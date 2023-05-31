Международный союз велосипедистов не допустил к соревнованиям призеров Олимпийских игр Войнову и Новолодскую

UCI запретил Анастасии Войновой и Марии Новолодской участвовать в международных соревнованиях.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного союза велосипедистов (UCI).

Также нейтральный статус не получил паралимпиец Алексей Обыденнов.

По информации пресс-службы, Войнова, Новолодская и Обыденнов лишены возможности выступать на международных стартах из-за несоблюдения специальных правил участия российских и белорусских спортсменов в турнирах под эгидой UCI и приложения 1 к ним.

Запрет будет действовать до тех пор, пока остаются в силе специальные правила в отношении России и Беларуси.

Войнова – четырехкратная чемпионка мира, двукратный призер Олимпийских игр по велоспорту на треке, Новолодская – бронзовый призер Олимпиады.