В «Реале» готовят контент для соцсетей и прощальную церемонию на случай ухода Бензема. Карим лично беседовал с Анчелотти после тренировки

Теги Карим Бензема Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда деньги Футбол

В «Реале» готовятся к уходу Карима Бензема в конце сезона.

По данным Foot Mercato, несколько часов назад форвард уведомил «Реал» о решении перейти в лигу Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что форвард получил предложение от саудовского «Аль-Иттихада». Сообщалось, что в новом клубе француз заработает 200 млн евро за 2 года.

Как пишет Relevo, Бензема прибыл в Вальдебебас около 12 часов дня – за 4 часа до запланированного начала тренировки «Реала». Француз покинул клубную базу вечером в сопровождении своего агента. Форвард не тренировался с командой, поскольку в настоящий момент восстанавливается после травмы.

После тренировки Бензема провел личную беседу с Карло Анчелотти. В «Реале» уверены, что форвард объявит о своем уходе уже в ближайшие часы. Сообщается, что клуб уже начал готовить прощальный контент для соцсетей на случай ухода Бензема. Кроме того, в клубе хотят устроить церемонию прощания перед матчем последнего тура на «Сантьяго Бернабеу» против «Атлетика» в воскресенье.

Похоже, Бензема уходит из «Реала». «Аль-Иттихад» дает контракт на 200 млн

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23 комментария

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Ya Tolik
Обычно Реал прощается с игроками, а тут игрок может попрощаться с клубом. С высоко поднятой головой и спокойным сердцем.
+32
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El Blanco
Правильное решение как для Бенза, так и для клуба. По-прежнему тащил и забивал в нужные моменты в этом сезоне, но видно было что мотивация после ЗМ подубавилась.
+12
-3
+9
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ARIGAMI ARIGAMI
Ну чтож, удачи Бензема, а Реалу купить топ-форварда
+8
-3
+5
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ARIGAMI ARIGAMI
Ну чтож...

Роналду, Навас, Рамос, Варан, Каземиро, Марсело, теперь Бензема.

Остались лишь Карвахаль, Модрич и Кроос
+5
-2
+3
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FNT
Ответ kaka10
Да тут позиция клуба непонятна. Сидят ровно и ждут ответа Бензема. У него как бы контракт на год ещё. И планы на следующий сезон строит клуб, а не нападающий команды. Уговорить его остаться на 1 сезон с Кроосом видится не таким уж сложным делом. На крайний случай - выполняй условия контракта и точка. Бензема за год не разучится играть. Может поехать на пенсию и через год. Арабы могут подождать. Тот же Иниеста 8 лет играл в Японии
Кажется, у него есть право на автоматическое продление на год из-за ЗМ, но подписей нет. Это не односторонняя опция клуба. На 100% не уверен, но, по-моему, все обстоит так.
+3
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kaka10
Ответ El Blanco
Правильное решение как для Бенза, так и для клуба. По-прежнему тащил и забивал в нужные моменты в этом сезоне, но видно было что мотивация после ЗМ подубавилась.
Да тут позиция клуба непонятна. Сидят ровно и ждут ответа Бензема. У него как бы контракт на год ещё.

И планы на следующий сезон строит клуб, а не нападающий команды. Уговорить его остаться на 1 сезон с Кроосом видится не таким уж сложным делом. На крайний случай - выполняй условия контракта и точка.

Бензема за год не разучится играть. Может поехать на пенсию и через год. Арабы могут подождать.

Тот же Иниеста 8 лет играл в Японии
+2
0
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Антон Чугунов
Отличная карьера в Мадриде. Большой талант и футболист
+1
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Aleksei N?nik
Легендище. Столько быть хз каким номером, терпеливо, старательно, играть за клуб, и, как только звезды свалили, стал круче всех.
+1
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Botikool
Ответ kaka10
Да тут позиция клуба непонятна. Сидят ровно и ждут ответа Бензема. У него как бы контракт на год ещё. И планы на следующий сезон строит клуб, а не нападающий команды. Уговорить его остаться на 1 сезон с Кроосом видится не таким уж сложным делом. На крайний случай - выполняй условия контракта и точка. Бензема за год не разучится играть. Может поехать на пенсию и через год. Арабы могут подождать. Тот же Иниеста 8 лет играл в Японии
У него контракт заканчивается в июне, если что))
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Xxx zzz
Ответ pasmike
Интересно на кого же таки решится раскошелиться Перес в качестве основного форварда
Да на рынке то особо и не на кого )) на одного Кейна есть надежда,если они уговорят Бенза до 2024 года остаться,там на его замену даже траты не нужны ;)
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Том Мунтян
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ну чтож... Роналду, Навас, Рамос, Варан, Каземиро, Марсело, теперь Бензема. Остались лишь Карвахаль, Модрич и Кроос
Начо))
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Мікалай Ланец
Летит время.
Я его старше на 14 дней.
Фактически это окончание карьеры
Хорошо помню его еще по играм за Лион
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Руслан Узденов
Отличное решение для Бензема. Спасибо, за великую сливочную карьеру, Карим!
И это хорошо для клуба, как бы ни звучало.

Поражает другое - как Саудия начала закупаться, давая игрокам тонны денег. То, что они предлагали Месси - это даже страшно.
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Right Authoritarianism
грустно конечно, но надеюсь это заставит переса купить топ форварда
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Granero-24
Спасибо Карим за всё! Помню с 2009 года его хейтили за игру! В 2010 Перес даже пригласил в Мадрид на встречу с Бензема самого Роналдо зубастика ( он его кумир), чтобы как-то поддержать его! Вот теперь уходит Легендой!!!
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pasmike
Интересно на кого же таки решится раскошелиться Перес в качестве основного форварда
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Xxx zzz
Ну его визит с агентом связали с проблемами из-за рекламы адидас… но если и в самом деле все это будет официально,то Кариму только спасибо за все эти годы !
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