Кажется обычным средним футболистом, который был в клубе только благодаря относительно неплохой игре и паспорту.
+5
-1
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Илья Храбров
Спасибо, Георгий! Легенда
+5
-1
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Islam Gasanov
Прощай легенда
+5
-1
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Felp
И куда же теперь легенда?
+3
0
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Крамбопулос Майкл
Всего лишь 32, а кажется играет ооочень давно
+4
-1
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AllCopone
Спасибо Огромное!!!
+2
0
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.ru
Ответ Михаил Лушин
Легенда, которую через год ни кто помнить не будет.
не боись, не забудем... у него чемпионств как у Федуна трофеев
+2
0
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red blue Tyumen’
Талисман клуба. Практически не был основным, но пережил в команде многих. Русский Марк Нобл или Начо
+2
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