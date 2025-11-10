Де Йонга удалили на 95-й в игре с «Сельтой» за две желтые – за удары локтем и по ногам. Хавбек «Барсы» не сыграет с «Атлетиком»

Френки де Йонг удалился в конце матча с «Сельтой».

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг получил красную карточку на 95-й минуте матча с «Сельтой» (4:2) в 12-м туре Ла Лиги .

Арбитр Хавьер Альберола Рохас показал нидерландцу вторую желтую за удар Яго Аспаса по ногам. Первую Френки получил на 79-й минуте за попадание локтем в лицо Пабло Дурану .

Таким образом, де Йонг не сможет принять участие в домашнем матче с «Атлетиком » в следующем туре.