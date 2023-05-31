Международный союз велосипедистов не допустил к соревнованиям призеров Олимпийских игр Войнову и Новолодскую
UCI запретил Анастасии Войновой и Марии Новолодской участвовать в международных соревнованиях.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного союза велосипедистов (UCI).
Также нейтральный статус не получил паралимпиец Алексей Обыденнов.
По информации пресс-службы, Войнова, Новолодская и Обыденнов лишены возможности выступать на международных стартах из-за несоблюдения специальных правил участия российских и белорусских спортсменов в турнирах под эгидой UCI и приложения 1 к ним.
Запрет будет действовать до тех пор, пока остаются в силе специальные правила в отношении России и Беларуси.
Войнова – четырехкратная чемпионка мира, двукратный призер Олимпийских игр по велоспорту на треке, Новолодская – бронзовый призер Олимпиады.
2 комментария