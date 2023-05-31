В «Реале» готовят контент для соцсетей и прощальную церемонию на случай ухода Бензема. Карим лично беседовал с Анчелотти после тренировки
В «Реале» готовятся к уходу Карима Бензема в конце сезона.
По данным Foot Mercato, несколько часов назад форвард уведомил «Реал» о решении перейти в лигу Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что форвард получил предложение от саудовского «Аль-Иттихада». Сообщалось, что в новом клубе француз заработает 200 млн евро за 2 года.
Как пишет Relevo, Бензема прибыл в Вальдебебас около 12 часов дня – за 4 часа до запланированного начала тренировки «Реала». Француз покинул клубную базу вечером в сопровождении своего агента. Форвард не тренировался с командой, поскольку в настоящий момент восстанавливается после травмы.
После тренировки Бензема провел личную беседу с Карло Анчелотти. В «Реале» уверены, что форвард объявит о своем уходе уже в ближайшие часы. Сообщается, что клуб уже начал готовить прощальный контент для соцсетей на случай ухода Бензема. Кроме того, в клубе хотят устроить церемонию прощания перед матчем последнего тура на «Сантьяго Бернабеу» против «Атлетика» в воскресенье.
Похоже, Бензема уходит из «Реала». «Аль-Иттихад» дает контракт на 200 млн
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
Роналду, Навас, Рамос, Варан, Каземиро, Марсело, теперь Бензема.
Остались лишь Карвахаль, Модрич и Кроос
И планы на следующий сезон строит клуб, а не нападающий команды. Уговорить его остаться на 1 сезон с Кроосом видится не таким уж сложным делом. На крайний случай - выполняй условия контракта и точка.
Бензема за год не разучится играть. Может поехать на пенсию и через год. Арабы могут подождать.
Тот же Иниеста 8 лет играл в Японии
Я его старше на 14 дней.
Фактически это окончание карьеры
Хорошо помню его еще по играм за Лион
И это хорошо для клуба, как бы ни звучало.
Поражает другое - как Саудия начала закупаться, давая игрокам тонны денег. То, что они предлагали Месси - это даже страшно.