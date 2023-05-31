Щенников покинет ЦСКА по окончании сезона. Он провел в системе клуба 20 лет

Георгий Щенников покинет ЦСКА.

Московский клуб объявил, что матч с «Ростовом», который состоится 3 июня, станет для защитника последним в составе армейцев.

– воспитанник , он находится в системе клуба с 2003 года. В составе основной команды он провел 366 матчей, по три раза выиграл чемпионат и Кубок России, а также стал четырехкратным обладателем Суперкубка.

Подробную статистику 32-летнего футболиста можно найти здесь.

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