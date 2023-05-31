Международный союз велосипедистов не допустил к соревнованиям призеров Олимпийских игр Войнову и Новолодскую

Теги велотрек UCI сборная России жен Анастасия Войнова Мария Новолодская ТАСС Алексей Обыденнов Велоспорт

UCI запретил Анастасии Войновой и Марии Новолодской участвовать в международных соревнованиях.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного союза велосипедистов (UCI).

Также нейтральный статус не получил паралимпиец Алексей Обыденнов.

По информации пресс-службы, Войнова, Новолодская и Обыденнов лишены возможности выступать на международных стартах из-за несоблюдения специальных правил участия российских и белорусских спортсменов в турнирах под эгидой UCI и приложения 1 к ним.

Запрет будет действовать до тех пор, пока остаются в силе специальные правила в отношении России и Беларуси. 

Войнова – четырехкратная чемпионка мира, двукратный призер Олимпийских игр по велоспорту на треке, Новолодская – бронзовый призер Олимпиады. 

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2 комментария

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Atsuktuvas
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Олег Ковальчук
у Войновой из-за фамилии даже шансов не было
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