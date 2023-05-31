В «Реале» готовят контент для соцсетей и прощальную церемонию на случай ухода Бензема. Карим лично беседовал с Анчелотти после тренировки

В «Реале» готовятся к уходу Карима Бензема в конце сезона.

По данным Foot Mercato, несколько часов назад форвард уведомил «Реал» о решении перейти в лигу Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что форвард получил предложение от саудовского «Аль-Иттихада». Сообщалось, что в новом клубе француз заработает 200 млн евро за 2 года.

Как пишет Relevo, Бензема прибыл в Вальдебебас около 12 часов дня – за 4 часа до запланированного начала тренировки «Реала». Француз покинул клубную базу вечером в сопровождении своего агента. Форвард не тренировался с командой, поскольку в настоящий момент восстанавливается после травмы.

После тренировки Бензема провел личную беседу с Карло Анчелотти. В «Реале» уверены, что форвард объявит о своем уходе уже в ближайшие часы. Сообщается, что клуб уже начал готовить прощальный контент для соцсетей на случай ухода Бензема. Кроме того, в клубе хотят устроить церемонию прощания перед матчем последнего тура на «Сантьяго Бернабеу» против «Атлетика» в воскресенье.

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