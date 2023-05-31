Ротенберг о КХЛ и сборной Финляндии: «Мы так натренировали финнов, что они несколько лет подряд были в медалях на любых турнирах»

Роман Ротенберг высказался о бронзе Латвии на ЧМ-2023 и игре Финляндии.

Сборная Канады завоевала золотые медали турнира, обыграв Германию (5:2) в финале. победила США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место и взяла бронзовые медали.

Сборные России и Беларуси пропустили чемпионат мира второй раз подряд. Финляндия проиграла в четвертьфинале ЧМ.

– Почему так выстрелили латвийцы, хотя рижское « » уже не выступает в КХЛ?

– Прежде всего, рижское «Динамо» вышло из КХЛ совсем недавно. Нельзя говорить, что наш чемпионат не оказал влияния на развитие хоккея в Латвии.

Видел статистику, что именно в сборной Латвии в сумме у игроков больше всего опыта игры в КХЛ. Посмотрим, что будет через десять лет.

В пример тут можно привести Финляндию: мы так натренировали финнов, что они несколько лет подряд были в медалях на любых турнирах.

Латвийцы – молодцы в плане самоотдачи. Они играли дома, была мощная поддержка, но в плане качества игры вряд ли они кого-то удивили.

У них очень опытный состав, почти все подолгу играли в , много раз приезжали на чемпионаты мира. Но тут скорее можно говорить о провале других фаворитов, – заявил первый вице-президент , главный тренер сборной «Россия 25» и СКА Роман Ротенберг