Ротенберг о КХЛ и сборной Финляндии: «Мы так натренировали финнов, что они несколько лет подряд были в медалях на любых турнирах»

Теги СКА ФХР Сборная Финляндии по хоккею Сборная Латвии по хоккею КХЛ Динамо Рига ЧМ по хоккею Роман Ротенберг Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг высказался о бронзе Латвии на ЧМ-2023 и игре Финляндии.

Сборная Канады завоевала золотые медали турнира, обыграв Германию (5:2) в финале. Сборная Латвии победила США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место и взяла бронзовые медали.

Сборные России и Беларуси пропустили чемпионат мира второй раз подряд. Финляндия проиграла в четвертьфинале ЧМ.

– Почему так выстрелили латвийцы, хотя рижское «Динамо» уже не выступает в КХЛ?

– Прежде всего, рижское «Динамо» вышло из КХЛ совсем недавно. Нельзя говорить, что наш чемпионат не оказал влияния на развитие хоккея в Латвии.

Видел статистику, что именно в сборной Латвии в сумме у игроков больше всего опыта игры в КХЛ. Посмотрим, что будет через десять лет.

В пример тут можно привести Финляндию: мы так натренировали финнов, что они несколько лет подряд были в медалях на любых турнирах.

Латвийцы – молодцы в плане самоотдачи. Они играли дома, была мощная поддержка, но в плане качества игры вряд ли они кого-то удивили.

У них очень опытный состав, почти все подолгу играли в КХЛ, много раз приезжали на чемпионаты мира. Но тут скорее можно говорить о провале других фаворитов, – заявил первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «Россия 25» и СКА Роман Ротенберг

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65 комментариев

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Алексей Тишкин
не понимаю, он всех троллит, или правда такой?))
+93
-3
+90
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Сергей Николаенко
Ответ jayokocha
Дайте повестку этому патриоту, пусть границу с Финляндией охраняет
С какой стороны?
+82
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jayokocha
Дайте повестку этому патриоту, пусть границу с Финляндией охраняет
+63
0
+63
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bel01
Ответ Алексей Тишкин
не понимаю, он всех троллит, или правда такой?))
Правда такой. У нас был с ним один общий довольно близкий знакомый.
Рассказывал в том числе, что у Ромы нет чувства юмора от слова совсем.
+48
-3
+45
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Kemal Gul
Да и канадцы вряд ли бы выиграли этот ЧМ, если бы не набрались опыта в 2021 на Кубке Первого канала, чего уж там
+38
-1
+37
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Стэн Смит
И вообще все страны нам завидуют)
+29
0
+29
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Федя Букин
А как канадцев натренировали в 70ых, они до сих пор выигрывают всё 😏
Жалко только сами не натренировались
+22
0
+22
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Yaroslove
Эса Тикканен, Яри Курри, Темму Селянне и Йере Лехтинен: спасибо Йозе Марино за нашу подготовку.
- Так он же вас не тренировал?!
- За это и спасибо))
+20
-1
+19
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Darshan
Промес сумел провезти другую крупную партию товара, которую вовсю используют?
+13
0
+13
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Максимачев Олег
Ответ Стэн Смит
И вообще все страны нам завидуют)
С утра и до ночи! 😂
+9
0
+9
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Melnikov1968
Я долго ждал, когда же он выскажется. Вот и прорвало. Всех натренировали, канадцев, финнов, белоруссов, казахов, кого ещё? А чего сами не можем натренироваться, враги мешают? Или как в поговорке:"Сапожник без сапог",а хоккей без Ротенберга не хоккей:))) Почему ему до сих пор никто лицо не пощупает? Человек явно напрашивается.
+9
0
+9
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Ебздрогыч
Ротенберг натренировал белорусов и казахов, которые натренировали латышей и финнов, которые натренировали Канаду. Канадцы после каждой своей победы должны Йозе Марино медаль присылать, без него они никто, даже клюшку держать не умеют!
+7
0
+7
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banchik1
Ответ jayokocha
Дайте повестку этому патриоту, пусть границу с Финляндией охраняет
Опасно, если он и охранник такой же будет, как тренер.
+7
-1
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Alexander S
Кто натренировал канадцев, что они аж 4 года подряд с разными(!!) составами играли в финалах ЧМ?
+5
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Олег Кузнецов
Ответ Kemal Gul
Да и канадцы вряд ли бы выиграли этот ЧМ, если бы не набрались опыта в 2021 на Кубке Первого канала, чего уж там
Наследие Ротенберга, а еще канадцев натренировали.) Что несет этот Йозе Марино.)
+5
0
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Stepan Bujukly
Из Ротенберга такой же хоккейный тренер, как из Путина Президент страны!
Вообще -то Россия все же очень отсталая страна, какой ее в свое время основал Бату-хан, такой она осталась, невежественной и в силу этого предельно воинственной, каковой и была сама Золотая Орда! Так поганила бы жизнь только своему населению, так нет она лезет с войной в Украину и практически уже оккупировала Беларусь!
+5
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hett
а он может кошек натренировать?
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green4
А своих забыли натренировать)))
+4
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Кавабунга Шреддоголовый
Ну да, финны же только в КХЛ тренировались и больше ничего не делали. Россия во всем прекрасна и все остальные страны нам завидуют. Всех по всему миру натренировали, а вот о себе, как обычно, забыли
+3
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Yndestad
по твоей системе играют, ага

клоун
+3
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Don_Krebs
Жалкая копия Орлова.
+3
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Водяра
Ответ bel01
Правда такой. У нас был с ним один общий довольно близкий знакомый. Рассказывал в том числе, что у Ромы нет чувства юмора от слова совсем.
Ваш общий знакомый это дед ростом 152см?
+4
-1
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Evincive
"мы так натренировали финнов" Мы это кто ?
+2
0
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muslim95
Он соперничает с Фетисовым в плане маразма?
+3
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Илья Владимирович
Фантазер... ты меня назвала)
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